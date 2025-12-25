Masan Consumer sắp chi hàng nghìn tỷ trả cổ tức sau khi lên HoSE

Hơn 1 tỷ cổ phiếu MCH của Masan Consumer vừa chào sàn HoSE sáng nay. Cùng thời điểm, doanh nghiệp quyết định ứng thêm cổ tức tiền mặt đợt 2 năm 2025 với tỷ lệ 25%.

Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan Group tại lễ trao quyết định niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu MCH trên HoSE. Ảnh: MCH.

HĐQT CTCP Hàng tiêu dùng Masan - Masan Consumer (HoSE: MCH) vừa ban hành Nghị quyết phê duyệt mức tạm ứng cổ tức năm 2025 đợt 2 bằng tiền, với tỷ lệ 25%, tức mỗi cổ phiếu nhận về 2.500 đồng.

Với hơn 1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền công ty dự kiến chi cho đợt tạm ứng cổ tức này vào khoảng 2.500 tỷ đồng . Trong đó, phần lớn thuộc về Masan Consumer Holdings với tỷ lệ sở hữu khoảng 70% vốn MCH.

Trước đó, vào tháng 7, Masan Consumer cũng đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 25% bằng tiền. Như vậy, tổng mức chi trả cổ tức năm 2025 của công ty hàng tiêu dùng này lên đến 50%, tương ứng 5.000 đồng cho mỗi cổ phiếu.

Trong buổi gặp gỡ nhà đầu tư mới đây, ông Trương Công Thắng, Tổng giám đốc Masan Consumer cho hay doanh nghiệp luôn duy trì chiến lược cổ tức ổn định, cân bằng giữa tăng trưởng và tối đa hóa lợi ích cổ đông nhờ dòng tiền mạnh và biên lợi nhuận cao. Tổng cổ tức tiền mặt đã chi trả trong giai đoạn 2018-2024 đạt khoảng 1,5 tỷ USD , tương đương 80% mệnh giá.

Sau khi niêm yết trên HoSE, ông tin tưởng công ty sẽ tiếp tục "tạo ra tiền mặt" và hàng năm có thể chia sẻ với cổ đông mức cổ tức cao 50-80%.

Song song với kế hoạch trả cổ tức tiền mặt, đợt này doanh nghiệp cũng dự kiến phân phối 10,88 triệu cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện là 10.000:103, tức cổ đông nắm giữ 10.000 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 103 cổ phiếu. Nguồn vốn sử dụng là thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2024, theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 12/1/2026.

Đồng thời, Masan Consumer dự kiến phát hành gần 226,9 triệu cổ phiếu mới nhằm tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ thực hiện là 10.000:2.147, tương ứng cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 2.147 cổ phiếu phát hành thêm. Nguồn vốn thực hiện cũng được trích từ thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2024.

Các động thái này diễn ra cùng thời điểm gần 1,07 tỷ cổ phiếu MCH của Masan Consumer chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), ngày 25/12, với giá tham chiếu 212.800 đồng/cổ phiếu. Đến cuối ngày, thị giá MCH tạm dừng ở mức 223.500 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 5%.

Doanh nghiệp kỳ vọng việc niêm yết trên HoSE sẽ giúp gia tăng đáng kể mức độ hiện diện trên thị trường và cải thiện thanh khoản cổ phiếu MCH, qua đó mở rộng sự tham gia của các quỹ đầu tư quốc tế cũng như nhà đầu tư cá nhân trong nước, đồng thời mang lại hiệu ứng tích cực cho cổ phiếu MSN của CTCP Tập đoàn Masan - Masan Group.

Chia sẻ tại lễ trao quyết định niêm yết và chào mừng ngày giao dịch chính thức cổ phiếu MCH ngày 25/12, ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan Group khẳng định Masan Consumer không chỉ là "viên kim cương gia bảo" về giá trị mà còn là biểu tượng của niềm tự hào và niềm tin Masan.

Bên cạnh những niềm tin về chiến lược kinh doanh, vị tỷ phú còn nói vui: "Mỗi ngày chúng ta sẽ đối diện với xanh, đỏ, vàng, nhưng như một người Masan, chúng tôi luôn tin yêu vào màu tím".