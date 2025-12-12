Chốt thời gian công ty 200.000 tỷ của ông Nguyễn Đăng Quang lên HoSE

Toàn bộ gần 1,07 tỷ cổ phiếu MCH sẽ có phiên giao dịch đầu tiên trên HoSE vào ngày 25/12.

Chủ tịch Nguyễn Đăng Quang khẳng định Masan Consumer là "viên kim cương gia bảo" của Tập đoàn Masan. Ảnh: MSN.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo về việc hủy đăng ký giao dịch đối với toàn bộ cổ phiếu MCH của Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer) tại hệ thống UPCoM.

Lý do là công ty này đã được chấp thuận niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE). Ngày hủy đăng ký giao dịch là 18/12.

Theo thông báo của Masan Consumer, ngày niêm yết có hiệu lực từ 10/12 và toàn bộ gần 1,07 tỷ cổ phiếu MCH sẽ có ngày giao dịch đầu tiên trên HoSE vào ngày 25/12.

Giá tham chiếu tại ngày giao dịch đầu tiên là bình quân giá tham chiếu của 30 phiên giao dịch cuối cùng trước khi hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM.

Trước đó, xuất hiện bất ngờ tại buổi roadshow trước thềm niêm yết cổ phiếu MCH của Masan Consumer, tỷ phú Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan Group đã một lần nữa gọi công ty hàng tiêu dùng này là "viên kim cương gia bảo", là niềm tự hào của tập đoàn.

Theo ông Quang, với góc độ là cổ đông lớn nhất của Masan Consumer, Masan Group đánh giá MCH là một cổ phiếu "tuyệt vời", mang lại cổ tức cao qua từng năm. Giá trị của cổ phiếu đến từ sự tăng trưởng của doanh nghiệp, cũng như vị trí dẫn đầu thị trường của các nhãn hiệu - ông nhấn mạnh vị trí này không chỉ tạo ra cơ hội tăng trưởng mà còn là cơ hội kiếm lợi nhuận.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Masan Group đánh giá cao hệ thống phân phối rộng khắp và năng lực xây dựng các thương hiệu mạnh của Masan Consumer.

Là tổ chức tư vấn cho thương vụ IPO này, ông Hoàng Nam, Giám đốc Phân tích tại CTCP Chứng khoán Vietcap, cho biết MCH sẽ trở thành cổ phiếu tiêu dùng lớn nhất HoSE và có vốn hóa lớn thứ 7 toàn sàn sau khi chính thức niêm yết.

Ông cũng đưa ra triển vọng cổ phiếu này có thể được giao dịch ký quỹ và vào rổ VN30, sau đó có thể là các rổ chỉ số ngoại như FTSE EM, MVIS, STOXX trong năm 2026.

Về tình hình kinh doanh, trong quý III/2025, Masan Consumer ghi nhận hơn 7.500 tỷ đồng doanh thu, giảm 6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế giảm 19%, còn 1.900 tỷ đồng .

Ban lãnh đạo cho rằng đây là sự sụt giảm ngắn hạn, trong bối cảnh doanh nghiệp đang tái cấu trúc hệ thống phân phối thông qua dự án Retail Supreme - được kỳ vọng là bước đi cần thiết để hướng tới tăng trưởng bền vững trung và dài hạn, thay vì chỉ tập trung vào kết quả một quý.

Ông Danny Lê, Tổng giám đốc Masan Group cho biết từ tháng 10, Masan Consumer đã ghi nhận tín hiệu phục hồi tích cực và kỳ vọng tăng trưởng sẽ quay lại từ quý IV/2025, duy trì đà này sang năm 2026.