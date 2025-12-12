Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Chốt thời gian công ty 200.000 tỷ của ông Nguyễn Đăng Quang lên HoSE

  • Thứ sáu, 12/12/2025 14:42 (GMT+7)
  • 44 phút trước

Toàn bộ gần 1,07 tỷ cổ phiếu MCH sẽ có phiên giao dịch đầu tiên trên HoSE vào ngày 25/12. 

Chủ tịch Nguyễn Đăng Quang khẳng định Masan Consumer là "viên kim cương gia bảo" của Tập đoàn Masan. Ảnh: MSN.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo về việc hủy đăng ký giao dịch đối với toàn bộ cổ phiếu MCH của Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer) tại hệ thống UPCoM.

Lý do là công ty này đã được chấp thuận niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE). Ngày hủy đăng ký giao dịch là 18/12.

Theo thông báo của Masan Consumer, ngày niêm yết có hiệu lực từ 10/12 và toàn bộ gần 1,07 tỷ cổ phiếu MCH sẽ có ngày giao dịch đầu tiên trên HoSE vào ngày 25/12.

Giá tham chiếu tại ngày giao dịch đầu tiên là bình quân giá tham chiếu của 30 phiên giao dịch cuối cùng trước khi hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM.

Trước đó, xuất hiện bất ngờ tại buổi roadshow trước thềm niêm yết cổ phiếu MCH của Masan Consumer, tỷ phú Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan Group đã một lần nữa gọi công ty hàng tiêu dùng này là "viên kim cương gia bảo", là niềm tự hào của tập đoàn.

Theo ông Quang, với góc độ là cổ đông lớn nhất của Masan Consumer, Masan Group đánh giá MCH là một cổ phiếu "tuyệt vời", mang lại cổ tức cao qua từng năm. Giá trị của cổ phiếu đến từ sự tăng trưởng của doanh nghiệp, cũng như vị trí dẫn đầu thị trường của các nhãn hiệu - ông nhấn mạnh vị trí này không chỉ tạo ra cơ hội tăng trưởng mà còn là cơ hội kiếm lợi nhuận.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Masan Group đánh giá cao hệ thống phân phối rộng khắp và năng lực xây dựng các thương hiệu mạnh của Masan Consumer.

Là tổ chức tư vấn cho thương vụ IPO này, ông Hoàng Nam, Giám đốc Phân tích tại CTCP Chứng khoán Vietcap, cho biết MCH sẽ trở thành cổ phiếu tiêu dùng lớn nhất HoSE và có vốn hóa lớn thứ 7 toàn sàn sau khi chính thức niêm yết.

Ông cũng đưa ra triển vọng cổ phiếu này có thể được giao dịch ký quỹ và vào rổ VN30, sau đó có thể là các rổ chỉ số ngoại như FTSE EM, MVIS, STOXX trong năm 2026.

Về tình hình kinh doanh, trong quý III/2025, Masan Consumer ghi nhận hơn 7.500 tỷ đồng doanh thu, giảm 6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế giảm 19%, còn 1.900 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo cho rằng đây là sự sụt giảm ngắn hạn, trong bối cảnh doanh nghiệp đang tái cấu trúc hệ thống phân phối thông qua dự án Retail Supreme - được kỳ vọng là bước đi cần thiết để hướng tới tăng trưởng bền vững trung và dài hạn, thay vì chỉ tập trung vào kết quả một quý.

Ông Danny Lê, Tổng giám đốc Masan Group cho biết từ tháng 10, Masan Consumer đã ghi nhận tín hiệu phục hồi tích cực và kỳ vọng tăng trưởng sẽ quay lại từ quý IV/2025, duy trì đà này sang năm 2026.

Tham vọng của Masan Consumer

"Viên kim cương gia bảo" của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang dự kiến lên sàn HoSE trong tháng này. Lãnh đạo Masan Consumer khẳng định còn nhiều dư địa để bùng nổ doanh thu trong các năm tới.

31:1884 hôm qua

Chuyển động mới tại công ty 200.000 tỷ của ông Nguyễn Đăng Quang

Masan Consumer dự kiến nâng vốn điều lệ gần 13.000 tỷ đồng sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu thưởng.

20:46 13/11/2025

Lý do cổ phiếu Masan Consumer giữ sức hút trên thị trường

Với gần 30 năm phục vụ người tiêu dùng Việt cùng nền tảng tăng trưởng bền vững, Masan Consumer được xem là cổ phiếu hội tụ yếu tố ổn định lẫn tiềm năng tăng trưởng.

08:00 13/11/2025

Diệu Thanh

Nguyễn Đăng Quang Masan Nguyễn Đăng Quang Masan masan consumer msn mch

  • Nguyễn Đăng Quang

    Nguyễn Đăng Quang

    Ông Nguyễn Đăng Quang hiện là chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (Masan Group). Theo định giá của Forbes ngày 5/3/2019, tài sản ông Nguyễn Đăng Quang đạt mức 1,3 tỷ USD, xếp thứ 1.717 thế giới.

    • Năm sinh: 23/8/1963
    • Nơi sinh: Quảng Trị

  • Masan Group

    Masan Group

    Tiền thân của Masan Group là công ty Cổ phần Hàng hải Masan hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển. Sau đó, mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực hàng tiêu dùng, sản phẩm đóng gói và tài chính, ngân hàng. Năm 2010, Masan tiến vào lĩnh vực khoáng sản khi tiến hành mua lại dự án Núi Pháo từ Dragon Capital.

    • Thành lập: 2004
    • Mã cổ phiếu: MSN

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý