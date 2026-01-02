Cận cảnh Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng

Được biết, đây là trụ sở làm việc trong giai đoạn đầu của Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng. Trong giai đoạn tiếp theo, khi tòa nhà 20 tầng của Khu Công viên phần mềm số 2 được hoàn thiện và đưa vào hoạt động, Cơ quan điều hành VIFC-DN sẽ chuyển sang làm việc ở đây.