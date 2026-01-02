Cận cảnh Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sau khi Chính phủ công bố thành lập, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng (VIFC-DN) bước vào giai đoạn vận hành khởi động theo lộ trình. Dự kiến, trụ sở Cơ quan điều hành VIFC-DN khai trương vào ngày 9/1.

trung tam tai chinh anh 1

Theo Nghị định số 323/2025/NĐ-CP ngày 18/12/2025 của Chính phủ, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng có tổng diện tích khoảng 300 ha, với 5 vị trí ở phường An Hải và phường Hải Châu.
trung tam tai chinh anh 2

5 lô đất A12, A13, A14, A15 và A* với diện tích 6,17 ha thuộc phường An Hải; tòa nhà công nghệ thông tin 20 tầng tại Khu Công viên phần mềm số 2 (diện tích 0,12 ha); Khu đất phía Tây Bắc đường dẫn lên cầu Thuận Phước (diện tích 9,7 ha); Khu đất dọc đường Như Nguyệt - Xuân Diệu (diện tích 1,98 ha) và Khu vực dự kiến phát triển lấn biển đối diện đường Nguyễn Tất Thành (khoảng 282 ha).
trung tam tai chinh anh 3

Hiện trụ sở Cơ quan điều hành VIFC-DN được đặt tại khối nhà ICT 1 (tầng 1 và tầng 5) thuộc Khu Công viên phần mềm số 2 (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng).
trung tam tai chinh anh 4

Theo ghi nhận, trụ sở đã được hoàn thiện và các nhân sự của VIFC-DN đang tập trung làm việc ở đây từ sau khi có quyết định công bố thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam.
trung tam tai chinh anh 5

Khu trụ sở này có diện tích khoảng 4.000 m2, đảm bảo đầy đủ điều kiện về hạ tầng internet, 5G, hệ thống dữ liệu, máy chủ…
trung tam tai chinh anh 6

Được biết, đây là trụ sở làm việc trong giai đoạn đầu của Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng. Trong giai đoạn tiếp theo, khi tòa nhà 20 tầng của Khu Công viên phần mềm số 2 được hoàn thiện và đưa vào hoạt động, Cơ quan điều hành VIFC-DN sẽ chuyển sang làm việc ở đây.
trung tam tai chinh anh 7

Theo ông Đặng Đình Đức - Phó chủ tịch Thường trực Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP Đà Nẵng, trọng tâm của giai đoạn hiện nay là tổ chức bộ máy, hoàn thiện các quy trình cấp phép, đăng ký thành viên và vận hành cơ chế một cửa tích hợp theo chuẩn quốc tế. Các công việc này đang được tiến hành khẩn trương.
trung tam tai chinh anh 8

“Trụ sở Cơ quan điều hành VIFC-DN đặt ở Khu Công viên phần mềm số 2 dự kiến khai trương vào ngày 9/1 tới đây, kết hợp cùng các sự kiện quan trọng đầu năm 2026 của TP Đà Nẵng như: Hội nghị Xúc tiến đầu tư, Sự kiện Gặp gỡ Đà Nẵng…”, ông Đức nói.
trung tam tai chinh anh 9

Được biết, trong giai đoạn 2026-2027, Đà Nẵng sẽ tập trung xúc tiến thu hút đầu tư hạ tầng và phát triển hệ sinh thái Trung tâm Tài chính tại các khu đất sạch đã được quy hoạch với diện tích hơn 18 ha.
trung tam tai chinh anh 10

Thời gian qua, địa phương cũng đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng công nghệ thông tin và đổi mới sáng tạo để chuẩn bị nền tảng về hạ tầng viễn thông 5G, hạ tầng vệ tinh mặt đất, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, hạ tầng dữ liệu…, tạo nền tảng cho các hoạt động tài chính hiện đại, đặc biệt là tài chính số và fintech.
trung tam tai chinh anh 11

Các lĩnh vực, định hướng ưu tiên phát triển tại Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng gồm: Tài chính xanh - ESG; Fintech và Đổi mới sáng tạo; Quỹ đầu tư - quản lý tài sản; Thị trường hàng hóa và phái sinh; Dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp; Thử nghiệm tài sản số, thanh toán số, mô hình tài chính mới...
trung tam tai chinh anh 12

Hiện, đã có 10 tổ chức, định chế tài chính trong và ngoài nước là thành viên của Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng.
trung tam tai chinh anh 13

Đà Nẵng cũng đã ký kết hơn 20 biên bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác trong các lĩnh vực đào tạo, tư vấn, truyền thông, kết nối, xúc tiến đầu tư và phát triển sản phẩm, trong số này, có các “ông lớn” như: Binance, Tether, Bybit, Abu Dhabi Global Market, Frankfurt Main Finance…

