Việt Nam chính thức có Trung tâm tài chính quốc tế

Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam chính thức được công bố. Trong đó, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng.

Chính phủ cthức khai trương Trung tâm Tài chính Quốc tế hôm nay. Ảnh: BTC.

Sáng 21/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị Công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Hội nghị diễn ra với 3 mục tiêu chính, gồm: công bố chính thức các văn bản quan trọng thiết lập đầy đủ khung pháp lý cho Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam; khẳng định cam kết mạnh mẽ của Chính phủ trong việc xây dựng môi trường tài chính ổn định, minh bạch, an toàn và thân thiện với nhà đầu tư; truyền tải thông điệp rõ ràng tới cộng đồng quốc tế rằng Việt Nam sẵn sàng đồng hành, hợp tác và chia sẻ cơ hội phát triển.

Việt Nam đang tích cực xây dựng và triển khai các chính sách ưu đãi đặc thù, vượt trội và đáp ứng nhu cầu của các định chế tài chính, nhà đầu tư quốc tế và thu hút các nguồn vốn mới tại Trung tâm tài chính quốc tế, đây là yêu cầu cấp thiết trong phát triển kinh tế - xã hội, một trong những dự án đặc biệt quan trọng trong năm tới,

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đang từng bước triển khai cùng sự phối hợp của 2 thành phố (TP.HCM, Đà Nẵng) trên cơ sở bổ trợ mà không cạnh tranh lẫn nhau, sự thành công của 2 địa phương sẽ đưa Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam bứt phá, hướng tới trở thành Trung tâm tài chính hàng đầu trên thị trường tài chính toàn cầu.

“Với sự đồng lòng, đồng hướng và đồng tâm, Việt Nam đã triển khai từng bước, vừa làm vừa rút kinh nghiệm; với tinh thần không nóng vội nhưng cũng không cầu toàn để bỏ lỡ thời cơ”, Thủ tướng khẳng định.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã công bố danh sách Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Trong đó, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng điều hành. Các Phó chủ tịch gồm: Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn.

Ra mắt Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế và Cơ quan điều hành Trung tâm tại TP.HCM, TP Đà Nẵng. Ảnh: BTC.

Các Thành viên Hội đồng gồm lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ: Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương, Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp.

Hội đồng có nhiệm vụ ban hành chiến lược, lộ trình, kế hoạch phát triển của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế trên cơ sở đề xuất của Cơ quan điều hành tại 2 thành phố; quyết định các vấn đề chưa thống nhất giữa Cơ quan điều hành tại 2 thành phố.

Trong trường hợp cần xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền và khi được yêu cầu, Hội đồng điều hành báo cáo tình hình xây dựng, vận hành và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế để đề xuất chính sách và xin ý kiến của Chính phủ, Thủ tướng.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bên tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển và vận hành Trung tâm tài chính quốc tế, đảm bảo tính sáng tạo, đồng bộ về thể chế phát triển Trung tâm thông qua các hoạt động hợp tác, hỗ trợ, kết nối cụ thể hơn.

Đặc biệt, đối với TP.HCM và Đà Nẵng là hai “cứ điểm" quan trọng được lựa chọn để xây dựng Trung tâm tài chính, Thủ tướng đề nghị khẩn trương rà soát, bố trí cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, nền tảng công nghệ, hệ sinh thái tài chính.

Cùng với đó, 2 địa phương cần xây dựng Quy chế hoạt động của Trung tâm tài chính, báo cáo Hội đồng điều hành phê duyệt, đảm bảo việc vận hành tại 2 thành phố phải đồng bộ, toàn diện, nhất quán trong mục tiêu, trình tự, thủ tục để tạo ra sân chơi tầm cỡ quốc tế.