Bộ Công an đề xuất phát triển ví điện tử quốc gia gắn với VNeID

  • Thứ tư, 17/12/2025 09:42 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Ví điện tử này sẽ trở thành kênh chi trả an sinh xã hội, lương hưu, trợ cấp cũng như thanh toán các dịch vụ công.

Ví điện tử quốc gia có thể tích hợp với các tài khoản ngân hàng, các ví điện tử và các phương thức thanh toán khác. Ảnh: Xuân Sang.

Bộ Công an đang xin ý kiến về dự thảo Nghị quyết phát triển công dân số, trong đó có nội dung về phát triển ví điện tử quốc gia.

Đối với lĩnh vực này, Bộ Công an đánh giá thị trường ví điện tử do doanh nghiệp cung cấp còn phân mảnh. Mặt khác, Nhà nước đang thiếu công cụ thanh toán, thúc đẩy thanh toán 2 chiều (công dân và Nhà nước) một cách chủ động, trực tiếp.

Vì vậy, Bộ đặt mục tiêu xây dựng một ví điện tử quốc gia duy nhất gắn với VNeID do Nhà nước đóng vai trò dẫn dắt.

Nền tảng này sẽ trở thành kênh chi trả an sinh xã hội, lương hưu, trợ cấp. Đồng thời, làm kênh thanh toán dịch vụ công (thuế, phí, phạt), tích hợp với các tài khoản ngân hàng, các ví điện tử và các phương thức thanh toán khác để thống nhất trên VNeID.

Bộ Công an đề xuất rà soát, bổ sung Luật Ngân hàng Nhà nước và Luật Các tổ chức tín dụng để quy định cơ chế pháp lý đặc thù cho “Ví điện tử quốc gia”.

Theo Ngân hàng Nhà nước, đến hết tháng 9, Việt Nam có 53 tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán được cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đang hoạt động trên thị trường, trong đó có 49 tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử. Số lượng ví điện tử đang hoạt động là gần 30,35 triệu ví (chiếm 61,26% trong tổng số gần 49,57 triệu ví điện tử đã được kích hoạt) với tổng số dư trên các ví này là khoảng 3.110 tỷ đồng.

Hiện nay, thị phần người dùng ví điện tử tập trung hầu hết tại một số thương hiệu lớn như MoMo, ZaloPay, Viettel Money.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

