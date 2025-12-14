Người Mỹ 'quay lưng' với xổ số 'chỉ vì 3 USD'

Chỉ một quyết định tăng giá vé thêm 3 USD đã khiến Mega Millions hụt hơi, trong khi Powerball bứt tốc nhờ tâm lý thắt chặt chi tiêu của người Mỹ.

Xổ số Powerball được ưa chuộng nhờ giá rẻ hơn. Ảnh: CNN.

Theo CNN, cuộc đua giữa 2 loại xổ số lớn nhất nước Mỹ dường như đã ngã ngũ. Trong khi Powerball đang thắng thế, xổ số Mega Millions ngày càng lép vế.

Với mức giá chỉ 2 USD /vé, Powerball đang chứng kiến làn sóng mua vé mạnh mẽ trong bối cảnh giải độc đắc đã vượt 1 tỷ USD . Trái lại, Mega Millions bước vào kỳ quay số tiếp theo với giải Jackpot chỉ khoảng 70 triệu USD , kém xa đối thủ.

Chênh lệch giải thưởng lên tới hàng trăm triệu USD dường như là lý do ảnh hưởng đến doanh số bán hàng của 2 loại vé số. Tuy nhiên, nguyên nhân cốt lõi lại nằm ở một con số nhỏ hơn nhiều: 3 USD .

Kể từ tháng 4 năm nay, mỗi tấm vé Mega Millions được nâng từ 2 USD lên 5 USD , tức tăng hơn gấp đôi. Trong bối cảnh người Mỹ đang phải thắt chặt chi tiêu vì chi phí sinh hoạt leo thang, việc tăng giá này hóa ra lại đủ lớn để tác động rõ rệt tới hành vi mua vé số.

Người Mỹ ngại chi thêm tiền mua vé số

Trong năm 2024, doanh số vé Mega Millions thường xuyên vượt Powerball. Đến 3 tháng đầu năm nay, doanh số 2 loại vé gần như ngang nhau dù Powerball có thêm một kỳ quay số mỗi tuần.

Nhưng kể từ khi Mega Millions tăng giá 150% vào tháng 4, doanh số vé Powerball đã bỏ xa đối thủ.

Tính từ sau thay đổi ngày 8/4, Mega Millions bán được 495 triệu vé, mang về 2,5 tỷ USD doanh thu. Trong cùng giai đoạn, Powerball bán được hơn 2 tỷ vé, thu về 4,1 tỷ USD , theo số liệu do trang giám sát xổ số LottoReport.com tổng hợp từ các báo cáo chính thức.

Vé số Mega Millions đắt hơn dù quy mô giải độc đắc thường bé hơn. Ảnh: CNN.

Theo Victor Matheson, Giáo sư kinh tế và chuyên gia về ngành kinh doanh cá cược tại Trường Cao đẳng Holy Cross, doanh số Powerball nhiều khả năng được hỗ trợ bởi tâm lý ngại chi thêm tiền của người chơi.

Sau nhiều năm lạm phát cao đẩy giá cả leo thang, người Mỹ ngày càng nhạy cảm với câu hỏi “bỏ ra từng ấy tiền thì nhận lại được gì”. Họ ưu tiên tối đa giá trị trên mỗi đồng chi tiêu, nên các nhà bán lẻ giá rẻ như Walmart hưởng lợi khi ngày càng nhiều người tìm đến mức giá thấp nhất.

Mua sắm dịp lễ trở nên đắt đỏ hơn, nhưng số lượng hoặc chất lượng hàng hóa nhận được lại ít đi. Thậm chí, ngay cả khi giá niêm yết không tăng, người tiêu dùng vẫn có cảm giác “mất giá trị” cho cùng một khoản tiền.

Mega Millions không gặp may

GS Matheson cho rằng đà tăng doanh số của Powerball không đơn thuần chỉ vì Mega Millions tự đẩy mình ra khỏi thị trường bằng việc tăng giá vé.

Cơ chế của xổ số tạo ra một vòng lặp: bán được nhiều vé hơn thì giải Jackpot phình to nhanh hơn, mà Jackpot càng lớn lại càng kích thích người chơi mua vé. Powerball đang hưởng lợi từ vòng lặp này.

Ngược lại, Mega Millions phần nào gặp bất lợi vì “thiếu may mắn” khi không có nhiều chuỗi kỳ quay kéo dài không người trúng - yếu tố thường giúp giải thưởng tích lũy lên mức rất cao.

Theo ông Matheson, xét thuần túy về xác suất, Mega Millions lẽ ra phải tạo ra các giải Jackpot lớn thường xuyên hơn Powerball, ngay cả khi người chơi có xu hướng tiết kiệm. Tuy nhiên, thực tế lại đi theo hướng ngược lại.

“Tôi cho rằng Mega Millions đã kém may mắn đúng vào lúc Powerball lại gặp vận đỏ”, ông Matheson nhận xét.

Cuối tuần này là lần thứ hai trong năm giải thưởng cao nhất của Powerball chạm mốc 1 tỷ USD . Trước đó, vào đầu tháng 9, Jackpot Powerball từng vọt lên 1,8 tỷ USD . Điều này giúp Powerball duy trì lợi thế rõ rệt so với Mega Millions, vốn chỉ một lần trong năm nay tiến sát mốc 1 tỷ USD , khi giải thưởng đạt 980 triệu USD vào ngày 14/11.

Đáng chú ý, ngay cả trong giai đoạn Mega Millions có lợi thế lớn về quy mô giải thưởng, số vé bán ra vẫn thấp hơn Powerball. Theo LottoReport.com, trong những ngày trước kỳ quay số 14/11 với giải Jackpot 980 triệu USD , Mega Millions bán được 23,5 triệu vé. Trong khi đó, Powerball bán được 23,6 triệu vé, dù giải thưởng khi ấy chỉ ở mức 546 triệu USD , chưa bằng một nửa.

Mega Millions tăng giá vé với kỳ vọng nguồn thu lớn hơn trên mỗi tấm vé sẽ giúp giải Jackpot tăng nhanh và đạt mức cao thường xuyên hơn, từ đó kích thích doanh số.

“Các giải Jackpot được kỳ vọng tăng nhanh hơn và đạt giá trị cao hơn với tần suất dày hơn trong phiên bản trò chơi mới”, liên danh điều hành Mega Millions cho biết hồi tháng 4.

Dù vậy, theo ông Matheson, nhờ thu về nhiều tiền hơn trên mỗi tấm vé, Mega Millions vẫn có triển vọng dài hạn tích cực, ngay cả khi lượng vé bán ra chậm hơn Powerball.