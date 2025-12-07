Tài khoản chứng khoán mở mới chạm đáy 4 tháng

Toàn thị trường ghi nhận thêm 237.378 tài khoản giao dịch mở mới trong tháng 11, mức thấp nhất kể từ tháng 7, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khi chỉ số biến động.

Nhà đầu tư "ngại" mở tài khoản giao dịch khi thị trường giảm sâu. Ảnh: Phương Lâm.

Theo thống kê từ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD), thị trường chứng khoán Việt Nam đã ghi nhận thêm 237.378 tài khoản giao dịch mở mới trong tháng 11, nâng tổng quy mô tài khoản giao dịch chứng khoán trên thị trường lên hơn 11,5 triệu tài khoản.

Đáng chú ý, số lượng tài khoản chứng khoán mở mới của nhà đầu tư cá nhân đã giảm xuống mức thấp nhất 4 tháng qua trong bối cảnh thị trường liên tục hồi phục. Tuy vậy, đà hồi phục của VN-Index chủ yếu do cổ phiếu “họ Vin” đóng góp, trong khi phần còn lại đều lao dốc mạnh.

Tâm lý nhà đầu tư cũng thận trọng rõ rệt khi thanh khoản khớp lệnh trên HoSE giảm sâu xuống còn trên dưới 20.000 tỷ đồng /phiên.

Trong tháng vừa qua, nhà đầu tư cá nhân trong nước đã mở thêm 236.962 tài khoản giao dịch, nâng tổng số tài khoản của nhóm nhà đầu tư này lên hơn 11,5 triệu tài khoản, chiếm 99,4% toàn thị trường.

Lượng tài khoản của nhà đầu tư tổ chức trong nước cũng tăng thêm 146 tài khoản trong tháng, đạt tổng cộng 19.073 tài khoản.

Ở nhóm nhà đầu tư nước ngoài, lượng tài khoản mở mới của cá nhân tăng 245, trong khi số lượng nhà đầu tư tổ chức nước ngoài tăng 25 tài khoản.

SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN MỞ MỚI TRONG NĂM 2024 Nguồn: VSD. Nhãn 1/2023 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1/2024 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1/2025 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Lượng tài khoản mở mới tài khoản 36182 64040 39802 22926 104966 146060 150619 188635 172970 -377727 -192801 39618 125356 113281 163839 111003 132220 106265 330199 331205 158504 156919 135457 140879 80718 446991 157380 192028 190852 198974 226341 257632 290026 310948 237378

Theo Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 được phê duyệt vào cuối năm 2023, Việt Nam đặt mục tiêu đạt mốc 9 triệu tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư trên thị trường vào năm 2025 và 11 triệu tài khoản vào năm 2030. Song, cả mục tiêu đến năm 2025 và đến năm 2030 đều đã được hoàn thành sớm hơn dự kiến.