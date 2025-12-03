Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
VPBankS chốt giá phiên giao dịch đầu tiên trên HoSE

  • Thứ tư, 3/12/2025 21:04 (GMT+7)
VPBankS ấn định giá tham chiếu cổ phiếu VPX trong ngày giao dịch đầu tiên là 33.900 đồng/cổ phiếu. Trước đó, công ty đã hoàn tất thương vụ IPO chào bán 375 triệu cổ phiếu.

VPBankS dự kiến niêm yết với giá tham chiếu 33.900 đồng/cổ phiếu. Ảnh: VPX.

HĐQT CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) vừa có nghị quyết về việc thông qua giá tham chiếu của cổ phiếu VPX trong phiên giao dịch đầu tiên tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) là 33.900 đồng/cổ phiếu. Nguyên tắc tính giá căn cứ theo giá chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của công ty.

Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng giám đốc VPBankS được ủy quyền quyết định các công việc liên quan, hoàn thiện các thủ tục đăng ký niêm yết và đăng ký cổ phiếu VPX trên hệ thống của HoSE.

Ở mức giá trên, vốn hóa VPBankS đạt gần 64.000 tỷ đồng, trở thành doanh nghiệp tỷ USD trên sàn chứng khoán. Trước đó, nhà môi giới chứng khoán này đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết 1,875 tỷ cổ phiếu trên HoSE với mã chứng khoán VPX và dự kiến chào sàn ngay trong tháng 12.

Vừa qua, VPBankS đã hoàn thành thương vụ IPO kỷ lục, phát hành 375 triệu cổ phiếu ở mức giá 33.900 đồng/cổ phiếu, qua đó nâng vốn điều lệ từ 15.000 tỷ đồng lên 18.750 tỷ đồng. Thông qua thương vụ này, vốn chủ sở hữu của công ty đã vươn lên top 2 toàn ngành, đạt gần 33.000 tỷ đồng (chưa tính đến lợi nhuận để lại của quý IV).

Thương vụ giúp VPBankS có thêm nguồn lực tài chính để mở rộng 4 trụ cột kinh doanh chiến lược, bao gồm: ngân hàng đầu tư (IB), cho vay ký quỹ (margin), tự doanh và môi giới. Qua đó, công ty hướng tới mức tăng trưởng 32%/năm trong 5 năm tới, đến năm 2030 giữ vị trí top 1 về tổng tài sản và lợi nhuận trước thuế ngành chứng khoán.

Về kết quả kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm, VPBankS ghi nhận lợi nhuận trước thuế 3.260 tỷ đồng, gấp gần 4 lần cùng kỳ. Tổng tài sản đạt hơn 62.100 tỷ đồng vào cuối quý III, dư nợ cho vay margin gần 27.000 tỷ đồng, cùng đứng top 3 ngành chứng khoán.

Với nguồn vốn được bổ sung sau thương vụ IPO, hạn mức cho vay margin của VPBankS được mở rộng lên hơn 66.000 tỷ đồng. Từ đó, hạn mức cho vay margin còn lại của công ty khoảng 40.000 tỷ đồng.

VPBankS cũng cho biết số lượng tài khoản giao dịch tại công ty đã vượt 1 triệu vào trung tuần tháng 11, tương đương gần 10% tổng số tài khoản chứng khoán toàn thị trường.

Minh Khánh

