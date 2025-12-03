Dragon Capital muốn lên sàn chứng khoán Việt Nam

Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam muốn đăng ký giao dịch toàn bộ 31,2 triệu cổ phiếu trên UPCoM. Hiện công ty đang quản lý danh mục hơn 128.000 tỷ đồng.

Dragon Capital sắp đưa cổ phiếu lên thị trường UPCoM. Ảnh: Y Kiện.

CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) vừa công bố nghị quyết thông qua việc đăng ký lưu ký tập trung cổ phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống UPCoM.

Cụ thể, Dragon Capital sẽ đưa toàn bộ 31,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành (tương đương 100% lượng cổ phiếu) lên giao dịch trên UPCoM. Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký tại VSD và đăng ký giao dịch là 4/12.

Dragon Capital tiền thân là CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam (VietFund Management - VFM). Đây là công ty quản lý quỹ đầu tiên chuyên quản lý quỹ nội địa tại Việt Nam, được thành lập tháng 7/2003. Các cổ đông sáng lập gồm Dragon Capital Management (thuộc Dragon Capital) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Cơ cấu cổ đông DCVFM hiện gồm 3 tổ chức là Dragon Capital Markets (Europe) Limited nắm 48%; Dragon Capital Management (HK) Limited sở hữu 39,95%; và DRE SPC nắm 4,81%. Nhóm cổ đông cá nhân nắm giữ 7,24% vốn điều lệ còn lại.

Theo bản công bố thông tin ngày 2/12, tính đến tháng 5, Dragon Capital đang tư vấn và quản lý danh mục tài sản khoảng 128.000 tỷ đồng (tương đương 4,9 tỷ USD ). Công ty hiện có hơn 200 nhân sự đến từ 8 quốc gia, cung cấp danh mục sản phẩm và dịch vụ đầu tư đa dạng cho cả nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Ông Dominic Scriven, Chủ tịch Dragon Capital đồng thời là người đảm nhiệm vị trí Giám đốc Dragon Capital Group từ năm 1994 đến nay. Ông cũng là Chủ tịch DCVFM trong suốt hơn 20 năm hoạt động của doanh nghiệp. Hiện ông sở hữu 210.750 cổ phần, tương đương 0,675% vốn điều lệ công ty.

Về kết quả kinh doanh, năm 2024, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 235 tỷ đồng , giảm 20% so với cùng kỳ. Tổng tài sản đạt hơn 1.065 tỷ đồng, trong đó hơn một nửa là các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn. Vốn chủ sở hữu đạt 844 tỷ đồng trong khi nợ phải trả khoảng 221 tỷ đồng .