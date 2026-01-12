Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Ngân hàng ngoại đầu tiên vào Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam

  • Thứ hai, 12/1/2026 21:48 (GMT+7)
  • 22 giờ trước

Ngân hàng UOB cho biết sẽ tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng và đang trong quá trình triển khai xây dựng trụ sở UOB Plaza tại Trung tâm Tài chính quốc tế ở TP.HCM.

Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình gặp Phó chủ tịch UOB. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng.

Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Singapore, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã có buổi làm việc với ông Wee Ee Cheong, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc và ban lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng UOB.

Tại cuộc gặp, lãnh đạo Ngân hàng UOB cho biết sẽ tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng, đồng thời đang trong quá trình triển khai xây dựng trụ sở UOB Plaza tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam ở TP.HCM, qua đó khẳng định niềm tin mạnh mẽ của ngân hàng vào triển vọng tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế Việt Nam cũng như môi trường đầu tư - tài chính ngày càng ổn định, minh bạch.

Lãnh đạo UOB cho biết việc tăng vốn điều lệ nhằm nâng cao năng lực tài chính, mở rộng quy mô hoạt động và tăng cường khả năng cung ứng các sản phẩm - dịch vụ tài chính chất lượng cao cho khách hàng doanh nghiệp và cá nhân tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực tài trợ thương mại, ngân hàng doanh nghiệp, thị trường vốn và tài chính bền vững.

Ông Wee Ee Cheong cho biết UOB sẽ tiếp tục coi Việt Nam là thị trường chiến lược tại Đông Nam Á, đồng thời sẵn sàng tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam với vai trò không chỉ là nhà cung cấp vốn mà còn là đối tác chiến lược chia sẻ kinh nghiệm quản trị ngân hàng, quản lý rủi ro, phát triển thị trường vốn và kết nối dòng vốn quốc tế.

Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao sự hiện diện và đóng góp của UOB tại Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời đề nghị UOB tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa thị trường tài chính Việt Nam với Singapore và khu vực, tích cực tham gia vào các cấu phần trọng tâm của Trung tâm Tài chính quốc tế như phát triển sản phẩm tài chính mới, tài chính xanh - bền vững, dịch vụ ngân hàng cho nhà đầu tư quốc tế và doanh nghiệp xuyên biên giới, đồng thời thu hút các nhà đầu tư.

Phó thủ tướng cũng nhấn mạnh Chính phủ cam kết tạo lập môi trường pháp lý ổn định, minh bạch, xây dựng cơ chế chính sách đặc thù cho trung tâm tài chính, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để các định chế tài chính quốc tế uy tín như UOB mở rộng hoạt động, đầu tư lâu dài và đồng hành cùng Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Ngân hàng Việt Nam đầu tiên tham gia Trung tâm Tài chính quốc tế

Trong số 10 tổ chức đầu tiên trở thành thành viên của Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng, Vietcombank là ngân hàng duy nhất trong danh sách.

05:00 22/12/2025

Chốt danh sách lãnh đạo Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế

Hội nghị Công bố thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam đã chính thức ra mắt bộ máy 2 Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM và TP Đà Nẵng.

11:44 21/12/2025

Việt Nam chính thức có Trung tâm Tài chính quốc tế

Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam chính thức được công bố. Trong đó, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng.

09:33 21/12/2025

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

ngân hàng TP.HCM Tiền mã hóa Nguyễn Hòa Bình phó thủ tướng uob trung tâm tài chính

  • Nguyễn Hòa Bình

    Nguyễn Hòa Bình

    Ông Nguyễn Hòa Bình là Chánh án TAND Tối cao; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV. Ông từng giữ chức vụ Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.

    • Chức vụ: Chánh án TAND Tối cao
    • Năm sinh: 1958
    • Quê quán: Quảng Ngãi
    • Học vị, học hàm: Phó giáo sư, tiến sĩ luật

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

Thu tuong yeu cau giam gia nha o thuong mai hinh anh

Thủ tướng yêu cầu giảm giá nhà ở thương mại

3 giờ trước 16:45 13/1/2026

0

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu kéo giảm giá nhà ở thương mại về mức hợp lý, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ phát triển nhà ở xã hội, bảo đảm quyền tiếp cận nhà ở bình đẳng cho người dân.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý