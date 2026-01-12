Ngân hàng ngoại đầu tiên vào Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam

Ngân hàng UOB cho biết sẽ tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng và đang trong quá trình triển khai xây dựng trụ sở UOB Plaza tại Trung tâm Tài chính quốc tế ở TP.HCM.

Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình gặp Phó chủ tịch UOB. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng.

Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Singapore, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã có buổi làm việc với ông Wee Ee Cheong, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc và ban lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng UOB.

Tại cuộc gặp, lãnh đạo Ngân hàng UOB cho biết sẽ tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng , đồng thời đang trong quá trình triển khai xây dựng trụ sở UOB Plaza tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam ở TP.HCM, qua đó khẳng định niềm tin mạnh mẽ của ngân hàng vào triển vọng tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế Việt Nam cũng như môi trường đầu tư - tài chính ngày càng ổn định, minh bạch.

Lãnh đạo UOB cho biết việc tăng vốn điều lệ nhằm nâng cao năng lực tài chính, mở rộng quy mô hoạt động và tăng cường khả năng cung ứng các sản phẩm - dịch vụ tài chính chất lượng cao cho khách hàng doanh nghiệp và cá nhân tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực tài trợ thương mại, ngân hàng doanh nghiệp, thị trường vốn và tài chính bền vững.

Ông Wee Ee Cheong cho biết UOB sẽ tiếp tục coi Việt Nam là thị trường chiến lược tại Đông Nam Á, đồng thời sẵn sàng tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam với vai trò không chỉ là nhà cung cấp vốn mà còn là đối tác chiến lược chia sẻ kinh nghiệm quản trị ngân hàng, quản lý rủi ro, phát triển thị trường vốn và kết nối dòng vốn quốc tế.

Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao sự hiện diện và đóng góp của UOB tại Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời đề nghị UOB tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa thị trường tài chính Việt Nam với Singapore và khu vực, tích cực tham gia vào các cấu phần trọng tâm của Trung tâm Tài chính quốc tế như phát triển sản phẩm tài chính mới, tài chính xanh - bền vững, dịch vụ ngân hàng cho nhà đầu tư quốc tế và doanh nghiệp xuyên biên giới, đồng thời thu hút các nhà đầu tư.

Phó thủ tướng cũng nhấn mạnh Chính phủ cam kết tạo lập môi trường pháp lý ổn định, minh bạch, xây dựng cơ chế chính sách đặc thù cho trung tâm tài chính, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để các định chế tài chính quốc tế uy tín như UOB mở rộng hoạt động, đầu tư lâu dài và đồng hành cùng Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.