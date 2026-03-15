Hà Nội tính xây sân bay thứ hai ở đâu?

Hà Nội đang nghiên cứu xây dựng sân bay thứ hai tại khu vực phía nam, cách trung tâm khoảng 40 km, với công suất dự kiến 30-50 triệu hành khách mỗi năm nhằm giảm tải cho Nội Bài.

Sân bay mới sẽ giảm tải cho sân bay Nội Bài. Ảnh: NIA.

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến người dân đối với Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Trong dự thảo thuyết minh, thành phố đề xuất xây dựng thêm một cảng hàng không ở phía nam để bổ sung năng lực cho hệ thống hạ tầng hàng không hiện tại.

Theo phương án quy hoạch, sân bay mới dự kiến đặt tại khu vực các xã Trầm Lộng, Đồng Tân, Minh Đức và Kim Đường (huyện Ứng Hòa cũ), cách trung tâm Hà Nội khoảng 40 km. Tổng diện tích quy hoạch khoảng 1.300-1.500 ha.

Sân bay này được xác định đóng vai trò hỗ trợ cho Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, phục vụ vận tải hành khách nội địa và quốc tế, đồng thời nâng cao khả năng kết nối của Hà Nội với các khu vực trong và ngoài nước.

Theo định hướng ban đầu, sân bay phía nam Thủ đô có công suất khai thác khoảng 30-50 triệu hành khách, cùng khoảng 1 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Về hạ tầng kỹ thuật, sân bay dự kiến có đường cất hạ cánh dài khoảng 3.600 m, rộng 45 m; đường lăn song song dài khoảng 3.000 m, rộng 23 m. Hệ thống đường lăn và đài kiểm soát không lưu sẽ được xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu khai thác an toàn và hiệu quả.

Thành phố cũng cho biết sẽ dự trữ quỹ đất và hạ tầng tại khu vực phía nam để phục vụ việc xây dựng sân bay trong tương lai. Thời điểm triển khai cụ thể sẽ được xác định dựa trên nhu cầu phát triển từng giai đoạn.

Theo quy hoạch, khu vực sân bay mới sẽ được kết nối với đô thị Phú Xuyên theo mô hình “đô thị sân bay”, trở thành trung tâm dịch vụ vận tải tổng hợp của khu vực.

Khu vực này được định hướng phát triển thành đầu mối giao thông quan trọng của vùng phía Bắc, kết nối nhiều loại hình vận tải như hàng không, đường bộ, đường sắt và đường thủy, đồng thời đóng vai trò là cửa ngõ phía nam của Thủ đô.

Hệ thống giao thông kết nối sân bay dự kiến gồm các tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Chợ Bến - Yên Mỹ, cùng hai trục đô thị lớn là Ngọc Hồi - Phú Xuyên và trục kinh tế phía nam.

Ngoài ra, tuyến đường sắt đô thị số 9 được quy hoạch kết nối từ Ngọc Hồi - Thường Tín - sân bay thứ hai vùng thủ đô - Phú Xuyên. Một ga đường sắt tốc độ cao cũng được tính toán bố trí gần khu vực sân bay.

Trong giai đoạn chưa triển khai dự án, khu vực quy hoạch sân bay sẽ được quản lý theo định hướng bảo đảm quỹ đất cho dự án trong tương lai. Người dân trong vùng vẫn có thể tiếp tục sử dụng đất cho sản xuất và sinh sống theo quy định.