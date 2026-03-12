Giá vé máy bay châu Âu tăng vọt, Vietnam Airlines tăng thêm 1.000 vé

Nhu cầu bay thẳng đến châu Âu tăng vọt khi việc quá cảnh ở Trung Đông trở nên hạn chế vì tình hình bất ổn.

Vietnam Airlines đang khai thác nhiều đường bay thẳng từ Việt Nam đến các nước châu Âu. Ảnh: VNA.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết trong bối cảnh hoạt động khai thác các chuyến bay đến châu Âu bị hạn chế do ảnh hưởng từ tình hình căng thẳng Trung Đông, hãng sẽ huy động tối đa nguồn lực để duy trì và phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách.

Trong đó, hãng sẽ chủ động điều chỉnh kế hoạch khai thác, tăng cường sử dụng tàu bay thân rộng có sức chứa lớn hơn trên các đường bay châu Âu nhằm bổ sung thêm gần 1.000 chỗ ngồi trong giai đoạn cao điểm.

Hãng bay Việt Nam cho biết sẽ ưu tiên bố trí tàu bay Airbus A350 với cấu hình ghế lớn hơn trên một số đường bay đến châu Âu. Riêng trong tháng 3, hãng sẽ điều chỉnh 11 cặp chuyến bay giữa Hà Nội, TP.HCM và Munich (Đức) sang khai thác bằng tàu bay Airbus A350. Việc tăng cường tàu bay thân rộng này giúp bổ sung tải trên các chặng bay giữa Việt Nam và châu Âu, góp phần đáp ứng tốt hơn nhu cầu di chuyển của hành khách.

Hiện, các chuyến bay đi châu Âu của Vietnam Airlines vẫn được khai thác theo các hành lang bay phù hợp với điều kiện an toàn và không đi qua các khu vực đang xảy ra xung đột.

Hãng cũng đang theo dõi sát diễn biến và chủ động triển khai các phương án điều hành phù hợp nhằm bảo đảm hoạt động bay an toàn.

Xung đột ở khu vực Trung Đông gần 2 tuần qua đã làm sụt giảm nghiêm trọng năng lực khai thác trên các tuyến bay giữa châu Á và châu Âu, nơi Emirates và Qatar Airways vốn chiếm thị phần lớn.

Giá vé máy bay các chặng châu Á - châu Âu đang tăng vọt sau khi các trung tâm trung chuyển then chốt ở Trung Đông phải đóng cửa do cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran. Trên website các hãng hàng không, vé ở nhiều đường bay phổ biến đã kín chỗ trong nhiều ngày.

Các hãng khai thác chuyến bay thẳng giữa châu Á và châu Âu có thể tránh không phận Trung Đông bằng cách bay vòng lên phía bắc qua khu vực Caucasus rồi Afghanistan, hoặc vòng xuống phía nam qua Ai Cập, Saudi Arabia và Oman.

Tuy nhiên, việc bay vòng làm kéo dài thời gian hành trình và tăng tiêu hao nhiên liệu, trong bối cảnh giá dầu đang leo thang. Điều này có thể đẩy chi phí khai thác tăng cao và gây áp lực lên giá vé trong dài hạn.

"Hiện toàn bộ Trung Đông đều nằm ngoài phạm vi khai thác, đây là cái giá rất lớn với một số hãng hàng không", ông Subhas Menon, người đứng đầu Hiệp hội Các hãng hàng không châu Á - Thái Bình Dương, nhận định.