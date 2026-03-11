Chỉ đạo mới tại dự án sân bay lớn nhất miền Bắc

|
Khi đi vào hoạt động, sân bay Gia Bình sẽ giảm tải cho sân bay Nội Bài. Ảnh: CĐT.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà về việc triển khai Nghị quyết số 256/2025/QH15 của Quốc hội liên quan đến chủ trương đầu tư dự án sân bay Gia Bình.
Theo đó, Phó thủ tướng giao Bộ Xây dựng tiếp thu ý kiến của Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương liên quan để cập nhật, hoàn thiện dự thảo nghị quyết của Chính phủ về việc triển khai nghị quyết của Quốc hội đối với dự án này.
Dự thảo nghị quyết phải được hoàn thiện và trình Chính phủ trước ngày 13/3.
Phó thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an, UBND tỉnh Bắc Ninh cùng các bộ, ngành liên quan phối hợp với Bộ Xây dựng trong quá trình hoàn thiện nội dung và triển khai các nhiệm vụ được giao.
Sân bay Gia Bình được quy hoạch xây dựng tại tỉnh Bắc Ninh, do Bộ Công an đề xuất đầu tư nhằm phục vụ nhiệm vụ bảo đảm an ninh, quốc phòng và hoạt động bay chuyên dụng của lực lượng công an. Dự án đồng thời được nghiên cứu theo hướng có thể khai thác lưỡng dụng trong tương lai.
Cuối năm 2025, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 256/2025/QH15 về chủ trương đầu tư dự án sân bay này. Theo phương án đang được nghiên cứu, dự án dự kiến huy động nguồn lực xã hội hóa để triển khai, trong đó Masterise Group sẽ tham gia với vai trò nhà đầu tư.
Việc xây dựng sân bay Gia Bình được kỳ vọng bổ sung thêm hạ tầng hàng không cho khu vực phía Bắc trong bối cảnh nhu cầu vận tải hàng không tăng nhanh. Công trình cũng có thể góp phần giảm áp lực cho sân bay Nội Bài trong dài hạn, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh Bắc Ninh và khu vực vùng Thủ đô.
