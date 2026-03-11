Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chỉ đạo mới tại dự án sân bay lớn nhất miền Bắc

  Thứ tư, 11/3/2026 21:27 (GMT+7)
Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Xây dựng hoàn thiện dự thảo nghị quyết của Chính phủ triển khai chủ trương đầu tư sân bay Gia Bình, trình Chính phủ trước ngày 13/3.

Khi đi vào hoạt động, sân bay Gia Bình sẽ giảm tải cho sân bay Nội Bài. Ảnh: CĐT.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà về việc triển khai Nghị quyết số 256/2025/QH15 của Quốc hội liên quan đến chủ trương đầu tư dự án sân bay Gia Bình.

Theo đó, Phó thủ tướng giao Bộ Xây dựng tiếp thu ý kiến của Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương liên quan để cập nhật, hoàn thiện dự thảo nghị quyết của Chính phủ về việc triển khai nghị quyết của Quốc hội đối với dự án này.

Dự thảo nghị quyết phải được hoàn thiện và trình Chính phủ trước ngày 13/3.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an, UBND tỉnh Bắc Ninh cùng các bộ, ngành liên quan phối hợp với Bộ Xây dựng trong quá trình hoàn thiện nội dung và triển khai các nhiệm vụ được giao.

Sân bay Gia Bình được quy hoạch xây dựng tại tỉnh Bắc Ninh, do Bộ Công an đề xuất đầu tư nhằm phục vụ nhiệm vụ bảo đảm an ninh, quốc phòng và hoạt động bay chuyên dụng của lực lượng công an. Dự án đồng thời được nghiên cứu theo hướng có thể khai thác lưỡng dụng trong tương lai.

Cuối năm 2025, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 256/2025/QH15 về chủ trương đầu tư dự án sân bay này. Theo phương án đang được nghiên cứu, dự án dự kiến huy động nguồn lực xã hội hóa để triển khai, trong đó Masterise Group sẽ tham gia với vai trò nhà đầu tư.

Việc xây dựng sân bay Gia Bình được kỳ vọng bổ sung thêm hạ tầng hàng không cho khu vực phía Bắc trong bối cảnh nhu cầu vận tải hàng không tăng nhanh. Công trình cũng có thể góp phần giảm áp lực cho sân bay Nội Bài trong dài hạn, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh Bắc Ninh và khu vực vùng Thủ đô.

Tập đoàn Đài Loan tính rót 3 tỷ USD làm dự án gần sân bay Gia Bình

Sau khi xây nhà máy tại KCN Gia Bình I, Cooler Master đang cân nhắc rót thêm khoảng 3 tỷ USD để mở rộng đầu tư, phát triển chuỗi cung ứng và trung tâm đào tạo nhân lực tại Bắc Ninh.

7 giờ trước

Bộ Công an nghiên cứu làm cao tốc nối sân bay Gia Bình với Hải Phòng

Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì nghiên cứu, đề xuất phương án triển khai dự án đường bộ cao tốc kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đi Hải Phòng.

21:43 9/3/2026

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ dự án sân bay Gia Bình

Sáng 7/3, tại Bắc Ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra thực địa và có cuộc làm việc với các bộ, ngành về tiến độ triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

15:14 7/3/2026

  • Trần Hồng Hà

    Trần Hồng Hà

    Ông Trần Hồng Hà là Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII. Ông từng giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu; thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

    • Chức vụ: Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường
    • Năm sinh: 1963
    • Quê quán: Hà Tĩnh
    • Học vị, học hàm: Tiến sĩ khai thác mỏ

Đọc tiếp

