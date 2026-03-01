TP.HCM duyệt hơn 50 ha ở Thủ Thiêm xây trung tâm chính trị hành chính

UBND TP.HCM duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu 1 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, quy mô hơn 50 ha, để triển khai Trung tâm Chính trị - Hành chính và một số công trình trọng điểm.

Khu đất xây dựng Trung tâm Chính trị - Hành chính mới của TP.HCM được bao quanh bởi các trục giao thông lớn gồm Mai Chí Thọ, Nguyễn Cơ Thạch và Tố Hữu. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Phân khu số 1 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo quyết định, tổng diện tích khu vực điều chỉnh quy hoạch khoảng 50,41 ha, được chia thành hai khu vực. Trong đó, khu vực 1 có quy mô hơn 36 ha và khu vực 2 khoảng 14,4 ha. Việc điều chỉnh nhằm cụ thể hóa nội dung điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chung TP Thủ Đức đến năm 2040 đã được phê duyệt về bố trí, sắp xếp các công trình trọng điểm trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Cụ thể, khu vực này sẽ được quy hoạch để phát triển một số công trình quan trọng như Trung tâm Chính trị - Hành chính TP.HCM, Cung Thiếu nhi, Nhà hát - Trung tâm biểu diễn - Hội nghị.

Quy hoạch được đánh giá phù hợp với Nghị quyết số 260/2025/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 9/1 của Thành ủy TP.HCM để thực hiện triển khai dự án Trung tâm Chính trị - Hành chính với quy mô tương xứng, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố sau khi sáp nhập địa giới hành chính.

Theo định hướng quy hoạch, khu vực này sẽ hình thành trung tâm chính trị - hành chính của TP.HCM, đồng thời là trung tâm tài chính, thương mại dịch vụ và văn hóa của thành phố, khu vực và có vị thế quốc tế. Đây cũng được định hướng là khu đô thị hỗn hợp gắn với cảnh quan sinh thái ngập nước ven sông Sài Gòn, có vai trò không gian kết nối giữa TP Thủ Đức với khu trung tâm hiện hữu của TP.HCM.

UBND TP.HCM giao Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc (Sở Quy hoạch - Kiến trúc) cùng đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm về tính pháp lý, tính chính xác của số liệu và nội dung hồ sơ điều chỉnh cục bộ trình phê duyệt.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo thẩm định điều chỉnh cục bộ; kiểm tra, đóng dấu thẩm định bảo đảm đúng quyết định phê duyệt; đồng thời hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện điều chỉnh cục bộ Đồ án đảm bảo tuân thủ đúng quy định.

UBND phường An Khánh được giao chủ trì tổ chức công bố công khai nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch đã được phê duyệt, đồng thời lưu trữ hồ sơ theo quy định. Cơ quan này cũng có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai quy hoạch, tổ chức lập, điều chỉnh, phê duyệt quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy chế quản lý kiến trúc; tuân thủ quy chuẩn; bảo đảm thống nhất và phù hợp với điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch được phê duyệt.