Lộ diện các tập đoàn sẽ góp vốn quỹ đầu tư mạo hiểm 500 tỷ của TP.HCM

Quỹ đầu tư mạo hiểm TP.HCM dự kiến có vốn ban đầu 500 tỷ đồng, trong đó 40% từ ngân sách và 60% từ tư nhân. Nhiều tập đoàn lớn như Vingroup, Sovico, FPT, VNG... đã cam kết tham gia.

Sovico Group của bà Nguyễn Thị Phương Thảo là một trong những tập đoàn cam kết tham gia Quỹ đầu tư mạo hiểm TP.HCM. Ảnh: HDB.

UBND TP.HCM vừa phê duyệt Đề án thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm TP.HCM, nhằm mở ra cơ chế "vốn mồi" mới để thu hút nguồn lực xã hội cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và doanh nghiệp công nghệ của thành phố.

Theo đề án, quỹ dự kiến có vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng , trong đó ngân sách Nhà nước góp 200 tỷ đồng (40%) và các nhà đầu tư tư nhân góp 300 tỷ đồng (60%). Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2035 nâng tổng quy mô vốn của quỹ lên tối thiểu 5.000 tỷ đồng , qua đó hình thành một quỹ đầu tư mạo hiểm quy mô lớn trong nước.

Sovico Group, Vingroup... cam kết tham gia

Quỹ dự kiến hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với tên gọi CTCP Quỹ đầu tư mạo hiểm TP.HCM. Mô hình này cho phép tách biệt rõ ràng giữa quyền sở hữu của các cổ đông - bao gồm Nhà nước và nhà đầu tư tư nhân - với quyền điều hành của đội ngũ chuyên gia đầu tư, qua đó đảm bảo các quyết định rót vốn được thực hiện theo nguyên tắc thị trường.

Bên cạnh đó, quỹ sẽ vận hành theo mô hình hợp tác công - tư, trong đó ngân sách Nhà nước đóng vai trò nguồn vốn dẫn dắt, kết hợp với nguồn lực từ doanh nghiệp và các định chế tài chính.

TP.HCM cho biết nhiều tập đoàn và quỹ đầu tư lớn đã cam kết tham gia với tư cách cổ đông sáng lập, gồm Sovico Group, Vingroup, VinaCapital, Becamex IDC, VNG Corporation, CT Group, Hoa Sen Group, Lotte Ventures Vietnam và FPT Corporation.

Sự tham gia của các doanh nghiệp này được kỳ vọng sẽ giúp quỹ vừa có nguồn lực tài chính, vừa có kinh nghiệm đầu tư và mạng lưới hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.

Một điểm đáng chú ý của mô hình quỹ là cơ chế "chấp nhận rủi ro có kiểm soát", yếu tố vốn hiếm khi xuất hiện trong các chương trình sử dụng ngân sách Nhà nước trước đây. Theo đó, hiệu quả đầu tư sẽ được đánh giá trên toàn bộ danh mục đầu tư, thay vì từng dự án riêng lẻ. Tổng mức tổn thất cho phép không vượt quá 50% phần vốn Nhà nước trong một chu kỳ đầu tư, qua đó tạo dư địa cho các khoản đầu tư công nghệ vốn có rủi ro cao nhưng tiềm năng tăng trưởng lớn.

Sau khi đề án được phê duyệt, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cùng các sở, ngành liên quan đang phối hợp với các nhà đầu tư sáng lập để hoàn thiện thủ tục pháp lý. Thành phố dự kiến đăng ký thành lập doanh nghiệp ngay trong tháng 3.

Khi đi vào hoạt động, quỹ được kỳ vọng sẽ trở thành bệ phóng tài chính mới cho các startup công nghệ, đồng thời góp phần củng cố vị thế của TP.HCM như trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.

Kỳ vọng hình thành ít nhất 5 doanh nghiệp niêm yết

Trong nhiều năm qua, TP.HCM được xem là trung tâm khởi nghiệp lớn nhất cả nước khi tập trung gần 50% startup của Việt Nam. Tuy nhiên, nguồn vốn đầu tư mạo hiểm nội địa còn hạn chế, khiến nhiều doanh nghiệp công nghệ phải tìm kiếm nguồn tài trợ từ các quỹ nước ngoài.

Trong khi đó, các chương trình hỗ trợ từ Nhà nước hiện nay vẫn mang nặng tính hành chính và chưa vận hành theo nguyên tắc thị trường "chấp nhận rủi ro". Vì vậy, việc thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm cấp thành phố được kỳ vọng sẽ bổ sung mắt xích còn thiếu trong thị trường vốn dành cho startup.

Theo định hướng, trong giai đoạn 2026-2035, quỹ dự kiến đầu tư vào 50-150 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và doanh nghiệp khoa học - công nghệ, hỗ trợ thương mại hóa ít nhất 50 sản phẩm hoặc công nghệ mới.

Thành phố cũng kỳ vọng từ quỹ này sẽ hình thành tối thiểu 5 doanh nghiệp công nghệ quy mô lớn có khả năng niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc tham gia các thương vụ M&A quốc tế.

Song song đó, quỹ cũng được thiết kế để đóng vai trò "vốn mồi", kích hoạt dòng vốn từ khu vực tư nhân. Theo tính toán của thành phố, mỗi 1 đồng vốn Nhà nước có thể thu hút thêm 2-3 đồng vốn từ khu vực tư nhân, qua đó đưa tỷ lệ nguồn lực tư nhân chiếm trên 60% tổng vốn của quỹ.

Về dài hạn, quỹ được kỳ vọng góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế đổi mới sáng tạo và công nghệ cao lên 20-25% GRDP của TP.HCM vào năm 2030.

Các lĩnh vực ưu tiên rót vốn gồm công nghệ số như AI, Big Data, Blockchain; công nghiệp vi mạch bán dẫn; công nghệ sinh học - y tế kỹ thuật cao; vật liệu mới; năng lượng tái tạo; cũng như các giải pháp tự động hóa và robot. Đối tượng nhận đầu tư là các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khoa học - công nghệ hoặc các dự án ươm tạo đã có nguyên mẫu công nghệ hoặc bằng sáng chế.