Lý do TP.HCM quyết hạn chế tổ chức sự kiện trên đường Lê Lợi

Chuyên gia cho rằng không thể đánh đổi một khoản thu ngắn hạn lấy áp lực giao thông ngay tại trung tâm, nhất là khi TP.HCM đang hướng tới mục tiêu trở thành "siêu đô thị".

Đường Lê Lợi là trục kết nối từ Nhà hát Thành phố - Công trường Lam Sơn đến trước cổng Nam Chợ Bến Thành, dài 950 m. Ảnh: Khương Nguyễn.

Mỗi khi đường Lê Lợi (phường Sài Gòn) dựng rào tổ chức sự kiện, anh Đức Tài - tài xế công nghệ đều ngán ngẫm khi đón, chở khách đến đây.

Anh nhớ lại cuối năm ngoái, làn ôtô trên các đoạn từ Pasteur đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phan Bội Châu và từ Nguyễn Huệ đến Pasteur (phường Sài Gòn) thay phiên bị trưng dụng gần nửa tháng để phục vụ sự kiện. Khi đó, xe máy, ôtô chen chúc nhau chạy phần đường hỗn hợp hoặc vòng qua Hàm Nghi, Lê Thánh Tôn và các tuyến song song.

“Khu vực này vốn đã kẹt xe giờ tan tầm, kể cả khi không có sự kiện. Các nút như Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Pasteur hay Tôn Đức Thắng lúc nào cũng đông, hễ dồn xe về là ùn ngay nên việc né Lê Lợi để đi đường khác cũng không hề dễ”, anh Tài nói.

Tuyến giao thông huyết mạch, kinh doanh sầm uất nhưng ám ảnh kẹt xe

Nhờ vị trí lõi trung tâm, khu vực đường Lê Lợi thường được chọn là nơi tổ chức các sự kiện âm nhạc, văn hóa, ẩm thực, quảng bá thương hiệu lớn nhỏ, nhằm thu hút người dân và du khách.

Đơn cử, chỉ trong vòng nửa tháng (17/11-2/12/2025), đường Lê Lợi là nơi tổ chức 2 sự kiện âm nhạc, văn hóa. Sau thời gian này đến Tết Nguyên đán 2026, trục Lê Lợi - Nguyễn Huệ tiếp tục điều chỉnh giao thông để tổ chức lễ hội Tết kéo dài nhiều ngày.

Đường Lê Lợi dài khoảng 950 m, là trục kết nối từ khu vực Nhà hát Thành phố - Công trường Lam Sơn đến trước cổng Nam Chợ Bến Thành, cắt qua các tuyến quan trọng như đường Nguyễn Huệ, Pasteur và Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Bên cạnh đó, Lê Lợi là một trong những khu vực có hoạt động kinh doanh sầm uất nhất TP.HCM, tập trung đa dạng loại hình kinh doanh từ mua sắm lưu niệm, thời trang, dịch vụ ăn uống, giải trí đến trung tâm thương mại và ga metro.

Hai bên đường dày đặc khách sạn cao cấp như Rex, Caravelle, Continental, trung tâm thương mại Saigon Centre, Takashimaya, các thương hiệu thời trang, mỹ phẩm quốc tế, chuỗi cà phê và nhà hàng lớn.

Giá trị bất động sản trên tuyến này ngày càng cao sau khi tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đi vào hoạt động từ cuối năm 2024.

Ông Thái Thành Tài, Chủ tịch HĐQT CTCP Connect Land - công ty chuyên môi giới mặt bằng tại TP.HCM - cho biết trục đường mang tính biểu tượng như Lê Lợi vẫn giữ vững sức hút với tỷ lệ lấp đầy cao nhờ lượng khách du lịch ổn định.

Mới đây, thương hiệu cửa hàng đa dụng KKV vừa thuê trọn một căn góc nhiều tầng tại nút giao Lê Lợi - Pasteur, đây là một trong những mặt bằng có bề ngang lớn hiếm hoi còn lại trên trục đường trung tâm này.

Đường Lê Lợi là một trong những khu vực có hoạt động kinh doanh sầm uất nhất TP.HCM. Ảnh: Thảo Liên, Quỳnh Danh.

Khảo sát trên Batdongsan.com.vn, mỗi m2 đất mặt tiền trên tuyến đường này thường dao động 1- 2 tỷ đồng . Trong khi đó, các mặt bằng có bề ngang từ 8 m trở lên tại đây có giá thuê phổ biến 100-200 triệu đồng/tháng. Thậm chí, mức giá thuê đối với các mặt bằng ở khu vực này đã giảm khoảng 15% trong vòng 1 năm qua.

Cuối năm 2025, đường Lê Lợi được thay đổi diện mạo mới khi mặt đứng các dãy nhà từ chợ Bến Thành đến khách sạn Rex, khu vực nhà hàng Hoằng Long và chung cư số 9 Công trường Lam Sơn 2 bên đường Lê Lợi được thay màu sơn mới; đồng thời tuyến đường được chỉnh trang hệ thống vỉa hè, dải phân cách.

Tình trạng tổ chức sự kiện dày đặc tại khu trung tâm thành phố cũng được ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, đề cập tại cuộc họp của UBND TP.HCM vừa qua. Theo ông Nhựt, nhiều hoạt động đang tập trung vào trục Lê Lợi - Nguyễn Huệ, khiến không gian công cộng ở lõi đô thị rơi vào tình trạng quá tải.

Việc hình thành phố đi bộ, và các hoạt động văn hóa ở trung tâm thành phố góp phần tạo điểm nhấn đô thị và nâng cao đời sống tinh thần người dân. Tuy nhiên, nếu không sắp xếp hợp lý, các hoạt động sự kiện có thể ảnh hưởng sinh hoạt của người dân sinh sống tại khu vực, gây tiếng ồn.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cũng cho biết việc tổ chức các sự kiện giúp ngân sách có thêm nguồn thu nhưng so với những bức xúc của người dân vì kẹt xe, ô nhiễm tiếng ồn... nguồn thu này không đáng kể.

"Từ nay về sau, chấm dứt hoàn toàn việc tổ chức sự kiện trên đường Lê Lợi, còn với phố đi bộ Nguyễn Huệ chỉ sử dụng để tổ chức các sự kiện UBND TP.HCM cho phép. Chúng ta đừng lạm dụng quá nhiều", ông nhấn mạnh.

Không phải đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ, TP.HCM sẽ làm sự kiện ở đâu?

TS Ngô Viết Nam Sơn cũng ủng hộ quan điểm trên của người đứng đầu UBND thành phố. Theo ông, các hoạt động này có thể mang lại nguồn thu, nhưng đó chỉ là khoản đóng góp nhỏ, không tương xứng với những tác động tiêu cực lên chất lượng không gian đô thị nếu tổ chức thiếu chọn lọc.

"Không thể đánh đổi một khoản thu ngắn hạn lấy áp lực giao thông ngay tại trung tâm, nhất là khi TP.HCM đang hướng tới mục tiêu trở thành siêu đô thị. Việc tổ chức các sự kiện tràn lan không chỉ làm gia tăng ùn tắc mà còn kéo theo tình trạng buôn bán tự phát, lấn chiếm vỉa hè, khiến không gian đô thị trở nên nhếch nhác", TS Sơn cho hay.

Về giải pháp, ông đề xuất chuyển các sự kiện về khu vực Thủ Thiêm (quận 2 cũ), đặc biệt là không gian công viên ven sông Sài Gòn.

Ken đặc người dân tại phố đi bộ Nguyễn Huệ trong tối khai mạc đường hoa đêm 28 Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: Khương Nguyễn.

“Khi TP.HCM mở rộng không gian và có thêm nhiều khu vực phát triển mới, thành phố cũng đang cải tạo nhiều khu đất trống bỏ hoang nhiều năm thành công viên, không gian công cộng. Chúng ta có thể đưa các sự kiện về đây tổ chức. Đường Lê Lợi hay Nguyễn Huệ chỉ nên phù hợp tổ chức sự kiện quy mô lớn như Tết Nguyên đán, Quốc khánh 2/9", ông đề xuất.

Theo vị chuyên gia, tam giác Nguyễn Huệ - Lê Lợi - Hàm Nghi nối thẳng ra Bến Bạch Đằng, gắn với trục sông Sài Gòn, có vai trò chiến lược về giao thông và hình ảnh đô thị. Vì vậy, việc đảm bảo lưu thông cho người dân và du khách phải được đặt lên hàng đầu.

Điều cần làm không phải là tăng thêm sự kiện nhỏ lẻ, mà là nâng tầm chất lượng thương mại - dịch vụ hai bên tuyến, bổ sung cây xanh và tiện ích đô thị để xứng tầm một siêu đô thị.

Tổ chức sự kiện trên đường Lê Lợi phải xin ý kiến Chủ tịch TP.HCM Liên quan chủ trương hạn chế tổ chức sự kiện tại trục đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ, vừa qua UBND TP.HCM đã có chỉ đạo về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác tổ chức sự kiện tại khu vực trung tâm TP.HCM, nhất là trên địa bàn phường Sài Gòn và phường Bến Thành. Theo chỉ đạo mới, thành phố ưu tiên tổ chức sự kiện tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Các trường hợp đột xuất ngoài kế hoạch hoặc tổ chức trên tuyến đường Lê Lợi phải có ý kiến đồng ý của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được. Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức sự kiện hàng năm, trình phê duyệt và tổ chức thực hiện đúng quy định; đồng thời xây dựng bộ tiêu chí về nội dung, quy mô, âm thanh, ánh sáng, vệ sinh, môi trường làm cơ sở xét duyệt, cấp phép. Người đứng đầu UBND TP.HCM giao Chủ tịch UBND các phường Sài Gòn, Bến Thành và các đơn vị liên quan giám sát địa bàn, xử lý vi phạm. Văn phòng UBND TP.HCM theo dõi, kiểm tra, tham mưu xử lý theo quy định.