Sở Tài chính Hà Tĩnh rao bán gần 30 kg vàng

Sở Tài chính Hà Tĩnh thông báo bán gần 30 kg vàng tinh khiết được xác lập quyền sở hữu toàn dân, với giá hơn 140 tỷ đồng.

Sở Tài chính Hà Tĩnh sẽ bán 30 kg vàng là tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân. Ảnh minh họa: Reuters.

Theo Báo Hà Tĩnh, Sở Tài chính tỉnh vừa phát đi thông báo về việc bán tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân là vàng tinh khiết với tổng khối lượng gần 30 kg, theo hình thức niêm yết giá.

Theo đó, việc xử lý tài sản được thực hiện căn cứ văn bản của UBND tỉnh về xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; Quyết định số 749/QĐ-STC ngày 5/2/2026 của Sở Tài chính về phê duyệt phương án xử lý tài sản, cùng quyết định của Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt giá bán tài sản theo hình thức niêm yết giá.

Sở Tài chính Hà Tĩnh thông báo địa điểm, thời hạn xem tài sản niêm yết giá tại Kho bạc Nhà nước Khu vực VII, địa chỉ số 177, đường Xuân Diệu, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Thời gian xem tài sản đến 17h30 ngày 11/3.

Thời hạn đăng ký mua tài sản niêm yết giá cũng đến 17h30 ngày 11/3. Địa điểm đăng ký tại Sở Tài chính, địa chỉ số 16A, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo kế hoạch, thời gian tổ chức bốc thăm lựa chọn người được quyền mua tài sản là vào 8h30 ngày 12/03 tại Sở Tài chính tỉnh.

Việc bán tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân nhằm xử lý, khai thác hiệu quả tài sản theo quy định của pháp luật, đồng thời nộp ngân sách Nhà nước theo quy định hiện hành.

Hiện tại, giá vàng miếng SJC trong nước được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 181,7 - 184,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm gần 7 triệu đồng so với mức đỉnh ghi nhận trong phiên 2/3. Trong khi giá vàng nhẫn (chủ yếu là vàng 9999) được các doanh nghiệp lớn niêm yết quanh vùng 184-185 triệu đồng/lượng.

Với vàng nguyên liệu, các doanh nghiệp trong nước hiện thu mua phổ biến trong khoảng 175,5 triệu đồng/lượng, tạm tính theo mức giá này, 30 kg vàng mà Sở Tài chính Hà Tĩnh rao bán có giá trị tương đương khoảng 140 tỷ đồng .