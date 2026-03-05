Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lỗ nặng vì vàng

  • Thứ năm, 5/3/2026 10:07 (GMT+7)
  • 16 giờ trước

Trong khi giá vàng thế giới vẫn đang nỗ lực phục hồi sau cú sập mạnh, giá vàng trong nước bất ngờ lặng sóng sáng nay (5/3), người mua vàng đầu tuần vẫn đang lỗ nặng.

Giá vàng miếng SJC giữ xu hướng đi ngang trong phiên giao dịch sáng 5/3. Ảnh: Chí Hùng.

Trong phiên giao dịch sáng nay (5/3), thị trường vàng trong nước bất ngờ ghi nhận tình trạng lặng sóng sau chuỗi nhiều ngày biến động mạnh.

Tại CTCP Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng hiện được niêm yết ở mức 181,2 - 184,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi so với cuối ngày hôm qua.

Xu hướng đi ngang không chỉ diễn ra tại SJC mà còn được ghi nhận tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng.

Các thương hiệu này hiện đều neo giá bán vàng miếng trên 184 triệu đồng/lượng, trong khi giá mua vào dao động trên vùng 181 triệu đồng.

Trong 2 phiên liền trước, giá vàng miếng đã ghi nhận biến động giảm mạnh khi rớt gần 7 triệu đồng mỗi lượng. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh giá vàng thế giới trải qua cú sập mạnh trong ngày 3/3, ngay sau hàng loạt thông tin liên quan tới chiến dịch quân sự phối hợp giữa Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Trước đó, giá vàng miếng SJC từng leo lên mốc 190,9 triệu đồng/lượng trong phiên 2/3, tức cách đỉnh kỷ lục chỉ 400.000 đồng và cao hơn mức giá giao dịch ngày vía Thần Tài (26/2) tới gần 7 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, 2 phiên giảm mạnh đã kéo giá vàng miếng rớt gần 7 triệu đồng. Mức giảm cộng với chênh lệch giá mua bán đang khiến người lỡ mua vàng ở vùng giá đỉnh lịch khoản lỗ gần 10 triệu đồng/lượng.

VÀNG MIẾNG SJC NGỪNG RƠI
Nguồn: SJC.
Nhãn 26/11/2025 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2026 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2 25/2 26/2 27/2 28/2 29/2 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3
Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 169 169 163 173.5 177.2 174.2 173.5 176.3 176.3 177.4 178 178 178 176 178 178 178 178 178 178 178 178 178 181.6 181.6 182.3 181 181 184 184 184 187.9 185.2 181.2 181.2
Giá bán
152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 159 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181 172 172 166 176.5 180.2 177.2 176.5 179.3 179.3 180.4 181 181 181 179 181 181 181 181 181 181 181 181 181 184.6 184.6 185.3 184 184 187 187 190.9 188.2 184.2 184.2

Cũng trong sáng nay, giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp cùng giữ xu hướng đi ngang như vàng miếng. Trong đó giá vàng nhẫn SJC 99,99 loại 1-5 chỉ hiện duy trì ở mức 180,9 - 183,9 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, PNJ và Phú Quý các thương hiệu này đang cùng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 181,2 - 184,2 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải duy trì giá 180,9 - 183,9 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, chuỗi vàng Mi Hồng tại TP.HCM neo giá vàng nhẫn 999 ở mức 181,5 - 184,2 triệu/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới vừa trải qua đợt phục hồi gần 40 USD (+0,8%) hiện giao dịch quanh vùng giá 5.181 USD/ounce. Đêm qua, kim loại quý có đợt sụt sâu xuống dưới vùng 5.117 USD/ounce.

Hiện quy đổi theo tỷ giá hiện tại (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới vào khoảng 164,4 triệu đồng/lượng, vẫn thấp hơn giá vàng trong nước gần 20 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hướng lên 5.200 USD/ounce

Giá vàng thế giới tiếp tục phục hồi khi xung đột leo thang ở Trung Đông thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn, trong khi đà tăng của đồng USD tạm chững lại cũng hỗ trợ thị trường.

17 giờ trước

Giá vàng giảm 4 triệu một ngày, người mua lỗ nặng

Giá vàng trong nước giảm mạnh 4 triệu đồng/lượng do chịu ảnh hưởng từ việc giá vàng thế giới lao dốc không phanh.

40:2401 hôm qua

Giá vàng thế giới chật vật phục hồi sau cú sập mạnh

Giá vàng thế giới phục hồi trở lại sau cú sập mạnh hơn 200 USD đêm qua (giờ Việt Nam), trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và tình hình xung đột leo thang tại Trung Đông.

41:2435 hôm qua

Hồng Nhung

vàng PNJ Giá vàng trong nước giá vàng miếng giá vàng nhẫn thị trường vàng DOJI Phú Quý PNJ Bảo Tín Minh Châu Bảo Tín Mạnh Hải Mi Hồng SJC

  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

Đọc tiếp

Gia vang trong nuoc bot 'nong' hinh anh

Giá vàng trong nước bớt 'nóng'

10:08 3/3/2026 10:08 3/3/2026

0

Sau khi tăng mạnh trong phiên giao dịch liền trước, hiện giá vàng miếng SJC đã giảm về dưới 190 triệu đồng/lượng.

