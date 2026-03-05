Lỗ nặng vì vàng

Trong khi giá vàng thế giới vẫn đang nỗ lực phục hồi sau cú sập mạnh, giá vàng trong nước bất ngờ lặng sóng sáng nay (5/3), người mua vàng đầu tuần vẫn đang lỗ nặng.

Giá vàng miếng SJC giữ xu hướng đi ngang trong phiên giao dịch sáng 5/3. Ảnh: Chí Hùng.

Trong phiên giao dịch sáng nay (5/3), thị trường vàng trong nước bất ngờ ghi nhận tình trạng lặng sóng sau chuỗi nhiều ngày biến động mạnh.

Tại CTCP Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng hiện được niêm yết ở mức 181,2 - 184,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi so với cuối ngày hôm qua.

Xu hướng đi ngang không chỉ diễn ra tại SJC mà còn được ghi nhận tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng.

Các thương hiệu này hiện đều neo giá bán vàng miếng trên 184 triệu đồng/lượng, trong khi giá mua vào dao động trên vùng 181 triệu đồng.

Trong 2 phiên liền trước, giá vàng miếng đã ghi nhận biến động giảm mạnh khi rớt gần 7 triệu đồng mỗi lượng. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh giá vàng thế giới trải qua cú sập mạnh trong ngày 3/3, ngay sau hàng loạt thông tin liên quan tới chiến dịch quân sự phối hợp giữa Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Trước đó, giá vàng miếng SJC từng leo lên mốc 190,9 triệu đồng/lượng trong phiên 2/3, tức cách đỉnh kỷ lục chỉ 400.000 đồng và cao hơn mức giá giao dịch ngày vía Thần Tài (26/2) tới gần 7 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, 2 phiên giảm mạnh đã kéo giá vàng miếng rớt gần 7 triệu đồng. Mức giảm cộng với chênh lệch giá mua bán đang khiến người lỡ mua vàng ở vùng giá đỉnh lịch khoản lỗ gần 10 triệu đồng/lượng.

VÀNG MIẾNG SJC NGỪNG RƠI Nguồn: SJC. Nhãn 26/11/2025 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2026 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2 25/2 26/2 27/2 28/2 29/2 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 169 169 163 173.5 177.2 174.2 173.5 176.3 176.3 177.4 178 178 178 176 178 178 178 178 178 178 178 178 178 181.6 181.6 182.3 181 181 184 184 184 187.9 185.2 181.2 181.2 Giá bán

152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 159 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181 172 172 166 176.5 180.2 177.2 176.5 179.3 179.3 180.4 181 181 181 179 181 181 181 181 181 181 181 181 181 184.6 184.6 185.3 184 184 187 187 190.9 188.2 184.2 184.2

Cũng trong sáng nay, giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp cùng giữ xu hướng đi ngang như vàng miếng. Trong đó giá vàng nhẫn SJC 99,99 loại 1-5 chỉ hiện duy trì ở mức 180,9 - 183,9 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, PNJ và Phú Quý các thương hiệu này đang cùng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 181,2 - 184,2 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải duy trì giá 180,9 - 183,9 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, chuỗi vàng Mi Hồng tại TP.HCM neo giá vàng nhẫn 999 ở mức 181,5 - 184,2 triệu/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới vừa trải qua đợt phục hồi gần 40 USD (+0,8%) hiện giao dịch quanh vùng giá 5.181 USD /ounce. Đêm qua, kim loại quý có đợt sụt sâu xuống dưới vùng 5.117 USD /ounce.

Hiện quy đổi theo tỷ giá hiện tại (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới vào khoảng 164,4 triệu đồng/lượng, vẫn thấp hơn giá vàng trong nước gần 20 triệu đồng/lượng.