Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Giá vàng trong nước bớt 'nóng'

  • Thứ ba, 3/3/2026 10:08 (GMT+7)
  • 21 giờ trước

Sau khi tăng mạnh trong phiên giao dịch liền trước, hiện giá vàng miếng SJC đã giảm về dưới 190 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước dừng tăng. Ảnh: Đinh Hà.

Trong phiên giao dịch sáng nay (3/3), giá vàng trong nước quay đầu giảm, khiến giá vàng miếng trượt khỏi mốc 190 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) sáng nay giảm giá vàng miếng xuống còn 186,4 - 189,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tức giảm tới 1,5 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước.

Không riêng SJC, hàng loạt doanh nghiệp lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… đều đã kéo giá vàng miếng về dưới vùng 190 triệu đồng/lượng.

Trong suốt 1 tháng vừa qua, giá vàng miếng trong nước chủ yếu giữ xu hướng tăng. Dù xen lẫn có các nhịp giảm mạnh, nhưng tính chung trong 30 ngày qua, giá mặt hàng này vẫn tăng tới gần 16 triệu đồng/lượng (+9%).

Mức tăng kể trên trừ đi chênh lệch giá mua - bán vàng miếng ở mức 3 triệu/lượng, người dân mua vàng hồi đầu tháng 2 đến nay vẫn lãi 13 triệu đồng mỗi lượng.

Còn nếu tính từ đầu năm, khi giá vàng miếng giao dịch quanh vùng 157 triệu đồng/lượng, thì chỉ sau 2 tháng vừa qua, vàng miếng đã tăng tới hơn 32 triệu đồng (+21%).

VÀNG MIẾNG SJC QUAY ĐẦU GIẢM
Nguồn: SJC.
Nhãn 26/11/2025 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2026 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2 25/2 26/2 27/2 28/2 29/2 1/3 2/3 3/3
Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 169 169 163 173.5 177.2 174.2 173.5 176.3 176.3 177.4 178 178 178 176 178 178 178 178 178 178 178 178 178 181.6 181.6 182.3 181 181 184 184 184 187.9 186.4
Giá bán
152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 159 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181 172 172 166 176.5 180.2 177.2 176.5 179.3 179.3 180.4 181 181 181 179 181 181 181 181 181 181 181 181 181 184.6 184.6 185.3 184 184 187 187 190.9 189.4

Diễn biến giảm trong sáng nay cũng diễn ra với cả mặt hàng vàng nhẫn. Các doanh nghiệp giữ biên độ giảm giá vàng nhẫn quanh 1 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước.

Sau điều chỉnh, giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 186,1 - 189,1 triệu/lượng; Tập đoàn DOJI và Phú Quý cùng niêm yết vàng nhẫn tròn ở 186,4 - 189,4 triệu/lượng.

Công ty Mi Hồng chấp nhận giao dịch vàng nhẫn 999 quanh 186,8 - 189,4 triệu/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giữ giá ở 186,4 - 189,4 triệu/lượng.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay vẫn đang trong chuỗi ngày tăng giá mạnh khi sáng nay tăng cao thêm 38 USD (+0,7%) để leo lên mốc 5.358 USD/ounce. Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 170 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn thấp hơn giá vàng trong nước hơn 19 triệu đồng/lượng.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Giá vàng thế giới vượt 5.400 USD

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng trước những lo ngại về một cuộc xung đột kéo dài ở Trung Đông, sau các đợt không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

23 giờ trước

Dự báo mới về giá dầu, giá vàng sau khi Mỹ - Israel tấn công Iran

Xung đột Trung Đông đẩy giá dầu thô Brent lên sát 80 USD/thùng, song chuyên gia tại UOB cho rằng nguồn cung vẫn dồi dào, "lằn ranh đỏ" chưa bị vượt qua nên mốc 100 USD/thùng còn xa.

31:1866 hôm qua

Giá bạc trong nước đã vượt 100 triệu đồng/kg

Căng thẳng quân sự giữa Mỹ - Israel và Iran leo thang đang kích hoạt tâm lý trú ẩn an toàn, kéo giá vàng bạc tăng mạnh ngay đầu tuần, đưa giá bạc trong nước lên vùng giá cao nhất nhiều tháng.

43:2601 hôm qua

Hồng Nhung

giá vàng PNJ vàng miếng SJC vàng nhẫn Tập đoàn DOJI Tập đoàn Phú Quý Bảo Tín Minh Châu Bảo Tín Mạnh Hải Công ty Mi Hồng PNJ

  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

Đọc tiếp

Gia vang trong nuoc len gan 191 trieu dong/luong hinh anh

Giá vàng trong nước lên gần 191 triệu đồng/lượng

09:45 2/3/2026 09:45 2/3/2026

0

Giá vàng trong nước vừa tăng áp sát 191 triệu/lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới vượt 5.400 USD/ounce sau khi căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Nguoi mua vang lai dam? hinh anh

Người mua vàng lãi đậm?

14:19 1/3/2026 14:19 1/3/2026

0

Sau 3 ngày vía Thần tài, người mua vàng lãi khi giá tăng mạnh. Trên thị trường "chợ đen", giá bán ra cao hơn 1-2 triệu đồng so với giá niêm yết, người mua vàng lãi 4-5 triệu đồng/lượng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý