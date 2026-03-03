Giá vàng trong nước bớt 'nóng'

Sau khi tăng mạnh trong phiên giao dịch liền trước, hiện giá vàng miếng SJC đã giảm về dưới 190 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước dừng tăng. Ảnh: Đinh Hà.

Trong phiên giao dịch sáng nay (3/3), giá vàng trong nước quay đầu giảm, khiến giá vàng miếng trượt khỏi mốc 190 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) sáng nay giảm giá vàng miếng xuống còn 186,4 - 189,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tức giảm tới 1,5 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước.

Không riêng SJC, hàng loạt doanh nghiệp lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… đều đã kéo giá vàng miếng về dưới vùng 190 triệu đồng/lượng.

Trong suốt 1 tháng vừa qua, giá vàng miếng trong nước chủ yếu giữ xu hướng tăng. Dù xen lẫn có các nhịp giảm mạnh, nhưng tính chung trong 30 ngày qua, giá mặt hàng này vẫn tăng tới gần 16 triệu đồng/lượng (+9%).

Mức tăng kể trên trừ đi chênh lệch giá mua - bán vàng miếng ở mức 3 triệu/lượng, người dân mua vàng hồi đầu tháng 2 đến nay vẫn lãi 13 triệu đồng mỗi lượng.

Còn nếu tính từ đầu năm, khi giá vàng miếng giao dịch quanh vùng 157 triệu đồng/lượng, thì chỉ sau 2 tháng vừa qua, vàng miếng đã tăng tới hơn 32 triệu đồng (+21%).

VÀNG MIẾNG SJC QUAY ĐẦU GIẢM Nguồn: SJC. Nhãn 26/11/2025 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2026 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2 25/2 26/2 27/2 28/2 29/2 1/3 2/3 3/3 Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 169 169 163 173.5 177.2 174.2 173.5 176.3 176.3 177.4 178 178 178 176 178 178 178 178 178 178 178 178 178 181.6 181.6 182.3 181 181 184 184 184 187.9 186.4 Giá bán

152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 159 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181 172 172 166 176.5 180.2 177.2 176.5 179.3 179.3 180.4 181 181 181 179 181 181 181 181 181 181 181 181 181 184.6 184.6 185.3 184 184 187 187 190.9 189.4

Diễn biến giảm trong sáng nay cũng diễn ra với cả mặt hàng vàng nhẫn. Các doanh nghiệp giữ biên độ giảm giá vàng nhẫn quanh 1 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước.

Sau điều chỉnh, giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 186,1 - 189,1 triệu/lượng; Tập đoàn DOJI và Phú Quý cùng niêm yết vàng nhẫn tròn ở 186,4 - 189,4 triệu/lượng.

Công ty Mi Hồng chấp nhận giao dịch vàng nhẫn 999 quanh 186,8 - 189,4 triệu/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giữ giá ở 186,4 - 189,4 triệu/lượng.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay vẫn đang trong chuỗi ngày tăng giá mạnh khi sáng nay tăng cao thêm 38 USD (+0,7%) để leo lên mốc 5.358 USD /ounce. Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 170 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn thấp hơn giá vàng trong nước hơn 19 triệu đồng/lượng.