Giá vàng trong nước lên gần 191 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước vừa tăng áp sát 191 triệu/lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới vượt 5.400 USD/ounce sau khi căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Giá vàng trong nước sắp vượt 191 triệu đồng/lượng. Ảnh: Việt Linh.

Trong phiên giao dịch buổi chiều, giá vàng trong nước tiếp tục xu hướng tăng mạnh hiện đã đạt xấp xỉ 191 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, Công ty SJC đã đẩy giá vàng miếng lên mức 187,9 - 190,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2,3 triệu đồng so với giá đầu giờ sáng, nâng tổng mức tăng trong ngày lên tới 3,9 triệu đồng.

Cùng giờ, giá vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1-5 chỉ được niêm yết ở mức 186,4 - 189,4 triệu/lượng, tăng 1,5 triệu đồng so với buổi sáng và cao hơn 2,6 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua.

Cũng trong chiều nay, các doanh nghiệp vàng lớn như PNJ, Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… đều niêm yết giá vàng miếng xấp xỉ mốc 191 triệu đồng/lượng.

Với mặt hàng vàng nhẫn, các doanh nghiệp cũng điều chỉnh tăng mạnh so với giá buổi sáng, nâng tổng mức tăng trong ngày lên trên dưới 3 triệu đồng/lượng.

Hiện Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 187,9 - 190,9 triệu đồng/lượng, tương đương giá vàng miếng SJC. Công ty Mi Hồng cũng chấp nhận bán ra vàng nhẫn 999 ở mức gần 191 triệu đồng/lượng này nhưng giá mua vào niêm yết cao hơn, ở 188,2 triệu/lượng.

Tập đoàn Phú Quý, DOJI, PNJ cùng niêm yết giá vàng nhẫn ở 186,9 - 189,9 triệu/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trong phiên giao dịch đang diễn ra đã vượt vùng 5.400 USD , hiện dao động quanh mức 5.410 USD /ounce, tăng 131 USD (+2,5%) so với phiên liền trước. Đây cũng là vùng giá cao nhất mà vàng thế giới ghi nhận được kể từ cú lao dốc cuối tháng 1.

Ở vùng giá hiện tại, giá vàng thế giới chỉ còn thấp hơn đỉnh lịch sử khoảng 200 USD , tương đương gần 4%.

VÀNG MIẾNG SJC SẮP ĐẠT 191 TRIỆU ĐỒNG/LƯỢNG Nguồn: SJC. Nhãn 26/11/2025 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2026 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2 25/2 26/2 27/2 28/2 29/2 1/3 2/3 Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 169 169 163 173.5 177.2 174.2 173.5 176.3 176.3 177.4 178 178 178 176 178 178 178 178 178 178 178 178 178 181.6 181.6 182.3 181 181 184 184 184 187.9 Giá bán

152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 159 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181 172 172 166 176.5 180.2 177.2 176.5 179.3 179.3 180.4 181 181 181 179 181 181 181 181 181 181 181 181 181 184.6 184.6 185.3 184 184 187 187 190.9

Trước đó, trong phiên giao dịch đầu tuần sáng nay (2/3), CTCP Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 185,6 - 188,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,6 triệu đồng ở cả hai chiều so với giá chốt phiên cuối tuần trước. Chênh lệch giữa hai chiều mua - bán vẫn được giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trước đó, trong ngày vía Thần Tài 26/2 (tức mùng 10 Tháng Giêng Âm lịch) tuần trước, vàng miếng chủ yếu giữ xu hướng đi xuống, có lúc chạm mức bán ra thấp nhất ở 184 triệu đồng/lượng.

Như vậy, chỉ sau 2 phiên giao dịch, mặt hàng này đã tăng tới gần 5 triệu đồng/lượng. Trừ đi chênh lệch giá mua - bán doanh nghiệp này niêm yết, người mua vàng miếng từ ngày vía Thần Tài đến nay đã lãi khoảng 2 triệu đồng/lượng.

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận với giá vàng miếng tại các doanh nghiệp như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… Hiện các doanh nghiệp này đều niêm yết giá bán vàng miếng ở mức gần 189 triệu đồng/lượng.

Tương tự vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng tăng vọt hơn 1 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch sáng nay.

Sau điều chỉnh, giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ của Công ty SJC và nhẫn trơn của PNJ hiện cùng neo tại mốc 185,4 - 188,4 triệu/lượng. Tập đoàn Phú Quý sáng nay chấp nhận giao dịch vàng nhẫn ở mức 185,5 - 188,5 triệu/lượng.

Hai thương hiệu Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng đưa ra mức 185,6 - 188,6 triệu/lượng; còn Mi Hồng cũng niêm yết giá bán vàng nhẫn 999 ở 188,6 triệu/lượng, nhưng chấp nhận mua vào với giá cao hơn 186 triệu đồng. Đây cũng là 3 thương hiệu niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường hôm nay, tương đương với giá bán vàng miếng.

Đà tăng của giá vàng trong nước sáng nay chịu ảnh hưởng từ giá vàng quốc tế. Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới giao ngay tăng hơn 50 USD (+1%) lên 5.334 USD /ounce, thậm chí có thời điểm leo lên mốc 5.388 USD /ounce.

Đây cũng là mức tăng mạnh nhất mà kim loại quý ghi nhận trong một tháng qua, sau khi lập đỉnh kỷ lục 5.600 USD /ounce vào ngày 29/1. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 4 tại Mỹ cũng tăng hơn 2% lên 5.362 USD /ounce.

Giá vàng thế giới tăng vọt sau khi Israel đã phát động một làn sóng không kích mới vào Tehran hôm 1/3 (giờ địa phương) và Iran cũng đã đáp trả bằng các đợt phóng tên lửa dồn dập, chỉ một ngày sau khi Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng, đã đẩy Trung Đông và nền kinh tế toàn cầu rơi vào tình trạng bất ổn sâu sắc hơn. Trong môi trường bất ổn về chính trị, nhà đầu tư thường có xu hướng đổ tài sản vào các kênh đầu tư an toàn như vàng, kéo giá bán mặt hàng này tăng mạnh.

Hiện quy đổi giá vàng thế giới ra tiền Việt (chưa thuế, phí) vào khoảng 169 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn thấp hơn giá vàng trong nước gần 20 triệu đồng/lượng.