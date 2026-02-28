Bitcoin bị 'thất sủng'

Gần đây, các quỹ ETF của BlackRock chứng kiến sự dịch chuyển dòng tiền đáng kể từ crypto sang các tài sản vật chất như vàng, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang.

Trong tuần gần nhất, quỹ IBIT của BlackRock bị rút vốn mạnh nhất với khoảng 303,5 triệu USD. Ảnh minh họa: CoinMarket Cap.

Từ cuối tháng 1, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ đã ghi nhận 5 tuần liên tiếp bị rút vốn ròng với tổng giá trị khoảng 3,8 tỷ USD . Nếu mở rộng khung thời gian sang 8 tuần đầu năm 2026, tổng dòng tiền rút ròng khỏi các quỹ liên quan Bitcoin đã lên tới 4,5 tỷ USD , trong khi dòng vốn vào chỉ đạt khoảng 1,8 tỷ USD và chủ yếu tập trung vào tuần thứ nhất và thứ 3 của năm, theo Trading News.

Các quỹ ETF Bitcoin chịu áp lực rút ròng

Đáng chú ý, tuần tệ nhất trong giai đoạn này chứng kiến khoảng 1,49 tỷ USD bị rút khỏi toàn bộ hệ ETF Bitcoin và riêng giữa tháng 2 đã có khoảng 315,9 triệu USD rời khỏi các quỹ Bitcoin ETF.

Các quỹ ETF Ethereum cũng chịu áp lực tương tự, với khoảng 123,3 triệu USD bị rút trong tuần và đánh dấu 5 tuần liên tiếp ghi nhận dòng vốn âm. Đây không phải là biến động nhất thời, mà là sự giảm phân bổ có hệ thống đối với Bitcoin niêm yết trong danh mục của các nhà đầu tư lớn.

Dù bị rút ròng 4,5 tỷ USD từ đầu năm và 3,8 tỷ USD trong 5 tuần gần đây, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay vẫn ghi nhận tổng dòng vốn ròng tích lũy khoảng 53- 54 tỷ USD kể từ khi ra mắt.

Ở đỉnh tháng 10/2025, dòng vốn tích lũy từng đạt gần 63 tỷ USD . Do đó, đợt điều chỉnh hiện tại mới chỉ cắt giảm khoảng 9- 10 tỷ USD khỏi mức đỉnh và chưa làm suy yếu nền tảng cấu trúc của thị trường ETF.

Đáng chú ý, trong phân tích dòng vốn theo tuần, IBIT của BlackRock vừa là trụ cột, vừa là yếu tố quyết định xu hướng. Trong các quỹ ETF Bitcoin, BlackRock kiểm soát khoảng 96% khối lượng ròng. Còn ở quỹ ETF Ethereum, thị phần của quỹ này chiếm khoảng 83,7%. Mức độ tập trung này khiến quyết định quản trị rủi ro của một tổ chức có thể ảnh hưởng đến toàn bộ bức tranh dòng vốn.

Trong tuần gần nhất, IBIT là quỹ bị rút vốn mạnh nhất với khoảng 303,5 triệu USD . Tính trong 5 tuần qua, riêng IBIT đã bị rút khoảng 2,1 tỷ USD , trong khi quỹ FBTC của Fidelity ghi nhận khoảng 954 triệu USD bị rút ròng. Khi tổ chức nắm giữ Bitcoin lớn nhất thông qua các phương tiện ETF được quản lý bắt đầu giảm rủi ro, dữ liệu dòng vốn toàn thị trường dễ dàng ngập trong sắc đỏ.

Dù vậy, IBIT trước đó cũng là quỹ ETF đạt mốc khoảng 70 tỷ USD tài sản nhanh nhất trong lịch sử. Sản phẩm này vẫn là "cánh cửa chính" để các tổ chức tài chính truyền thống phân bổ vốn vào hoặc rút khỏi Bitcoin.

Các chuyên gia tiền số nhận định mức rút ròng 4,5 tỷ USD từ ETF Bitcoin cần được đặt trong bối cảnh vĩ mô. Chính sách kinh tế Mỹ, các tin tức về thuế quan và căng thẳng địa chính trị đã khiến dòng vốn lớn dịch chuyển sang các tài sản trú ẩn truyền thống như vàng. Vàng và các ETF liên quan đến vàng đã thu hút khoảng 16 tỷ USD dòng vốn trong 3 tháng gần đây.

Hiện giá Bitcoin phổ biến dao động quanh mức 65.000 USD /BTC, tương đương gần chia đôi từ đỉnh 126.000 USD /BTC hồi tháng 10/2025. Xét trên biểu đồ giá hàng ngày, đồng tiền số lớn nhất thế giới đã có 2 cú trượt dài. Lần đầu đưa giá giảm từ đỉnh 126.000 USD về vùng 85.000 USD trong khoảng 2 tháng. Lần 2 là cú trượt từ vùng 95.000 USD hồi trung tuần tháng 1 về mức 65.000 USD hiện nay.

Chỉ số tâm lý thị trường tiền số hiện ở vùng "sợ hãi cực độ" (khoảng 14 điểm) phản ánh mức độ thận trọng gia tăng. Dòng vốn rút khỏi ETF cho thấy dòng vốn đang dịch chuyển từ tài sản biến động cao như Bitcoin sang các tài sản lưu trữ giá trị như vàng được xem là chiến lược phù hợp, đặc biệt trong bối cảnh biến động và rủi ro chính trị gia tăng.

Tổng tài sản các quỹ ETF giao ngay hiện rơi vào khoảng 85 tỷ USD , tức chiếm khoảng 6,3% vốn hóa thị trường Bitcoin.

Quỹ ETF vàng đón nhiều tin vui

Trái ngược với Bitcoin, theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), các nhà đầu tư toàn cầu tiếp tục gia tăng phân bổ vào các quỹ ETF vàng được bảo chứng bằng vàng vật chất ngay từ đầu năm mới. Trong tháng 1, các quỹ ETF vàng đã thu hút 19 tỷ USD , mức cao nhất theo tháng từng được ghi nhận.

Lực mua ròng trong tháng 1, kết hợp với đà tăng 14% của giá vàng, đã đẩy tổng tài sản quản lý của các quỹ ETF vàng toàn cầu lên mức kỷ lục mới 669 tỷ USD , tăng 20% so với tháng trước. Tổng lượng nắm giữ toàn cầu tăng thêm 120 tấn lên 4.145 tấn, cũng thiết lập mức cao nhất mọi thời đại.

Trong tháng 1, các quỹ ETF vàng đã hút 19 tỷ USD , mức cao nhất mọi thời đại. Ảnh: Reuters.

Dòng vốn vào các quỹ ETF tại châu Âu hiện đã kéo dài 3 tháng liên tiếp, với mức tăng thêm 2 tỷ USD trong tháng 1. Diễn biến giá vàng mạnh mẽ cùng với căng thẳng địa chính trị và thương mại leo thang giữa Mỹ và châu Âu, đặc biệt là các đe dọa áp thuế của Tổng thống Trump liên quan đến tranh chấp Greenland, đã hỗ trợ nhu cầu liên tục đối với quỹ ETF vàng khi nhà đầu tư đổ xô tìm kiếm tài sản an toàn.

Khu vực này cũng phải đối mặt với biến động thị trường rộng hơn do Liên minh châu Âu (EU) chuẩn bị các biện pháp thuế trả đũa cũng như gây áp lực lên các nền kinh tế phụ thuộc xuất khẩu, qua đó củng cố nhu cầu đối với các tài sản phòng thủ như vàng.

Trong khi đó, các quỹ tại châu Á ghi nhận dòng vốn vào 10 tỷ USD trong tháng 1, cao hơn nhiều so với mức trung bình năm 2025 và là tháng thứ 5 liên tiếp hút dòng vốn vào. Châu Á chiếm 51% tổng dòng vốn ròng toàn cầu, một con số đặc biệt đáng chú ý khi quy mô nắm giữ của khu vực này chỉ bằng khoảng 1/5 so với khu vực Bắc Mỹ.

Trung Quốc một lần nữa dẫn đầu khu vực về dòng vốn vào ETF vàng với 6 tỷ USD , đồng thời trở thành nguồn vốn lớn thứ hai trên toàn cầu, chỉ sau Mỹ, rót vào kim loại quý. Giá vàng tăng mạnh, bất ổn địa chính trị kéo dài và nhu cầu tổ chức mạnh mẽ là những yếu tố nền tảng thúc đẩy nhu cầu ETF vàng của quốc gia này.

Ấn Độ cũng ghi nhận dòng vốn vào đáng kể ở mức 2,5 tỷ USD , được hỗ trợ bởi đà tăng giá vàng liên tục và xu hướng đa dạng hóa danh mục khi thị trường cổ phiếu trong nước hoạt động kém hiệu quả.

Ngay trong tháng đầu năm 2026, khối lượng giao dịch trên thị trường vàng toàn cầu tăng vọt lên mức trung bình 623 tỷ USD /ngày, tăng 52% so với tháng trước và cao hơn 72% so với mức trung bình năm 2025. Mức tăng này chủ yếu diễn ra trong tuần cuối cùng của tháng, khi biến động gia tăng đẩy hoạt động giao dịch lên mức trung bình 963 tỷ USD /ngày.