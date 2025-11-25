Làn sóng bán tháo Bitcoin dâng cao kỷ lục

Các quỹ ETF Bitcoin niêm yết tại Mỹ ghi nhận khối lượng giao dịch kỷ lục 40 tỷ USD trong tuần trước, trùng khớp với thời điểm các nhà đầu tư bán tháo khi giá Bitcoin giảm kỷ lục.

Các quỹ ETF Bitcoin tại Mỹ ghi nhận khối lượng giao dịch kỷ lục 40 tỷ USD khi các nhà đầu tư đua nhau bán tháo. Ảnh: Reuters.

11 quỹ ETF Bitcoin niêm yết tại Mỹ đã phá kỷ lục giao dịch trong tuần vừa qua, với tổng khối lượng vượt 40,32 tỷ USD , cho thấy khả năng các nhà đầu tư và tổ chức đang liên tục bán tháo đồng tiền số lớn nhất thế giới, theo CoinDesk.

Nhà đầu tư ETF lỗ mạnh

Quỹ iShares Bitcoin Trust (IBIT) của BlackRock dẫn đầu với khối lượng giao dịch gần 27,8 tỷ USD (chiếm gần 70% tổng lượng giao dịch), theo dữ liệu từ SoSoValue.

Riêng ngày 21/11, quỹ này đạt khối lượng giao dịch lên đến 8 tỷ USD , trong tổng số hơn 11 tỷ USD ghi nhận với nhóm 11 quỹ.

Giá Bitcoin đã giảm 23% trong tháng này và hiện giao dịch quanh 86.700 USD . Trên một số sàn giao dịch, Bitcoin từng rơi mạnh về vùng 80.000 USD , trong khi quỹ IBIT của BlackRock cũng giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4.

Đà giảm của Bitcoin khiến phần lớn nhà đầu tư quỹ ETF lỗ đậm, khi giá mua vào bình quân của họ cao hơn 90.000 USD , theo Bianco Research.

Greg Cipolaro, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại NYDIG, cho biết các dòng tiền từ quỹ ETF và nhu cầu từ kho bạc tài sản kỹ thuật số (DAT) là yếu tố quan trọng thúc đẩy Bitcoin trong chu kỳ trước đó. Nhưng hiện nay, chúng lại là nguyên nhân khiến giá Bitcoin đi xuống.

Ông Cipolaro lưu ý rằng một sự kiện thanh lý lớn vào đầu tháng 10 đã khiến dòng tiền ETF đảo chiều, mức phí bảo hiểm của kho bạc cũng như nguồn cung stablecoin sụt giảm. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy chu kỳ "đang mất động lực".

"Về lịch sử, khi vòng lặp này bị phá vỡ, thị trường sẽ đi theo một chuỗi sự kiện dễ đoán: Thanh khoản thắt chặt, nỗ lực tái tạo 'đòn bẩy' gặp khó khăn và các mức hỗ trợ trước đó không còn chuyển hóa thành dòng tiền thực tế", vị chuyên gia nói thêm.

Triển vọng dài hạn của Bitcoin vẫn nguyên vẹn

Bất chấp đợt giảm gần đây, Cipolaro tin rằng câu chuyện dài hạn của Bitcoin vẫn nguyên vẹn bởi đồng tiền số lớn nhất thế giới đang tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn của các tổ chức và nhà đầu tư, theo CoinTelegraph.

"Ngoài việc kỳ vọng vào Bitcoin, nhà đầu tư cũng cần chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra. Nếu dựa vào các chu kỳ trước, tương lai Bitcoin khả năng sẽ có những biến động đột ngột", ông nói thêm.

Bitcoin đã cho thấy dấu hiệu hồi phục sau khi tăng nhẹ lên vùng giá 86.000 USD , đồng thời các nhà phân tích nhận định áp lực bán đã giảm và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất đang tăng lên.

Charles Edwards, nhà sáng lập Quỹ Capriole, đăng trên mạng xã hội X hôm 24/11 rằng trong 2 tuần qua, cổ phiếu công nghệ và thị trường tiền điện tử "giảm mạnh do thị trường liên tục đảo chiều kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất". Do đó, khi thị trường điều chỉnh, sự kỳ vọng vào Bitcoin sẽ trở nên tích cực hơn.

Các nhà phân tích tại công ty quản lý tài sản Swissblock cho biết Bitcoin đã "thực hiện bước tiến đầu tiên để hình thành đáy".

Tuy nhiên, thị trường thường sẽ xuất hiện một làn sóng bán tháo thứ 2, yếu hơn làn sóng đầu và mức đáy vẫn giữ nguyên so với trước đó. "Làn sóng bán tháo tiếp theo đánh dấu sự 'kiệt sức' của người bán và quyền kiểm soát dần quay trở lại với các nhà đầu tư mua vào", các chuyên gia nhận định.

Việc cắt giảm lãi suất và tăng thanh khoản thường có tác động tích cực đến các tài sản rủi ro cao, như tiền điện tử, và các giai đoạn nới lỏng định lượng trước đây thường đi kèm với những đợt tăng mạnh.