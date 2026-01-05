Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Chứng khoán châu Á tăng điểm bất chấp căng thẳng Mỹ - Venezuela

  • Thứ hai, 5/1/2026 10:01 (GMT+7)
  • 60 phút trước

Thị trường không phản ứng mạnh trước diễn biến tại Venezuela và hướng sự chú ý sang loạt dữ liệu kinh tế sắp công bố.

Chứng khoán châu Á tăng điểm, không phản ứng mạnh với việc Mỹ tấn công Venezuela. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, thị trường chứng khoán châu Á mở cửa phiên giao dịch sáng nay trong sắc xanh, khi các nhà đầu tư tạm gác lại căng thẳng Mỹ - Venezuela để chuẩn bị cho một tuần dày đặc dữ liệu kinh tế sắp được công bố.

Chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản) tăng 0,3%, còn hợp đồng tương lai S&P 500 của Mỹ nhích thêm 0,1%.

Trước đó, thị trường toàn cầu đã theo dõi sát sao những diễn biến cuối tuần khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ đặt Venezuela dưới sự kiểm soát tạm thời của Mỹ.

Tuy vậy, theo ông Neil Shearing, Kinh tế trưởng tại Capital Economics, động thái này khó tạo ra tác động kinh tế đáng kể trong ngắn hạn đối với kinh tế toàn cầu. Dù vậy, ông cho rằng các hệ lụy về chính trị và địa chính trị có thể còn kéo dài.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu WTI dao động trong biên độ hẹp và tăng nhẹ 0,1%, lên 57,36 USD/thùng. Diễn biến này cho thấy thị trường vẫn thận trọng khi đánh giá tác động từ sự can thiệp của Mỹ tại Venezuela, trong bối cảnh OPEC+ quyết định giữ nguyên sản lượng khai thác.

Nhìn nhận diễn biến này, ông Marko Papic, chiến lược gia trưởng tại BCA Research cho rằng giá dầu khả năng cao khó giảm mạnh. Theo ông, Venezuela sẽ cần nhiều vốn và công nghệ để khôi phục sản lượng, trong khi năng lực khai thác của nước này vốn không quá lớn. Do đó, rủi ro giá dầu tăng trở lại vẫn hiện hữu.

Ở thị trường cổ phiếu, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 2,5%, lên mức cao nhất trong hai tháng qua. Còn tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi tăng 2%, thiết lập mức cao kỷ lục mới.

Trong khi đó, đồng USD tiếp tục mạnh lên. Chỉ số USD-Index, đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, tăng 0,1%, đánh dấu phiên tăng thứ năm liên tiếp. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm nhích nhẹ lên 4,187%.

Với các tài sản khác, giá vàng tăng 1% lên 4.371 USD/ounce, trong khi Bitcoin tăng 0,2%, giao dịch quanh 91.452 USD.

Giá vàng sẽ vượt 5.000 USD/ounce năm nay?

Các ngân hàng lớn đều kỳ vọng giá vàng vượt mốc 5.000 USD/ounce trong năm 2026, thậm chí tiến xa hơn trong bối cảnh bất ổn kinh tế và địa chính trị toàn cầu chưa hạ nhiệt.

5 giờ trước

VN-Index sẽ vượt 1.800 điểm?

Các chuyên gia phân tích khuyến nghị nhà đầu tư duy trì sự thận trọng khi VN-Index tiến sát mốc 1.800 điểm, ưu tiên giải ngân có chọn lọc vào cổ phiếu thu hút dòng tiền.

4 giờ trước

Mỹ bắt Tổng thống Venezuela: Thế giới 'nín thở' chờ giá xăng dầu

Động thái quân sự của Mỹ tại Venezuela khiến thị trường năng lượng toàn cầu nín thở. Với trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới nhưng sản lượng thực tế suy giảm mạnh, tác động tới giá xăng dầu là ẩn số lớn.

24 giờ trước

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Lam Như

chứng khoán châu á Donald Trump Bitcoin Tiền mã hóa S&P 500 venezuela bắt giữ tổng thống mỹ donald trump chứng khoán châu á

  • Bitcoin

    Bitcoin

    Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • S&P 500

    S&P 500 (Standard & Poor's 500 Stock Index) là một chỉ số cổ phiếu dựa trên cổ phiếu phổ thông của 500 công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất niêm yết trên NYSE hoặc NASDAQ. S&P 500 được phát triển và cập nhật bởi S&P Dow Jones Indices. chủ sở hữu lớn nhất là tập đoàn McGraw Hill Financial,

    • Thành lập: 1957
    • Sáng lập: S&P Dow Jones Indices

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý