Chứng khoán châu Á tăng điểm bất chấp căng thẳng Mỹ - Venezuela

Thị trường không phản ứng mạnh trước diễn biến tại Venezuela và hướng sự chú ý sang loạt dữ liệu kinh tế sắp công bố.

Chứng khoán châu Á tăng điểm, không phản ứng mạnh với việc Mỹ tấn công Venezuela. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, thị trường chứng khoán châu Á mở cửa phiên giao dịch sáng nay trong sắc xanh, khi các nhà đầu tư tạm gác lại căng thẳng Mỹ - Venezuela để chuẩn bị cho một tuần dày đặc dữ liệu kinh tế sắp được công bố.

Chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản) tăng 0,3%, còn hợp đồng tương lai S&P 500 của Mỹ nhích thêm 0,1%.

Trước đó, thị trường toàn cầu đã theo dõi sát sao những diễn biến cuối tuần khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ đặt Venezuela dưới sự kiểm soát tạm thời của Mỹ.

Tuy vậy, theo ông Neil Shearing, Kinh tế trưởng tại Capital Economics, động thái này khó tạo ra tác động kinh tế đáng kể trong ngắn hạn đối với kinh tế toàn cầu. Dù vậy, ông cho rằng các hệ lụy về chính trị và địa chính trị có thể còn kéo dài.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu WTI dao động trong biên độ hẹp và tăng nhẹ 0,1%, lên 57,36 USD /thùng. Diễn biến này cho thấy thị trường vẫn thận trọng khi đánh giá tác động từ sự can thiệp của Mỹ tại Venezuela, trong bối cảnh OPEC+ quyết định giữ nguyên sản lượng khai thác.

Nhìn nhận diễn biến này, ông Marko Papic, chiến lược gia trưởng tại BCA Research cho rằng giá dầu khả năng cao khó giảm mạnh. Theo ông, Venezuela sẽ cần nhiều vốn và công nghệ để khôi phục sản lượng, trong khi năng lực khai thác của nước này vốn không quá lớn. Do đó, rủi ro giá dầu tăng trở lại vẫn hiện hữu.

Ở thị trường cổ phiếu, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 2,5%, lên mức cao nhất trong hai tháng qua. Còn tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi tăng 2%, thiết lập mức cao kỷ lục mới.

Trong khi đó, đồng USD tiếp tục mạnh lên. Chỉ số USD-Index, đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, tăng 0,1%, đánh dấu phiên tăng thứ năm liên tiếp. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm nhích nhẹ lên 4,187%.

Với các tài sản khác, giá vàng tăng 1% lên 4.371 USD /ounce, trong khi Bitcoin tăng 0,2%, giao dịch quanh 91.452 USD .