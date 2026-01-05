Giá vàng sẽ vượt 5.000 USD/ounce năm nay?

Các ngân hàng lớn đều kỳ vọng giá vàng vượt mốc 5.000 USD/ounce trong năm 2026, thậm chí tiến xa hơn trong bối cảnh bất ổn kinh tế và địa chính trị toàn cầu chưa hạ nhiệt.

Giá vàng thế giới đã tăng tới 65% trong năm 2025 và dự báo vượt mốc 5.000 USD trong năm 2026. Ảnh: SCMP.

Giá vàng thế giới đã khép lại năm 2025 với mức tăng gần 65%, vượt trội hầu hết kênh đầu tư truyền thống - ngoại trừ bạc và nhóm kim loại bạch kim. Trong bối cảnh các ngân hàng trung ương lớn vẫn chưa có dấu hiệu ngừng gia tăng dự trữ vàng, cùng với bất ổn kinh tế, địa chính trị toàn cầu, giá vàng được dự báo chưa thể ngừng tăng trong năm 2026.

Giá vàng sẽ sớm vượt 5.000 USD /ounce

Năm 2025, giá vàng thế giới giao ngay khởi đầu ở mức 2.622 USD /ounce. Sang tháng 2, kim loại quý giao dịch quanh vùng 2.800- 2.950 USD /ounce. Đến ngày 13/3, giá vàng thế giới tăng lên 2.990 USD /ounce và xác lập mức cao mới tại ngày 22/4 ở mốc 3.500 USD /ounce.

Sau giai đoạn tăng "nóng", vàng bước vào chu kỳ ổn định kéo dài đầu tiên của năm 2025. Trong suốt các tháng 5, 6, 7 và 8/2025, giá kim quý chủ yếu dao động trong vùng 3.100- 3.400 USD /ounce. Tuy nhiên, đến ngày 1/9, vàng bất ngờ bứt phá mạnh mẽ khỏi vùng tích lũy, thiết lập mức cao kỷ lục mới tại 3.540 USD /ounce.

Từ tháng 9 đến giữa tháng 10/2025, kim loại quý ghi nhận giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ khi kỳ vọng cắt giảm lãi suất cùng tâm lý thị trường tích cực đã tiếp thêm động lực cho đà tăng.

Đến ngày 20/10/2025, giá vàng chững lại, chỉ một ngày sau khi lập đỉnh cao nhất mọi thời đại tại 4.381 USD /ounce. Áp lực điều chỉnh gia tăng khiến giá vàng lùi về dưới mốc 3.900 USD /ounce sau đó.

Bước sang tháng 11, thị trường phát đi những tín hiệu tích cực hơn khi vàng nhanh chóng lấy lại động lực, vượt trở lại mốc 4.000 USD /ounce.

Sau khi chinh phục mốc 4.300 USD /ounce vào cuối tháng 11 năm ngoái và trải qua vài phiên đi ngang, vàng ghi nhận đợt tăng mạnh cuối cùng của năm 2025. Giá vàng giao ngay sau đó liên tiếp vượt mốc 4.400 USD /ounce và thiết lập kỷ lục mới tại 4.550 USD /ounce vào đêm Giáng sinh của năm 2025.

Tuy nhiên, khi thị trường mở cửa trở lại vào ngày 28/12, vàng lại đối mặt với một đợt bán tháo mạnh. Chỉ trong một phiên giao dịch, giá mất tới 240 USD , rơi xuống mức 4.302 USD /ounce, trước khi tiếp tục giảm về 4.274 USD /ounce trong những phiên cuối cùng của năm 2025.

Dù vừa trải qua cú rớt giá mạnh, kết quả khảo sát giá vàng thường niên của Kitco News vẫn cho thấy tâm lý lạc quan áp đảo của các nhà đầu tư đối với triển vọng giá vàng. Không chỉ trong nhóm nhà giao dịch cá nhân mà cả ở các ngân hàng lớn và giới chuyên gia cũng đều đang kỳ vọng kim loại quý sẽ tiếp tục tăng giá trong năm 2026.

Cụ thể, cuộc khảo sát thu hút 475 nhà đầu tư cá nhân tham gia ghi nhận đa số ý kiến dự báo giá vàng sẽ tiếp tục lập kỷ lục mới và vượt mốc 5.000 USD /ounce trong năm 2026, trong khi chỉ khoảng 1/10 số người được hỏi cho rằng giá vàng có thể giảm xuống dưới ngưỡng 4.000 USD .

Đáng chú ý, có 138 nhà đầu tư cá nhân, tương đương 29% tổng số người tham gia khảo sát, dự đoán giá vàng sẽ giao dịch trên 6.000 USD /ounce trong năm 2026. Bên cạnh đó, 197 nhà đầu tư (chiếm 42%) cho rằng giá vàng sẽ dao động trong vùng 5.000- 6.000 USD /ounce, trong khi 92 người (chiếm 19%) dự báo kim loại quý này sẽ đạt đỉnh trong khoảng 4.000- 5.000 USD /ounce.

Ở chiều ngược lại, chỉ có 49 nhà đầu tư cá nhân, chiếm 10% số người tham gia khảo sát, nhận định giá vàng có thể giảm trở lại vùng 3.000- 4.000 USD /ounce trong năm 2026.

KỲ VỌNG CỦA NHÀ ĐẦU TƯ VỚI VÀNG TRONG NĂM 2025

Nhãn 3.000- 4.000 USD /ounce 4.000- 5.000 USD /ounce 5.000- 6.000 USD /ounce Trên 6.000 USD /ounce Nhà đầu tư cá nhân % 10 19 42 29

Goldman Sachs, JP Morgan, UBS nâng dự báo giá vàng

Tương tự nhóm nhà đầu tư cá nhân, các ngân hàng Phố Wall cũng tiếp tục thể hiện quan điểm lạc quan đối với vàng trong năm 2026, ngay cả sau hai năm kim loại quý này ghi nhận hiệu suất vượt trội. Tuy vậy, hầu hết đều cho rằng kim quý khó có thể lặp lại mức tăng trưởng theo phần trăm mạnh mẽ như năm 2025.

Goldman Sachs đánh giá vàng là lựa chọn hấp dẫn nhất trong toàn bộ thị trường hàng hóa năm 2026. Ngân hàng này cho rằng nếu các nhà đầu tư cá nhân tham gia mạnh mẽ hơn vào quá trình đa dạng hóa danh mục, song hành cùng các ngân hàng trung ương, giá vàng hoàn toàn có khả năng vượt qua mức giá cơ sở 4.900 USD /ounce mà tổ chức này đưa ra trong kịch bản dự báo.

Theo Goldman Sachs, hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương trong năm 2026 dự kiến vẫn duy trì ở mức cao, trung bình khoảng 70 tấn/tháng.

Goldman Sachs dự báo giá vàng có thể giảm về vùng thấp khoảng 4.200 USD /ounce trong quý I/2026, sau đó phục hồi lên trên 4.400 USD /ounce trong quý II. Sang quý III, kim loại quý này được kỳ vọng sẽ thiết lập mức cao kỷ lục mới gần 4.630 USD /ounce, trước khi tăng lên khoảng 4.900 USD /ounce vào cuối quý IV/2026.

Trong khi đó, JP Morgan cũng đưa ra cái nhìn tích cực đối với thị trường vàng năm 2026, cho rằng các động lực tăng giá chủ chốt vẫn duy trì vững chắc. Ngân hàng này nhận định nhu cầu mới từ các tập đoàn bảo hiểm lớn của Trung Quốc và cộng đồng tiền điện tử có thể giúp giá vàng vượt mốc 5.055 USD /ounce vào cuối năm nay.

Các dự báo của JP Morgan được xây dựng trên giả định nhu cầu đầu tư duy trì ở mức cao, cùng với lực mua ổn định từ các ngân hàng trung ương, với khối lượng dự kiến đạt trung bình 585 tấn mỗi quý trong năm 2026. Ngoài ra, ngân hàng này cũng nhìn thấy dư địa tăng trưởng thêm về lượng vàng nắm giữ trong năm tới.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Toàn cầu của JP Morgan, giá vàng trung bình có thể đạt khoảng 5.055 USD /ounce trong quý IV/2026 và tiếp tục tăng lên mức 5.400 USD /ounce vào cuối năm 2027.

Cùng quan điểm, các chiến lược gia hàng hóa tại UBS dự báo giá vàng sẽ chạm mốc 5.000 USD /ounce vào tháng 9/2026, đồng thời cho rằng bất kỳ sự gia tăng nào của bất ổn chính trị hoặc kinh tế xung quanh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ cũng có thể là chất xúc tác đẩy giá vàng lên vùng 5.400 USD /ounce.

Ở góc nhìn dài hạn hơn, ông Michael Widmer, Trưởng bộ phận nghiên cứu kim loại của Bank of America, cho rằng các chu kỳ tăng giá của vàng thường chỉ kết thúc khi những động lực ban đầu suy yếu, chứ không đơn thuần vì giá đã lên cao. Dự báo chính thức của Bank of America cho thấy giá vàng trung bình có thể đạt khoảng 4.538 USD /ounce, với khả năng chạm đỉnh ở mức 5.000 USD /ounce trong năm 2026.