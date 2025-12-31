Giá vàng trong nước rơi thẳng đứng

Trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 2025, giá vàng miếng SJC chịu áp lực giảm mạnh tới 1,9 triệu đồng/lượng, kéo giá bán xuống vùng thấp nhất một tháng qua.

Giá vàng miếng SJC vừa rơi khỏi mốc 153 triệu đồng/lượng. Ảnh: Linh Huỳnh.

Tính tới 16h chiều ngày 31/12, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đang niêm yết giá vàng miếng ở mức 150,8 - 152,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tương ứng mức giảm 1,6 triệu đồng so với buổi sáng. Tính chung cả ngày, giá vàng miếng SJC đã mất gần 1,9 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng cũng đồng loạt giảm mạnh giá vàng miếng về ngang bằng SJC, tức bán ra ở mốc 152,8 triệu đồng/lượng.

Xét trên biểu đồ giá hàng ngày, đà giảm mạnh của vàng miếng hôm nay đã nối dài chuỗi giảm sâu của mặt hàng này kể từ đầu tuần (29/12). Chỉ trong 3 ngày gần nhất, giá vàng miếng SJC đã giảm tới gần 7 triệu đồng mỗi lượng.

Cộng với chênh lệch giá mua - bán các doanh nghiệp đưa ra ở mức 2 triệu đồng, những người mua vàng từ cuối tuần trước đến nay đã chịu khoản lỗ gần 9 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC RƠI THẲNG ĐỨNG Nguồn: SJC. Nhãn 26/11 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 Giá bán

152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8

Cùng chung xu hướng giảm hôm nay, giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp cũng ghi nhận mức giảm 1-2 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu.

Trong đó, Công ty SJC neo giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 145,9 - 148,9 triệu đồng/lượng; Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở 150 - 152 triệu/lượng; Phú Quý giao dịch ở 150 - 153 triệu/lượng và Mi Hồng giữ giá ở 151,5 - 152,8 triệu đồng/lượng.

Hai thương hiệu Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giảm nửa triệu đồng/lượng vàng nhẫn tròn trơn, nhưng vẫn duy trì mặt bằng giá cao nhất thị trường hiện tại ở mức 152 - 155 triệu đồng/lượng.

Trước đó, Bảo Tín Minh Châu cũng từng niêm yết giá vàng nhẫn ở vùng đỉnh lịch sử 159,9 triệu đồng/lượng (ngày 29/12). Như vậy chỉ trong hai phiên giao dịch gần đây, giá vàng nhẫn tại đây đã giảm khoảng 5 triệu đồng/lượng. Và người mua vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu ở vùng đỉnh, hiện đã ôm khoản lỗ gần 8 triệu đồng/lượng.

Đà giảm của giá vàng trong nước chiều nay chủ yếu do biến động của giá vàng thế giới. Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng giao ngay đã suy yếu về vùng 4.319 USD /ounce. Với mức giá này, giá vàng thế giới vẫn đang thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 15 triệu đồng/lượng.