Kinh doanh

Giá vàng trong nước rơi thẳng đứng

  • Thứ tư, 31/12/2025 16:42 (GMT+7)
  • 13 giờ trước

Trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 2025, giá vàng miếng SJC chịu áp lực giảm mạnh tới 1,9 triệu đồng/lượng, kéo giá bán xuống vùng thấp nhất một tháng qua.

Giá vàng miếng SJC vừa rơi khỏi mốc 153 triệu đồng/lượng. Ảnh: Linh Huỳnh.

Tính tới 16h chiều ngày 31/12, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đang niêm yết giá vàng miếng ở mức 150,8 - 152,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tương ứng mức giảm 1,6 triệu đồng so với buổi sáng. Tính chung cả ngày, giá vàng miếng SJC đã mất gần 1,9 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng cũng đồng loạt giảm mạnh giá vàng miếng về ngang bằng SJC, tức bán ra ở mốc 152,8 triệu đồng/lượng.

Xét trên biểu đồ giá hàng ngày, đà giảm mạnh của vàng miếng hôm nay đã nối dài chuỗi giảm sâu của mặt hàng này kể từ đầu tuần (29/12). Chỉ trong 3 ngày gần nhất, giá vàng miếng SJC đã giảm tới gần 7 triệu đồng mỗi lượng.

Cộng với chênh lệch giá mua - bán các doanh nghiệp đưa ra ở mức 2 triệu đồng, những người mua vàng từ cuối tuần trước đến nay đã chịu khoản lỗ gần 9 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC RƠI THẲNG ĐỨNG
Nguồn: SJC.
Nhãn 26/11 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12
Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8
Giá bán
152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8

Cùng chung xu hướng giảm hôm nay, giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp cũng ghi nhận mức giảm 1-2 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu.

Trong đó, Công ty SJC neo giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 145,9 - 148,9 triệu đồng/lượng; Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở 150 - 152 triệu/lượng; Phú Quý giao dịch ở 150 - 153 triệu/lượng và Mi Hồng giữ giá ở 151,5 - 152,8 triệu đồng/lượng.

Hai thương hiệu Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giảm nửa triệu đồng/lượng vàng nhẫn tròn trơn, nhưng vẫn duy trì mặt bằng giá cao nhất thị trường hiện tại ở mức 152 - 155 triệu đồng/lượng.

Trước đó, Bảo Tín Minh Châu cũng từng niêm yết giá vàng nhẫn ở vùng đỉnh lịch sử 159,9 triệu đồng/lượng (ngày 29/12). Như vậy chỉ trong hai phiên giao dịch gần đây, giá vàng nhẫn tại đây đã giảm khoảng 5 triệu đồng/lượng. Và người mua vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu ở vùng đỉnh, hiện đã ôm khoản lỗ gần 8 triệu đồng/lượng.

Đà giảm của giá vàng trong nước chiều nay chủ yếu do biến động của giá vàng thế giới. Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng giao ngay đã suy yếu về vùng 4.319 USD/ounce. Với mức giá này, giá vàng thế giới vẫn đang thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 15 triệu đồng/lượng.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Lỗ nặng vì mua vàng

Nếu mua vàng miếng SJC ở đỉnh lịch sử gần 160 triệu đồng/lượng vào cuối tuần trước, hiện người mua đã lỗ hơn 7 triệu đồng/lượng do giá vàng đang trong xu hướng giảm nhanh.

19 giờ trước

Giá vàng giảm đồng loạt, điều gì đang xảy ra?

Khác với mọi khi, khi giá vàng giảm mạnh, người dân mang vàng đi bán khiến giá giảm mạnh hơn nữa, trong lần giảm giá này, tại các cửa hàng vàng, có nơi hết vàng, nơi bán nhỏ giọt.

33:1981 hôm qua

Giá vàng mất gần 4 triệu đồng/lượng chỉ sau một đêm

Sáng 30/12, giá vàng trong nước giảm tới 3,8 triệu đồng/lượng, xuống mức thấp nhất 3 tuần qua.

44:2625 hôm qua

Hồng Nhung

giá vàng Tiền mã hóa PNJ vàng miếng vàng nhẫn sjc pnj doji bảo tín minh châu bảo tín mạnh hải mi hồng giá vàng thế giới kim loại quý giá vàng giao ngay

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

Đọc tiếp

