Sắp quản lý giá vàng theo cơ chế mới

NHNN cho biết cùng với việc ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 232/2025, nhà điều hành đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để quản lý thị trường vàng theo cơ chế mới.

Thị trường vàng sắp được quản lý theo cơ chế mới. Ảnh: Việt Linh.

Đây là nội dung được Ngân hàng Nhà nước đưa ra tại buổi họp thông tin kết quả hoạt động ngân hàng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 diễn ra chiều 29/12.

Cụ thể, NHNN cho biết năm 2025, trong bối cảnh giá vàng thế giới biến động rất phức tạp, nhà điều hành đã tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý Nhà nước về thị trường vàng. Trong đó, NHNN đã trình Chính phủ ban hành Nghị định 232/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Bên cạnh đó, nhà điều hành đã ban hành Thông tư 34/2025 hướng dẫn thực hiện Nghị định 232/2025. Đáng chú ý, NHNN cho biết đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để quản lý thị trường vàng theo cơ chế mới.

Liên quan nội dung này, ông Đào Xuân Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý Ngoại hối (NHNN) cho biết theo quy định của Nghị định 232/2025, đến ngày 15/12 hàng năm, NHNN sẽ xem xét cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu cho các tổ chức đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

“Thời gian qua, NHNN đã nhận được 9 hồ sơ của ngân hàng thương mại, doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định để xin cấp giấy phép sản xuất vàng miếng”, ông Tuấn thông tin và cho biết thêm doanh nghiệp để đáp ứng đủ điều kiện được cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu, phải được cấp giấy phép sản xuất vàng miếng trước.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC GIẢM MẠNH Nguồn: SJC. Nhãn 26/11 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156.8 Giá bán

152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158.8

Tuy nhiên, Cục trưởng Cục Quản lý Ngoại hối cho biết đến nay, NHNN vẫn đang cùng các bộ ngành đánh giá, xem xét kỹ lưỡng, thận trọng việc cấp giấy phép sản xuất vàng miếng cho ngân hàng thương mại, doanh nghiệp, đảm bảo việc cấp phép thực hiện đúng quy định. Và khi doanh nghiệp được cấp giấy phép sản xuất vàng miếng thì sẽ được xem xét cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu.

“NHNN đã phối hợp với các bộ ngành có tờ trình báo cáo Thủ tướng, Thủ tướng sau đó cũng có chỉ đạo NHNN xin ý kiến các bộ ngành lựa chọn mô hình quản lý phù hợp với điều kiện Việt Nam, đảm bảo hỗ trợ điều hành chính sách tiền tệ”, ông Tuấn nói, đồng thời nhấn mạnh hiện nhà điều hành vẫn đang tiến hành xin ý kiến các bộ ngành để có mô hình quản lý cụ thể.

Tại buổi họp báo chiều nay, Phó thống đốc Phạm Thanh Hà cũng có thông tin về tình hình lãi suất, tỷ giá USD/VND, và công tác tái cơ cấu hệ thống tổ chức tín dụng.

Trong đó, về lãi suất, NHNN tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành tạo điều kiện cho các ngân hàng tiếp cận nguồn vốn từ NHNN với chi phí thấp, qua đó có điều kiện để hỗ trợ nền kinh tế. Đồng thời, nhà điều hành cũng thường xuyên chỉ đạo ngân hàng tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động, phấn đấu hạ lãi suất cho vay, sẵn sàng chia sẻ một phần lợi nhuận nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Kết quả, mặt bằng lãi suất cho vay tiếp tục có xu hướng giảm , doanh nghiệp và người dân đang tiếp cận vốn vay với lãi suất thấp hơn trước đây.

Với tỷ giá, từ đầu năm 2025, thị trường ngoại tệ và tỷ giá USD/VND chủ yếu chịu tác động từ các diễn biến phức tạp, khó lường của thị trường quốc tế như lộ trình chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), chính sách thương mại, thuế quan của Mỹ và biến động của đồng USD quốc tế. Trong một số giai đoạn, cân đối cung cầu ngoại tệ trong nước chịu sức ép tạm thời từ các yếu tố ngắn hạn.

Trước bối cảnh đó, NHNN điều hành tỷ giá diễn biến linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường, góp phần hấp thu các cú sốc bên ngoài. Đồng thời, phối hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ như lãi suất, thanh khoản VND và bán can thiệp ngoại tệ.

Để đáp ứng nhu cầu thanh khoản, nhất là dịp cuối năm, bên cạnh kênh cung ứng tiền qua kênh nghiệp vụ thị trường mở, NHNN đã triển khai nghiệp vụ giao dịch hoán đổi ngoại tệ với các tổ chức tín dụng, qua đó góp phần hỗ trợ ổn định tỷ giá, ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Công tác tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng tiếp tục được đẩy mạnh, hệ thống các tổ chức tín dụng được duy trì ổn định, an toàn, quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền được bảo đảm.