Lý do giá bạc tăng mạnh hơn cả vàng

Đà tăng phi mã của giá bạc được thúc đẩy bởi nhu cầu bạc vật chất gia tăng, biến động tồn kho ở các trung tâm giao dịch lớn và dòng tiền đầu tư dịch chuyển khi vàng ngày càng đắt đỏ.

Tính từ đầu năm 2025, giá bạc thế giới đã tăng 154%, cao gấp đôi so với mức tăng 71% của giá vàng. Ảnh: Việt Linh.

Giá bạc trong nước vừa trải qua một đợt tăng mạnh khi mỗi kg bạc tăng thêm hơn 4 triệu đồng, lên gần 82 triệu đồng/kg. Diễn biến này đưa bạc trở thành một trong những tài sản có mức sinh lời nổi bật nhất trên thị trường kim loại quý trong năm nay.

Giá bạc tăng phi mã

Cụ thể, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý đã điều chỉnh giá bạc miếng lên mức cao nhất từ trước tới nay, với giá mua vào - bán ra ở mức 2,983 - 3,075 triệu đồng/lượng.

Tại nhiều thương hiệu khác như Bảo Tín Minh Châu, Ancarat, Sacombank..., giá bạc miếng cũng tăng hơn 3 triệu đồng/lượng so với trước đó. Ancarat hiện giao dịch bạc Ngân Long Quảng Tiến 999 ở mức 2,978 - 3,07 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá tương đương Phú Quý.

Quy đổi theo kg, giá bạc đã tăng lên 81,99 triệu đồng/kg, cao hơn 4,6 triệu đồng/kg chỉ trong vòng một ngày. Xét trong một tháng qua, giá bạc trong nước đã tăng hơn 46%. Nếu so với thời điểm đầu năm, khi mỗi miếng bạc loại 1 lượng chỉ quanh mức 1,1 triệu đồng/lượng, thì mức giá hiện nay đã vượt trên 3 triệu đồng/lượng, tương đương tăng 179%.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý cho biết giá bạc trong nước hiện nay chủ yếu chịu tác động trực tiếp từ diễn biến giá bạc thế giới. Nguyên nhân là thị trường bạc trong nước phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nguồn cung từ bên ngoài, khiến biến động quốc tế nhanh chóng phản ánh vào giá bán trong nước.

Biến động của giá bạc trong nước phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường thế giới. Biểu đồ: Phú Quý.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc đang chứng kiến những biến động rất mạnh. Bạc thế giới có thời điểm tăng trên 10% chỉ trong một phiên giao dịch, như ở phiên cuối tuần này, giá bạc dừng ở mức 79,39 USD /ounce, tức tăng 10,34% so với phiên trước đó, gây bất ngờ lớn cho giới đầu tư.

Trong giai đoạn đầu năm 2025, bạc từng có hiệu suất đầu tư kém hơn so với vàng. Đặc biệt trong tháng 4, dưới tác động từ chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump, giá bạc chịu áp lực lớn do lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, kể từ sau tháng 4, khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung dần hạ nhiệt, giá bạc đã phục hồi mạnh mẽ.

Cùng với kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất và nhu cầu bạc vật chất toàn cầu tăng cao, bạc đã vượt qua vàng về hiệu suất đầu tư kể từ quý III/2025. Tính chung cả năm 2025, giá bạc thế giới ghi nhận mức tăng trưởng trên 154%, cao gấp đôi so với mức tăng hơn 71% của vàng.

Dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang bạc

Theo báo cáo mới nhất do nhóm chuyên gia phân tích thị trường của Phú Quý cung cấp, tồn kho bạc tại sàn Comex trong năm 2025 đã tăng thêm 131 triệu ounce, tương đương hơn 4.000 tấn, đưa tổng tồn kho lên mức 450,88 triệu ounce vào ngày 25/12.

Đà tăng tồn kho diễn ra mạnh trong giai đoạn đầu năm, xuất phát từ lo ngại các chính sách thuế quan của ông Trump có thể làm gián đoạn nguồn cung bạc toàn cầu. Việc nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh dịch chuyển bạc về các kho tại Mỹ đã khiến tồn kho Comex tăng vọt, có thời điểm ghi nhận mức cao kỷ lục 531,8 triệu ounce, tương đương 16.538 tấn.

Tuy nhiên, khi nhu cầu bạc vật chất gia tăng, mức tồn kho này bắt đầu giảm mạnh. Chi phí thuê bạc tăng cao cùng với chênh lệch giá lớn giữa thị trường Anh và Mỹ đã khiến dòng chảy bạc dịch chuyển ra khỏi Mỹ.

Hiện, tính đến cuối tháng 12, tồn kho Comex đã ghi nhận 11 tuần giảm liên tiếp, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3. Trong khi tại thị trường London, tồn kho bạc của Hiệp hội Thị trường Vàng thỏi London (LBMA) ghi nhận khoảng 27,1 nghìn tấn vào tháng 11.

Trước đó, hồi đầu năm, tồn kho tại London giảm mạnh, đặc biệt trong tháng 3, khi rủi ro thuế quan khiến dòng bạc dịch chuyển từ Anh sang Mỹ. Tuy nhiên, kể từ tháng 4, nhu cầu bạc vật chất tại Anh tăng trở lại, cùng với mức chênh lệch giá lớn giữa Anh và Mỹ đã kéo dòng bạc quay về các kho tại London.

Bên cạnh yếu tố cung - cầu vật chất, nhu cầu đầu tư bạc tăng mạnh khi nhà đầu tư cá nhân ngày càng quan tâm hơn đến kim loại này. Ảnh: Reuters.

Dù tồn kho tại London ghi nhận xu hướng tăng, thực tế cho thấy phần lớn bạc thỏi trong kho đều thuộc sở hữu tư nhân và không sẵn sàng giao dịch. Việc Trung Quốc xuất khẩu hơn 660 tấn bạc sang Anh trong tháng 10 và 11 càng cho thấy nhu cầu giao dịch bạc vật chất tại châu Âu đang gia tăng mạnh. Điều này cũng phản ánh sự thiếu hụt nguồn cung thực trên thị trường.

Tại Trung Quốc, tồn kho bạc tại Thượng Hải đạt 899,6 tấn vào thời điểm báo cáo, giảm 516 tấn so với đầu năm. Mức tồn kho thấp nhất được ghi nhận vào cuối tháng 11, chỉ còn 519 tấn, giảm tới 63% so với mức đỉnh hồi tháng 2.

Dữ liệu từ Sàn Giao dịch Hàng hóa Tương lai Thượng Hải (SHFE) cho thấy tồn kho bạc giảm mạnh vào tháng 4 và tháng 11 - chính là hai giai đoạn cao điểm nhập khẩu bạc của Comex và LBMA. Có thể thấy nguồn bạc xuất khẩu từ Trung Quốc đã trở thành "phao cứu sinh" cho tình trạng thiếu hụt bạc nghiêm trọng tại Anh trong năm 2025.

Tuy nhiên, việc tồn kho bạc tại Trung Quốc sụt giảm mạnh cũng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ cạn kiệt bạc vật chất trong thời gian tới. Dòng chảy bạc từ Trung Quốc sang Anh chỉ mang tính tạm thời, giúp kìm hãm đà tăng giá trong tháng 10, và khi các kho bạc dần cạn kiệt, giá bạc đã nhanh chóng bật tăng trở lại vào giai đoạn cuối năm.

Bên cạnh yếu tố cung - cầu vật chất, nhu cầu đầu tư bạc cũng tăng mạnh khi nhà đầu tư cá nhân ngày càng quan tâm hơn đến kim loại này. Trong năm 2025, quỹ ETF bạc iShares Silver Trust (SLV) ghi nhận dòng vốn đầu tư ròng lên tới 1 tỷ USD . Riêng trong tháng 12, quỹ này đã chi gần 2 tỷ USD để mua thêm bạc, phục vụ cho việc phát hành chứng chỉ quỹ.

Cùng với đó, khối lượng bạc nắm giữ của quỹ ETF SPLV cũng tăng thêm 855 tấn trong năm qua. Trong bối cảnh giá vàng tăng mạnh trong quý I và quý II, khiến kim loại quý này trở nên khó tiếp cận hơn, dòng tiền đã có xu hướng dịch chuyển sang bạc - tài sản được đánh giá vẫn còn "rẻ" tương đối so với vàng.

Từ cuối tháng 4, lượng bạc nắm giữ tại các quỹ ETF tăng nhanh đã phần nào củng cố cho xu hướng dịch chuyển dòng vốn này.