Giá bạc miếng leo đỉnh lịch sử, tăng gấp đôi chỉ sau một năm

Chỉ trong một tháng, giá bạc tăng hơn 20%, thậm chí cao gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, trở thành mặt hàng có mức tăng trưởng vượt trội, bỏ xa cả vàng miếng trong cùng giai đoạn.

Giá bạc trong nước vừa leo lên mốc đỉnh lịch sử mới. Ảnh: Việt Linh.

Sáng 10/12, CTCP Đầu tư Vàng Phú Quý niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,306 - 2,377 triệu đồng/lượng, tăng gần 5% so với cuối ngày hôm qua. Sacombank cũng điều chỉnh bảng giá, đưa bạc miếng lên 2,223 - 2,277 triệu đồng/lượng. Quy đổi theo đơn vị kg, bạc miếng hiện được mua bán quanh vùng 61,4 - 63,4 triệu đồng/kg.

Đây là mức cao nhất từng được ghi nhận trên thị trường trong nước. Chỉ trong một tháng, giá bạc tăng hơn 20%. Và so với cùng kỳ năm trước, mức tăng trưởng đã vượt gấp đôi, cho thấy hiệu suất tốt hơn cả vàng miếng. Trên thị trường quốc tế, giá bạc vẫn duy trì vùng đỉnh, giao dịch quanh mốc hơn 60 USD /ounce.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, nhóm chuyên gia nghiên cứu thị trường của Phú Quý cho biết giá bạc trong nước hiện chịu ảnh hưởng hoàn toàn từ giá bạc thế giới do phụ thuộc vào nguồn cung.

Trên thế giới, bạc đang trong chuỗi tăng phi mã, chủ yếu nhờ hàng loạt thông tin hỗ trợ liên tiếp. Cụ thể, bạc vừa được chính phủ Mỹ đưa vào danh sách "khoáng sản chiến lược quan trọng", tạo cơ sở pháp lý để Washington có thể can thiệp sâu hơn nhằm bảo đảm an ninh quốc gia.

Cùng lúc đó, tồn kho bạc tại Thượng Hải giảm xuống mức thấp nhất 10 năm, trong khi các quỹ ETF gia tăng mua vào mạnh mẽ, càng đẩy giá kim loại quý này đi lên.

Một số căng thẳng địa chính trị quan trọng tiếp tục khiến dòng vốn tìm đến kim loại quý, giúp bạc vượt qua mức đỉnh mọi thời đại từng thiết lập được trong tháng 10. Dữ liệu tồn kho tại các trung tâm lớn trên thế giới cho thấy bức tranh cung ứng ngày càng thắt chặt.

Bước sang tháng 12, nhóm chuyên gia của Phú Quý dự báo thị trường bạc tiếp tục biến động mạnh khi các ngân hàng trung ương lớn đưa ra quyết định lãi suất mới. Kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất trong tháng 12 tăng cao kéo đồng USD suy yếu, khiến dòng tiền chảy vào các tài sản mang tính an toàn.

Dữ liệu việc làm, sản xuất và dịch vụ công bố đầu tháng 12 sẽ là căn cứ quan trọng cho chính sách của Fed giai đoạn đầu năm 2026. Nếu các ngân hàng trung ương lớn duy trì lãi suất hiện tại, trong khi Fed giữ lập trường "diều hâu", đồng USD có thể tiếp tục yếu đi, tạo thêm lực đỡ cho giá bạc.

"Mức 60 USD /ounce được xem là mốc quan trọng có thể được kiểm tra ngay trong tháng 12 nếu dữ liệu kinh tế tiếp tục ủng hộ khả năng Fed hạ lãi suất trong năm 2026", chuyên gia thị trường của Phú Quý nhận định.

Ở góc nhìn đầu tư, bà Chu Phương, chuyên gia về vàng và bạc cho rằng có thể xuất hiện "cơn sốt" mới, nhưng lưu ý nhà đầu tư phải chú ý rủi ro ở những phiên thị trường biến động mạnh, nhất là khi chênh lệch cao.

Ông Nguyễn Quang Huy - CEO Khoa Tài chính ngân hàng, Đại học Nguyễn Trãi cũng đánh giá bối cảnh chung thế giới và Việt Nam đang cùng hướng tới Net Zero, vì vậy trong vòng 30-40 năm tới, nhu cầu về bạc chắc chắn sẽ tăng cao theo thời gian. Do đó, ông cho rằng việc mua bạc và tích lũy trong thời gian tới sẽ là một xu hướng tăng trưởng mới.