Giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm, trước thềm cuộc bỏ phiếu của Hạ viện về kế hoạch mở cửa trở lại chính phủ.

Trong phiên giao dịch 12/11, giá vàng thế giới có thời điểm tăng hơn 4.200 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch 12/11, giá vàng thế giới giao ngay tăng 68,5 USD lên 4.194,3 USD /ounce.

Trước đó trong phiên giao dịch, kim loại quý có thời điểm tăng vượt 4.200 USD /ounce, mốc cao nhất kể từ ngày 21/10. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ chốt phiên tăng 2,4% lên 4.213,6 USD /ounce.

Tính trong 1 tuần gần nhất, giá vàng thế giới đã tăng 5%, còn nếu tính từ đầu năm thì đà tăng của vàng vượt 54%.

Hiện tại, dù ghi nhận diễn biến tăng vọt, giá vàng thế giới giao ngay vẫn thấp hơn khoảng 100 USD /ounce so với đỉnh lịch sử 4.381,21 USD , được thiết lập ngày 20/10.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm 1% xuống mức thấp nhất kể từ ngày 5/11, theo Reuters.

Ông Bart Melek, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại TD Securities, nhận định các nhà giao dịch có thể đang tăng vị thế mua và đóng bớt các vị thế bán khống.

Tối 12/11 (giờ Mỹ), Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật tài trợ tạm thời nhằm chấm dứt đợt đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử nước Mỹ. Dự luật hiện đã được chuyển đến bàn làm việc của Tổng thống Donald Trump và Nhà Trắng cũng đã lên lịch cho buổi ký duyệt diễn ra tại Phòng Bầu dục, theo CNBC.

Đợt đóng cửa kéo dài 42 ngày đã gây sức ép lên nền kinh tế và làm gián đoạn việc công bố các số liệu của chính phủ, buộc các nhà hoạch định chính sách và giới đầu tư phải dựa vào dữ liệu từ khu vực tư nhân để đánh giá tình hình kinh tế.

Trong khi đó, dữ liệu việc làm hàng tuần của ADP công bố mới đây cho thấy các doanh nghiệp tư nhân Mỹ đã cắt giảm trung bình 11.250 việc làm/tuần trong suốt 4 tuần qua (tính từ ngày 25/10), phản ánh sự suy yếu kéo dài trên thị trường lao động.

Theo công cụ CME FedWatch, giới giao dịch hiện đánh giá 65% Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất thêm 0,25% trong cuộc họp tháng 12.

Ở diễn biến khác, giá bạc giao ngay tăng 4,6% lên 53,58 USD /ounce, mức cao nhất kể từ ngày 17/10, trong khi bạch kim tăng 2% lên 1.616,8 USD /ounce còn palladium tăng 2,5% lên 1.480,58 USD /ounce.