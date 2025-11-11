Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Giá vàng thế giới bất ngờ tăng mạnh

  • Thứ ba, 11/11/2025 10:38 (GMT+7)
  • 20 phút trước

Giá vàng thế giới tăng lên mức cao nhất trong hơn 2 tuần qua, sau khi các số liệu kinh tế kém tích cực từ Mỹ càng củng cố kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất.

Chốt phiên giao dịch 10/11, giá vàng thế giới giao ngay tăng lên 4.114,9 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch 10/11, giá vàng thế giới giao ngay tăng 115,3 USD lên 4.114,9 USD/ounce. Đến phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới tiếp tục tăng lên mức 4.134 USD/ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ cũng tăng 2,8% lên chốt ở mức 4.122 USD/ounce.

Tính trong 1 tuần gần nhất, giá vàng thế giới đã tăng 3%. Kim loại quý đã đạt mức giá kỷ lục 4.381,21 USD/ounce vào ngày 20/10, tuy nhiên sau đó liên tục bị chốt lời mạnh. Tình hình căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc hạ nhiệt cũng kéo giá vàng giao ngay giảm về dưới mốc 4.000 USD/ounce.

Hiện tại, dù ghi nhận diễn biến tăng vọt, giá vàng thế giới giao ngay vẫn thấp hơn khoảng 200 USD/ounce so với đỉnh lịch sử, tương đương mức giảm ròng gần 7% sau hơn 2 tuần.

"Dữ liệu không khả quan tuần trước khiến thị trường nghiêng nhiều hơn về kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ 'mềm mỏng' hơn. Chúng ta vẫn hoàn toàn có khả năng chứng kiến một đợt cắt giảm lãi suất trong tháng 12", ông Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, nhận định.

Dữ liệu cho thấy số lượng việc làm tại Mỹ đã giảm trong tháng 10, đặc biệt trong khu vực chính phủ và bán lẻ. Ngoài ra, chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ trong đầu tháng 11 sụt giảm khi các hộ gia đình lo ngại về những tác động tiêu cực lên nền kinh tế, theo Reuters.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện dự báo 64% khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong tháng 12.

Theo ông Grant, giá vàng có thể dao động trong khoảng 4.200-4.300 USD/ounce vào cuối năm nay, đồng thời mức 5.000 USD/ounce vẫn là mục tiêu hợp lý trong quý I năm sau.

Trong khi đó, Thượng viện Mỹ đã tiến thêm một bước trong việc thông qua các biện pháp nhằm tái mở cửa chính phủ liên bang, chấm dứt tình trạng đóng cửa kéo dài 40 ngày.

Ở diễn biến khác, giá bạc giao ngay tăng 4,5% lên 50,46 USD/ounce, mức cao nhất kể từ 21/10, trong khi giá bạch kim tăng 2,4% lên 1.582,5 USD/ounce và giá palladium tăng 3,1% lên 1.422,79 USD/ounce.

