Giá vàng thế giới tạo bất ngờ

Giá vàng thế giới bất ngờ tăng lên mức cao nhất 2 tuần qua, khi số liệu kinh tế không khả quan của Mỹ làm gia tăng kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới tăng dựng đứng lên vùng 4.078 USD/ounce. Ảnh: Bloomberg.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới giao ngay đang ghi nhận xu hướng tăng dựng đứng gần 80 USD lên vùng 4.080 USD /ounce, mức cao nhất từ ngày 27/10.

Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ cũng tăng 1,9% lên 4.087 USD /ounce.

Từ đầu năm đến nay, giá kim loại quý đã tăng hơn 54% và đạt mức kỷ lục 4.381,21 USD /ounce vào ngày 20/10, được hỗ trợ bởi những bất ổn địa chính trị và kinh tế, kỳ vọng cắt giảm lãi suất, cùng với hoạt động mua ròng liên tục của các ngân hàng trung ương.

Tuy nhiên, giá kim quý sau đó liên tục bị chốt lời mạnh, đồng thời việc căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc hạ nhiệt cũng kéo giá vàng giao ngay giảm về dưới mốc 4.000 USD /ounce.

Hiện tại, dù ghi nhận diễn biến tăng vọt, giá vàng thế giới giao ngay vẫn thấp hơn khoảng 300 USD /ounce so với đỉnh lịch sử, tương đương mức giảm ròng gần 7% sau hơn 2 tuần.

Vàng là tài sản không sinh lãi, thường được hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp và thời kỳ bất ổn kinh tế.

Trong khi đó, chỉ số USD-Index giảm 0,1%, khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với người mua bằng các đồng tiền khác, theo Reuters.

Ông Jigar Trivedi, nhà phân tích cấp cao tại Reliance Securities, cho biết nhu cầu trú ẩn an toàn tăng lên do căng thẳng thương mại và địa chính trị kéo dài là các yếu tố hỗ trợ đà tăng của giá vàng.

Dữ liệu công bố tuần trước cho thấy việc doanh nghiệp cắt giảm chi phí và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đã góp phần làm gia tăng các đợt sa thải nhân viên quy mô lớn.

Ngoài ra, khảo sát công bố ngày 7/11 cũng chỉ ra tâm lý người tiêu dùng Mỹ trong đầu tháng 11 giảm xuống mức thấp nhất gần 3,5 năm do lo ngại về tác động kinh tế của đợt đóng cửa chính phủ kéo dài nhất lịch sử.

Mới đây, Thượng viện Mỹ đã thông qua một biện pháp nhằm mở lại chính phủ liên bang và chấm dứt tình trạng đóng cửa kéo dài 40 ngày, khiến nhiều nhân viên liên bang buộc tạm ngưng công việc.

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett cảnh báo trong một cuộc phỏng vấn rằng tăng trưởng kinh tế Mỹ trong quý IV có thể chuyển sang mức âm nếu tình trạng đóng cửa tiếp tục kéo dài.

Về tình hình lãi suất, thị trường hiện định giá 65% Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12.

Ông Trivedi nhìn nhận giá vàng thế giới vẫn có xu hướng tăng và sẽ sớm chạm vùng giá 4.120- 4.130 USD /ounce.

Ở diễn biến khác, giá bạc giao ngay cũng đang tăng 3,3% lên 49,91 USD /ounce, mức cao nhất kể từ ngày 21/10, trong khi giá bạch kim tăng 2% lên 1.576,25 USD /ounce và giá palladium tăng 1,7% lên 1.403,63 USD /ounce.