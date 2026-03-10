Gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng góp hơn 40.000 tỷ lập công ty mới

Tập đoàn Vingroup cùng gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa thành lập Công ty cổ phần GSM VN Holding.

Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng cùng vợ là bà Phạm Thu Hương. Ảnh: Vinfuture Prize.

Dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy Công ty cổ phần GSM VN Holding được đăng ký thành lập với 3 ngành nghề kinh doanh. Trong đó, ngành nghề chính là hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh; 2 ngành nghề còn lại là hoạt động tư vấn đầu tư, cùng nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận.

GSM VN Holding có vốn điều lệ là hơn 43.300 tỷ đồng , gồm 5 cổ đông sáng lập. Trong đó, Vingroup góp 2.170 tỷ đồng , tương đương hơn 5% cổ phần; bà Phạm Thu Hương, Phó chủ tịch Vingroup, đồng thời là vợ ông Phạm Nhật Vượng góp hơn 15.100 tỷ, sở hữu gần 35%; ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup, góp hơn 6.820 tỷ, sở hữu 15,75%.

Ngoài các cổ đông trên, danh sách cổ đông của GSM VN Holding còn có 2 con trai ông Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng, mỗi người góp 3.255 tỷ đồng , tương đương hơn 7,5% vốn.

Như vậy, riêng các thành viên trong gia đình ông Phạm Nhật Vượng đã góp hơn 40.000 tỷ đồng vào doanh nghiệp mới thành lập này.

Tổng giám đốc kiêm người đại diện của GSM VN Holding là ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng giám đốc toàn cầu CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh (GSM). Bà Phạm Thu Hương đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT của GSM VN Holding.

Trước đó vào ngày 28/2, CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM cũng đã công bố hoàn tất việc tiếp nhận hoạt động của Green Future. Sau sáp nhập, vốn điều lệ của GSM đạt 43.400 tỷ đồng . Bà Phạm Thu Hương cũng trở thành Chủ tịch của GSM từ ngày 4/3.

Bà Phạm Thu Hương sinh năm 1969, có bằng Thạc sĩ Luật Quốc tế tại Ukraine. Nữ doanh nhân này là một trong những nhà sáng lập kiêm Phó chủ tịch Vingroup. Hiện bà Hương trực tiếp sở hữu hơn 341 triệu cổ phiếu VIC, tương đương khoảng 4,4% vốn điều lệ Vingroup. Theo bảng xếp hạng tỷ phú 2026 mới công bố của Forbes, bà Hương sở hữu khối tài sản khoảng 3 tỷ USD , giàu thứ 1.406 thế giới.