Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Việt Nam có thêm 27 siêu dự án bất động sản tổng vốn hơn 3 triệu tỷ

  • Thứ bảy, 7/3/2026 07:00 (GMT+7)
  • 32 phút trước

27 đại đô thị quy mô từ hàng trăm đến hàng nghìn ha, tổng vốn hơn 3 triệu tỷ đồng, đã gia nhập thị trường năm 2025, trong đó Vingroup và Sun Group chiếm hơn một nửa.

Những khu đô thị trăm ha xuất hiện ngày càng nhiều, đặc biệt ở các khu vực ven Hà Nội, TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo báo cáo mới của S&I Ratings, thị trường bất động sản Việt Nam năm 2025 đã chứng kiến làn sóng phát triển các khu đô thị quy mô lớn. Cụ thể, có 27 đại đô thị quy mô hàng trăm đến hàng nghìn ha gia nhập thị trường với tổng vốn đầu tư hơn 3 triệu tỷ đồng. Đến nay, có dự án đang triển khai, có dự án mới khởi công, nhưng cũng có dự án mới ở giai đoạn chấp thuận chủ trương đầu tư.

Đáng chú ý, danh mục dự án này cho thấy sự áp đảo của các tập đoàn lớn, đặc biệt là Vingroup và Sun Group, khi 2 doanh nghiệp chiếm hơn một nửa tổng vốn đầu tư của toàn bộ các dự án.

Hơn 3 triệu tỷ đồng đổ vào các đại đô thị

Theo thống kê của S&I Ratings, 27 dự án lớn có tổng diện tích khoảng 40.826 ha và tổng vốn đầu tư 3,06 triệu tỷ đồng. Phần lớn các dự án có quy mô lớn, nhiều dự án lên tới hàng nghìn ha.

Trong đó, dự án có tổng vốn đầu tư lớn nhất là Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội do Vingroup đề xuất, với tổng vốn khoảng 925.000 tỷ đồng và diện tích hơn 9.000 ha. Nếu được triển khai đầy đủ, đây sẽ là khu đô thị có quy mô lớn nhất tại Việt Nam tính đến hiện tại.

Cũng tại khu vực phía Bắc, dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại Quảng Ninh có quy mô hơn 4.000 ha, tổng vốn đầu tư 456.639 tỷ đồng. Dự án này được định hướng phát triển thành khu đô thị du lịch - dịch vụ quy mô lớn gắn với vịnh Hạ Long.

Ở phía Nam, khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ tại TP.HCM cũng nằm trong nhóm dự án lớn nhất với diện tích gần 2.900 ha và tổng vốn đầu tư khoảng 217.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, nhiều dự án quy mô hàng trăm đến hàng nghìn ha đang được đề xuất hoặc tìm chủ đầu tư tại các địa phương như Hưng Yên, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Bắc Ninh hay Tây Ninh.

10 dự án khu đô thị có tổng vốn đầu tư lớn nhất trong năm

STT

Địa phương

Dự án

Chủ đầu tư

Diện tích (ha)

Tổng vốn (tỷ đồng)

1

Hà Nội

Khu đô thị thể thao Olympic

Vingroup

9.171

925.000

2

Quảng Ninh

Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh

Vingroup

4.119

456.639

3

Khánh Hòa

Khu đô thị mới Cam Lâm

Liên danh Vinhomes - Phát Đạt - Trường Lộc - Đô Thị Xanh - Phú Thọ Land

10.357

285.267

4

TP.HCM

Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ

Vingroup

2.870

217.000

5

Phú Thọ

Khu đô thị phức hợp sinh thái Phú Thọ

Đã chấp thuận chủ trương đầu tư

1.625

102.836

6

Hà Nội

Thành phố thông minh Bắc Hà Nội

BRG - Sumitomo

270

94.000

7

Khánh Hòa

Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh

Liên danh Vinhomes - Đầu tư Cam Ranh - VinES

1.254

85.293

8

Tây Ninh

Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây

Vingroup

1.100

80.000

9

Đà Nẵng

Da Nang Downtown

Sun Group

77

79.790

10

TP.HCM

Khu đô thị mới phường Tân An 1B

Đã chấp thuận chủ trương đầu tư

238

75.604

Các dự án này phần lớn được quy hoạch theo mô hình đô thị tích hợp, kết hợp nhiều chức năng như nhà ở, thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí.

Theo các chuyên gia, sự xuất hiện của các dự án quy mô lớn cũng gắn với việc mở rộng không gian đô thị. Hạ tầng giao thông, đặc biệt là các tuyến cao tốc và vành đai, đang kéo giãn ranh giới đô thị, tạo điều kiện để phát triển các đại đô thị ở khu vực ven đô.

Vingroup và Sun Group chiếm hơn một nửa tổng vốn

Một điểm đáng chú ý trong danh sách các dự án là sự áp đảo của các tập đoàn lớn. Theo thống kê, Vingroup và Sun Group chiếm hơn một nửa tổng vốn đầu tư của 27 siêu dự án.

Cụ thể, Vingroup là nhà đầu tư xuất hiện nhiều nhất trong danh sách này với các dự án trải dài từ Bắc vào Nam. Ngoài khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội, tập đoàn này còn tham gia nhiều dự án lớn như khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh, khu đô thị lấn biển Cần Giờ, hay các khu đô thị mới tại khu vực phía Nam như Phước Vĩnh Tây và Hậu Nghĩa - Đức Hòa...

Trong khi đó, Sun Group cũng triển khai hàng loạt dự án lớn, đặc biệt trong lĩnh vực đô thị nghỉ dưỡng và giải trí. Tại Đà Nẵng, tập đoàn này đang phát triển tổ hợp đô thị nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí Bà Nà - Suối Mơ với tổng vốn khoảng 52.000 tỷ đồng. Ngoài ra, dự án Da Nang Downtown cũng có tổng vốn đầu tư gần 80.000 tỷ đồng.

Bên cạnh hai “ông lớn” này, nhiều doanh nghiệp khác cũng tham gia phát triển các đại đô thị như BRG, Xuân Cầu Holdings hay các liên danh bất động sản tại Khánh Hòa, Bắc Ninh và Quảng Ngãi.

Theo các chuyên gia, việc triển khai các dự án quy mô hàng nghìn ha đòi hỏi nguồn vốn rất lớn, thời gian phát triển kéo dài và năng lực quản lý phức tạp. Vì vậy, thị trường đang dần trở thành “sân chơi” của những nhà phát triển bất động sản lớn.

Thực tế, xu hướng phát triển các đại đô thị bắt đầu phát triển từ giai đoạn 2018, tuy nhiên phải đến 2024-2025, đường đua mới trở nên sôi động với hàng loạt dự án quy mô chưa từng có.

Về nguyên nhân "bùng nổ" mô hình đại đô thị, theo các chuyên gia, đến từ 3 động lực chính, gồm nhu cầu người mua thay đổi, định hướng quy hoạch và bài toán kinh tế của chủ đầu tư.

Từ phía người ở, ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch HoREA - cho rằng nhu cầu đã vượt khỏi khái niệm “có chỗ ở”, chuyển sang đòi hỏi không gian sống gắn với hạ tầng, giáo dục, y tế, thương mại và môi trường. Những dự án nhỏ lẻ khó đáp ứng đồng bộ các yếu tố này, trong khi đại đô thị có lợi thế tích hợp trọn vẹn các chức năng sống - làm việc - nghỉ ngơi trong cùng một khu vực.

Ở góc độ quy hoạch, quỹ đất trung tâm ngày càng hạn hẹp, do đó các đô thị cũng được định hướng phát triển theo xu hướng giãn dân, hình thành các đô thị vệ tinh gắn với các trục giao thông lớn. Đại đô thị vì thế trở thành công cụ tái cấu trúc không gian đô thị, thay vì tiếp tục dồn nén vào lõi thành phố.

Với chủ đầu tư, dự án quy mô lớn tại vùng ven giúp tiếp cận quỹ đất rộng với chi phí hợp lý hơn, đa dạng hóa sản phẩm và phân bổ dòng tiền theo nhiều giai đoạn - lợi thế mà các dự án nhỏ khó đạt được.

Bổ sung góc nhìn này, chuyên gia kinh tế, TS Đinh Thế Hiển cho rằng trong bức tranh kinh tế - xã hội hiện nay, sự hình thành các đại đô thị là diễn biến dễ hiểu. Kinh tế Việt Nam đang trong quỹ đạo phục hồi, xuất khẩu duy trì tăng trưởng, dòng vốn FDI tiếp tục gia tăng, phản ánh niềm tin dài hạn của nhà đầu tư nước ngoài, kéo theo nhu cầu về nhà ở chất lượng cao, dịch vụ, logistics và hạ tầng đồng bộ ngày càng lớn.

Tuy nhiên, ở góc nhìn thận trọng, các chuyên gia cũng cảnh báo rủi ro nếu làn sóng đại đô thị được triển khai dồn dập trong thời gian ngắn.

Một đại đô thị có thể tung ra hàng chục nghìn sản phẩm, trong khi chi phí đầu tư lớn khiến nhiều chủ đầu tư ưu tiên phân khúc trung và cao cấp. Điều này làm gia tăng nguy cơ dư cung cục bộ, đặc biệt tại những dự án thu hút chủ yếu nhà đầu tư, nhưng thiếu lực cầu ở thực.

Các khu đô thị ngày càng to

Sự xuất hiện đồng loạt của các đại đô thị do Vingroup và Sun Group phát triển cho thấy xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ của thị trường bất động sản sang mô hình đô thị tích hợp quy mô lớn.

11:19 21/12/2025

Vì sao Vingroup, Sun Group đua làm siêu đô thị?

Từ hiệu quả kinh doanh đến định hướng quy hoạch, nhiều yếu tố đang cùng lúc thúc đẩy làn sóng phát triển đại đô thị trên khắp Việt Nam.

12:35 7/11/2025

Siêu đô thị thể thao Olympic: 'Nước cờ lớn' của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Khu đô thị thể thao Olympic hơn 9.000 ha được nhìn nhận là cơ hội lớn cho bất động sản phía Nam Hà Nội.

06:03 24/12/2025

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Chi tiet 6 tuyen metro gia 17 ty USD o TPHCM hinh anh

Chi tiết 6 tuyến metro giá 17 tỷ USD ở TPHCM

1 giờ trước 06:15 7/3/2026

0

TP.HCM đang tập trung triển khai 6 tuyến, đoạn tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 187 km, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 17 tỷ USD, phấn đấu hoàn thành trước năm 2030.

Thủy Tiên

đại đô thị Vingroup Phát Đạt khu đô thị S&I Ratings siêu đô thị

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý