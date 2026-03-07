Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Giá vàng miếng SJC hồi phục về mốc 185 triệu/lượng

  • Thứ bảy, 7/3/2026 09:56 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Trong phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng miếng và vàng nhẫn cùng tăng vọt hơn triệu đồng để về mốc 185 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tăng vọt trong phiên giao dịch cuối tuần (7/3). Ảnh: Duy Hiệu.

Trong phiên giao dịch sáng 7/3, giá vàng miếng được Công ty SJC tăng thêm 1,2 triệu đồng ở cả hai chiều mua - bán, nâng giá niêm yết hồi phục về mốc 182 - 185 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp lớn khác trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng cũng nâng giá giao dịch vàng miếng lên ngang bằng với SJC.

Tuần này, vàng miếng ghi nhận mức giá bán cao nhất ở gần 191 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch ngày 2/3. So với mốc giá này, hiện vàng miếng đã giảm tới gần 6 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên nếu so với cuối tuần trước, khi giá bán giao dịch quanh mốc 184 triệu đồng/lượng thì mức giá hiện tại chỉ thấp hơn khoảng 1 triệu đồng. Trừ đi chênh lệch mua vào và bán ra, người mua vàng miếng cuối tuần trước đến nay vẫn lỗ khoảng 2 triệu đồng/lượng.

VÀNG MIẾNG SJC HỒI PHỤC
Nguồn: SJC.
Nhãn 26/11/2025 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2026 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2 25/2 26/2 27/2 28/2 29/2 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3
Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 169 169 163 173.5 177.2 174.2 173.5 176.3 176.3 177.4 178 178 178 176 178 178 178 178 178 178 178 178 178 181.6 181.6 182.3 181 181 184 184 184 187.9 185.2 181.2 181.7 180.8 182
Giá bán
152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 159 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181 172 172 166 176.5 180.2 177.2 176.5 179.3 179.3 180.4 181 181 181 179 181 181 181 181 181 181 181 181 181 184.6 184.6 185.3 184 184 187 187 190.9 188.2 184.2 184.7 183.8 185

Cùng chung xu hướng tăng, giá vàng nhẫn 99,99% loại 1-5 chỉ được Công ty SJC niêm yết tăng thêm 1,2 triệu đồng/lượng, hiện chấp nhận mua vào ở mức 181,7 triệu/lượng và bán ra ở 184,7 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, Tập đoàn Phú Quý, PNJ, DOJI, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng tăng giá vàng nhẫn thêm 1,2 triệu đồng sáng nay, đưa giá giao dịch lên mức 182 - 185 triệu/lượng. Mức giá này hiện ngang bằng giá bán vàng miếng SJC.

Đà tăng của giá vàng trong nước chủ yếu chịu tác động từ giá vàng thế giới. Giá kim loại quý giao ngay đã tăng gần 92 USD (+2%) lên mốc 5.172 USD/ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 4 tại Mỹ cũng chốt phiên tăng 1,6% lên 5.159 USD/ounce.

Tính trong tuần này, giá kim loại quý đã giảm hơn 2% và đây cũng là tuần giảm đầu tiên sau 5 tuần, chủ yếu đến từ việc đồng USD mạnh lên đã hạn chế đà tăng của vàng.

Hiện quy đổi ra tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 164 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 21 triệu đồng/lượng.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Giá vàng thế giới tăng trở lại

Giá vàng thế giới tăng sau khi dữ liệu bảng lương của Mỹ yếu hơn kỳ vọng, qua đó giúp thị trường duy trì hy vọng rằng Fed có thể cắt giảm lãi suất.

9 giờ trước

Hội đồng Vàng Thế giới đưa dự báo mới về giá vàng

WGC thấy xu hướng suy yếu của đồng USD sẽ tiếp diễn trong trung hạn, hỗ trợ cho giá vàng trong bối cảnh bất ổn địa chính trị, nhu cầu mua từ các ngân hàng trung ương vẫn gia tăng.

27:1611 hôm qua

Giá vàng rớt thê thảm

Sáng 6/3, giá vàng trong nước lao dốc mạnh theo diễn biến suy yếu của giá vàng thế giới. Hiện giá mua vào của các doanh nghiệp chỉ quanh mức 180 triệu đồng mỗi lượng.

32:1942 hôm qua

Hồng Nhung

giá vàng PNJ giá vàng miếng giá vàng nhẫn vàng miếng sjc doji phú quý bảo tín minh châu bảo tín mạnh hải mi hồng

  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

Đọc tiếp

Gia vang the gioi huong len 5.200 USD/ounce hinh anh

Giá vàng thế giới hướng lên 5.200 USD/ounce

09:02 5/3/2026 09:02 5/3/2026

0

Giá vàng thế giới tiếp tục phục hồi khi xung đột leo thang ở Trung Đông thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn, trong khi đà tăng của đồng USD tạm chững lại cũng hỗ trợ thị trường.

Lo nang vi vang hinh anh

Lỗ nặng vì vàng

10:07 5/3/2026 10:07 5/3/2026

0

Trong khi giá vàng thế giới vẫn đang nỗ lực phục hồi sau cú sập mạnh, giá vàng trong nước bất ngờ lặng sóng sáng nay (5/3), người mua vàng đầu tuần vẫn đang lỗ nặng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý