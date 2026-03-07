Giá vàng miếng SJC hồi phục về mốc 185 triệu/lượng

Trong phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng miếng và vàng nhẫn cùng tăng vọt hơn triệu đồng để về mốc 185 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tăng vọt trong phiên giao dịch cuối tuần (7/3). Ảnh: Duy Hiệu.

Trong phiên giao dịch sáng 7/3, giá vàng miếng được Công ty SJC tăng thêm 1,2 triệu đồng ở cả hai chiều mua - bán, nâng giá niêm yết hồi phục về mốc 182 - 185 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp lớn khác trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng cũng nâng giá giao dịch vàng miếng lên ngang bằng với SJC.

Tuần này, vàng miếng ghi nhận mức giá bán cao nhất ở gần 191 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch ngày 2/3. So với mốc giá này, hiện vàng miếng đã giảm tới gần 6 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên nếu so với cuối tuần trước, khi giá bán giao dịch quanh mốc 184 triệu đồng/lượng thì mức giá hiện tại chỉ thấp hơn khoảng 1 triệu đồng. Trừ đi chênh lệch mua vào và bán ra, người mua vàng miếng cuối tuần trước đến nay vẫn lỗ khoảng 2 triệu đồng/lượng.

VÀNG MIẾNG SJC HỒI PHỤC Nguồn: SJC. Nhãn 26/11/2025 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2026 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2 25/2 26/2 27/2 28/2 29/2 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 169 169 163 173.5 177.2 174.2 173.5 176.3 176.3 177.4 178 178 178 176 178 178 178 178 178 178 178 178 178 181.6 181.6 182.3 181 181 184 184 184 187.9 185.2 181.2 181.7 180.8 182 Giá bán

152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 159 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181 172 172 166 176.5 180.2 177.2 176.5 179.3 179.3 180.4 181 181 181 179 181 181 181 181 181 181 181 181 181 184.6 184.6 185.3 184 184 187 187 190.9 188.2 184.2 184.7 183.8 185

Cùng chung xu hướng tăng, giá vàng nhẫn 99,99% loại 1-5 chỉ được Công ty SJC niêm yết tăng thêm 1,2 triệu đồng/lượng, hiện chấp nhận mua vào ở mức 181,7 triệu/lượng và bán ra ở 184,7 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, Tập đoàn Phú Quý, PNJ, DOJI, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng tăng giá vàng nhẫn thêm 1,2 triệu đồng sáng nay, đưa giá giao dịch lên mức 182 - 185 triệu/lượng. Mức giá này hiện ngang bằng giá bán vàng miếng SJC.

Đà tăng của giá vàng trong nước chủ yếu chịu tác động từ giá vàng thế giới. Giá kim loại quý giao ngay đã tăng gần 92 USD (+2%) lên mốc 5.172 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 4 tại Mỹ cũng chốt phiên tăng 1,6% lên 5.159 USD /ounce.

Tính trong tuần này, giá kim loại quý đã giảm hơn 2% và đây cũng là tuần giảm đầu tiên sau 5 tuần, chủ yếu đến từ việc đồng USD mạnh lên đã hạn chế đà tăng của vàng.

Hiện quy đổi ra tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 164 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 21 triệu đồng/lượng.