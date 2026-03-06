Hội đồng Vàng Thế giới đưa dự báo mới về giá vàng

WGC thấy xu hướng suy yếu của đồng USD sẽ tiếp diễn trong trung hạn, hỗ trợ cho giá vàng trong bối cảnh bất ổn địa chính trị, nhu cầu mua từ các ngân hàng trung ương vẫn gia tăng.

Từ đầu năm tới nay, giá vàng thế giới đã bật tăng khoảng 20%. Ảnh: Reuters.

Theo báo cáo mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), giá vàng toàn cầu tiếp tục duy trì đà tăng mạnh từ đầu năm đến nay, trong bối cảnh đồng USD suy yếu, lợi suất trái phiếu Mỹ giảm và bất ổn địa chính trị gia tăng.

Tuy nhiên, một số yếu tố như giá vàng cao và sự dịch chuyển dòng vốn sang thị trường cổ phiếu tại một số khu vực cũng có thể tạo ra rủi ro nhất định cho kim loại quý này.

Giá vàng đã tăng 20% từ đầu năm

WGC cho biết giá vàng đã tăng thêm khoảng 5% trong tháng 2, lên mức 5.222 USD /ounce, nâng mức tăng từ đầu năm lên khoảng 20%. Tuy nhiên, diễn biến giá vàng tại các thị trường không hoàn toàn đồng nhất do biến động tiền tệ.

Tại Ấn Độ, đồng rupee tăng giá mạnh sau khi Mỹ giảm thuế quan đối với nước này, khiến giá vàng trong nước giảm khoảng 3,5%. Tương tự, đồng nhân dân tệ tăng giá cũng khiến giá vàng nội địa tại Trung Quốc giảm theo, dù giá vàng quốc tế vẫn duy trì xu hướng đi lên.

Theo mô hình phân bổ lợi nhuận vàng (GRAM) của WGC, phần lớn mức tăng của vàng trong thời gian qua đến từ sự suy yếu của đồng USD, đặc biệt so với các đồng tiền tại thị trường mới nổi. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm cũng góp phần hỗ trợ giá vàng.

Giá vàng thế giới liên tục biến động mạnh trong những tháng đầu năm 2026. Ảnh: Kitco News.

Dòng vốn đầu tư tài chính vào vàng cũng ghi nhận sự cải thiện rõ rệt trong tháng 2. Các quỹ ETF vàng toàn cầu đã thu hút thêm khoảng 5,3 tỷ USD tài sản, tương đương 26 tấn vàng, chủ yếu đến từ Bắc Mỹ và châu Á.

Ngược lại, thị trường châu Âu ghi nhận dòng vốn rút ra khoảng 1,8 tỷ USD (khoảng 13 tấn vàng), khi một bộ phận nhà đầu tư chốt lời sau đợt tăng mạnh của giá vàng trong tháng 1.

Giá vàng sẽ tiếp tục tăng do đồng USD suy yếu

Theo WGC, xu hướng giảm của chỉ số USD Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục sau đợt phục hồi ngắn hạn gần đây và đây sẽ là yếu tố tích cực quan trọng đối với giá vàng trong trung hạn.

Chỉ số USD Index đã tránh được một đợt phá vỡ kỹ thuật trong tháng 1 nhờ các dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực và vị thế thị trường thuận lợi. Tuy nhiên, WGC cho rằng đây chỉ là sự tạm lắng trong xu hướng suy yếu của đồng USD.

Một số yếu tố đang củng cố luận điểm đồng USD suy yếu trong trung hạn. Trước hết, so với lịch sử và so với các nền kinh tế khác, cả đồng USD và thị trường cổ phiếu Mỹ hiện vẫn được định giá ở mức cao.

Bên cạnh đó, "lợi nhuận kép" mà nhà đầu tư nước ngoài từng hưởng lợi từ việc cổ phiếu Mỹ tăng mạnh cùng với đồng USD mạnh đang dần biến mất. Trong khi đó, các thị trường như châu Âu và Nhật Bản đang mang lại những lựa chọn thay thế hấp dẫn hơn.

Ngoài ra, trong các chu kỳ giảm giá trước đây của đồng USD, thị trường chứng khoán Mỹ thường có xu hướng hoạt động kém hiệu quả hơn, trong khi dòng vốn đầu tư có thể rời khỏi thị trường, tạo ra vòng xoáy suy yếu cho đồng tiền này.

Việc Mỹ sử dụng đồng USD như một công cụ trừng phạt tài chính sau khi xung đột Ukraine nổ ra cũng khiến nhiều ngân hàng trung ương và nhà đầu tư toàn cầu thận trọng hơn với tài sản gắn với đồng tiền này. Điều này góp phần thúc đẩy xu hướng đa dạng hóa dự trữ sang vàng.

Ngoài ra, đồng USD yếu hơn cũng phù hợp với chính sách của chính quyền Mỹ trong việc khuyến khích đưa hoạt động sản xuất trở lại trong nước.

Đáng chú ý, những căng thẳng địa chính trị gần đây cũng đang củng cố vai trò trú ẩn an toàn của vàng. Cuộc xung đột tại Trung Đông bùng phát vào cuối tháng 2 đã khiến thị trường tài chính phản ứng ngay lập tức. Trong phiên giao dịch ngày 2/3, giá dầu tăng mạnh, đồng USD tăng giá trong khi lợi suất trái phiếu Mỹ giảm nhẹ. Giá vàng cũng tăng gần 5% chỉ trong hai phiên giao dịch.

Theo dữ liệu lịch sử của WGC, vàng phản ứng tích cực trong khoảng 2/3 số trường hợp căng thẳng địa chính trị leo thang đáng kể. Tuy nhiên, diễn biến trong ngắn hạn thường khó dự đoán hơn. Trong hai tuần sau các sự kiện như vậy, giá vàng có thể biến động trong phạm vi khá rộng, khi từ tăng 8% đến giảm 3%.

Dù triển vọng vẫn tích cực, WGC cũng lưu ý một số rủi ro đối với thị trường vàng. Trước hết, mức giá cao hiện tại có thể khiến một bộ phận nhà đầu tư thận trọng hơn.

Ngoài ra, nếu dòng vốn tài chính giúp thúc đẩy tăng trưởng mạnh tại châu Âu, Nhật Bản và các nền kinh tế khác, vàng có thể trở nên kém hấp dẫn hơn tại các thị trường này khi nhà đầu tư chuyển sang cổ phiếu trong bối cảnh tăng trưởng ổn định.