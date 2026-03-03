Giá vàng thế giới rơi thẳng đứng bất chấp xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang.

Trong phiên giao dịch 3/3 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới bất ngờ giảm hơn 200 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch 3/3 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới bất ngờ giảm một mạch 248,2 USD xuống 5.071 USD /ounce, thậm chí có thời điểm rơi xuống vùng giá 5.000 USD /ounce. Đây được xem là mức giảm mạnh nhất tính từ đầu tháng đến nay. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 4 tại Mỹ cũng giảm 217 USD xuống 5.095 USD /ounce.

Như vậy, kim loại quý đã giảm hơn 4% chỉ trong vòng 24 giờ qua. Trước đó trong phiên 2/3, giá vàng có thời điểm tăng dựng đứng lên mốc 5.416 USD /ounce, tuy nhiên sau đó thu hẹp một phần mức tăng do hoạt động chốt lời diễn ra và dao động quanh vùng 5.300- 5.360 USD /ounce.

Vàng đã liên tiếp lập nhiều kỷ lục và tăng gần 23% kể từ đầu năm đến nay. Đà tăng này nối tiếp mức tăng ấn tượng 64% trong năm 2025, được thúc đẩy bởi hoạt động mua vào mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương, dòng vốn lớn đổ vào các quỹ ETF và xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ của Mỹ, theo Reuters.

Không chỉ vàng, các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ cũng giảm hơn 2% trong phiên đang diễn ra, trong đó chỉ số S&P 500 rơi xuống mức thấp nhất trong hơn 2 tháng, khi nhà đầu tư chuẩn bị tâm lý trước tác động của xung đột leo thang ở Trung Đông đối với giá dầu, lạm phát và thương mại toàn cầu.

Lời đe dọa của Tehran về việc tấn công bất kỳ tàu thuyền nào tìm cách đi qua eo biển Hormuz, cùng với việc nhiều nhà sản xuất dầu và khí đốt Trung Đông ngừng hoạt động, đã đẩy chi phí vận tải toàn cầu và giá dầu thô, khí tự nhiên tăng cao.

Nhà đầu tư lo ngại rằng giá dầu cao hơn có thể làm gia tăng lạm phát và khiến các quyết định chính sách của ngân hàng trung ương trở nên phức tạp hơn, trong bối cảnh áp lực giá cả vốn đã gia tăng do các biện pháp thuế quan.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chạm mức cao nhất trong hơn một tuần và theo dữ liệu do LSEG tổng hợp, nhà đầu tư đã lùi kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sang tháng 9 thay vì tháng 7 như trước đó.

Hiện, chỉ số USD-Index đã tăng 0,9% lên mức cao nhất trong một tháng. "Giá USD tăng mạnh và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cũng vậy. Đây là các rào cản lớn đối với vàng và bạc", nhà phân tích độc lập Ross Norman cho biết.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay cũng giảm 7,62% xuống 82,41 USD /ounce, trong khi bạch kim giảm đến 10,37% xuống 2.066 USD /ounce còn palladium giảm 7,15% xuống 1.636 USD /ounce.