Chứng khoán Mỹ 'đỏ lửa'

Cổ phiếu Mỹ lao dốc, xóa sạch đà phục hồi từng thiết lập trước đó khi giá dầu tiếp tục tăng vọt và giới giao dịch bắt đầu lo ngại xung đột ở Trung Đông có thể kéo dài hơn dự kiến.

Ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ lao dốc mạnh trong phiên ngày 3/3, xóa sạch đà phục hồi thiết lập trước đó. Ảnh: Reuters.

Ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ lao dốc mạnh trong phiên giao dịch ngày 3/3 (giờ Mỹ). Cụ thể, chỉ số Dow Jones giảm 1.238 điểm (-2,5%). Nếu mức giảm này được giữ nguyên đến cuối phiên, đây sẽ là lần đầu tiên chỉ số này mất hơn 1.000 điểm kể từ ngày 10/4/2025.

Chỉ số S&P 500 mất 141,91 điểm (-2,06%), xuống 6.739,71 điểm, trong khi Nasdaq Composite giảm 483,41 điểm (-2,12%) xuống 22.265,45 điểm.

Theo kịch bản lịch sử của Phố Wall, trước các xung đột địa chính trị, nhà đầu tư đã tranh thủ mua vào khi giá giảm với kỳ vọng xung đột sẽ sớm được giải quyết và không gây ảnh hưởng đến nền kinh tế.

Adam Crisafulli, chuyên gia tại Vital Knowledge, nhận định ban đầu, thị trường tỏ ra bình thản trước cuộc chiến Trung Đông, nhưng sau đó tâm lý lo ngại của nhà đầu tư đã tăng mạnh trước các diễn biến ngày càng leo thang. Chỉ số biến động CBOE Volatility Index, thước đo mức độ sợ hãi của Phố Wall, đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 11/2025.

Nhóm cổ phiếu công nghệ, lực đẩy chính của đà phục hồi trong phiên hôm 2/3, cũng quay đầu giảm trong phiên mới nhất. Cổ phiếu Nvidia và Broadcom mỗi mã mất khoảng 2%. Các cổ phiếu chip của Mỹ cũng chịu áp lực, dự kiến nối gót đà giảm mạnh của nhóm cổ phiếu chip tại Hàn Quốc. Đáng chú ý, phần lớn cổ phiếu trong S&P 500 chìm trong sắc đỏ, ngoại trừ nhóm dầu khí và năng lượng, theo CNBC.

Về tình hình chính trị, Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển dầu thô quan trọng nhất thế giới, đã bị đóng cửa và Iran sẽ đốt cháy các tàu tìm cách đi qua, theo Reuters.

Điều này đã đẩy giá dầu Brent chuẩn quốc tế tiếp tục tăng 8% và vượt 84 USD /thùng. Bên cạnh đó, dầu WTI của Mỹ tăng 8% lên trên 77 USD /thùng, sau mức tăng 6% trong phiên trước đó.

Đáng chú ý, giá khí tự nhiên tại châu Âu tăng vọt sau khi Iran khiến hoạt động sản xuất LNG của Qatar bị gián đoạn. Hợp đồng tương lai khí đốt tự nhiên châu Âu đã tăng hơn 70% chỉ trong 2 ngày.

Đà tăng của giá năng lượng cũng đang đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao, do lo ngại lạm phát có thể bùng phát trở lại. "Giá năng lượng đang tăng mạnh hơn nữa (đặc biệt là khí đốt châu Âu), tạo áp lực đi lên đối với chi phí vay mượn toàn cầu", Crisafulli nói thêm.

Ngoài ra, nhiều dấu hiệu khác cho thấy xung đột đang leo thang khi bước sang ngày thứ 4. Cụ thể, Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh (Arab Saudi) bị máy bay không người lái tấn công. Vì vậy, Bộ Ngoại giao Mỹ ra lệnh sơ tán nhân viên khỏi Bahrain, Iraq và Jordan. Mặt khác, Hezbollah do Tehran hậu thuẫn tấn công Tel Aviv bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Hiện, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo xung đột có thể kéo dài hơn 4 tuần. "Thời gian bao lâu cũng được và tôi sẽ làm mọi điều cần thiết. Ngay từ đầu, chúng tôi dự tính 4-5 tuần nhưng cũng có khả năng thời gian sẽ kéo dài hơn rất nhiều", ông Trump nói.