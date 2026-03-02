Chứng khoán toàn cầu chao đảo khi Mỹ - Israel tấn công Iran

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ lao dốc trong phiên giao dịch qua đêm sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào cuối tuần.

Trong lúc Mỹ - Israel liên tục không kích nhằm vào Iran, các hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đồng loạt lao dốc. Ảnh: Reuters.

Trong lúc Mỹ - Israel liên tục không kích nhằm vào Iran, cùng các động thái đáp trả cứng rắn từ nước này, hợp đồng tương lai chỉ số Dow Jones trên sàn chứng khoán Mỹ đã giảm 571 điểm (-1,2%) trong phiên giao dịch qua đêm, trong khi hợp đồng tương lai S&P 500 mất 1% và hợp đồng tương lai Nasdaq 100 giảm hơn 1%, theo CNBC.

Bên cạnh đó, các thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương cũng lao dốc mạnh trong phiên 2/2 (giờ địa phương) khi xung đột giữa Iran và liên minh Mỹ - Israel gia tăng.

Cụ thể, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 1,2%, dù đã thu hẹp bớt mức giảm trước đó, trong khi Topix giảm 1,34%. Chỉ số Hang Seng trên sàn Hong Kong (Trung Quốc) mở cửa giảm 1,15%, còn chỉ số CSI 300 của Trung Quốc giảm 0,25%.

Các cuộc không kích phối hợp giữa Mỹ và Israel đã khiến Lãnh tụ Tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng, đánh dấu bước ngoặt mang tính lịch sử đối với Iran và là một trong những sự kiện hệ trọng nhất kể từ năm 1979.

Tổng thống Donald Trump nói với CNBC rằng các hoạt động quân sự của Mỹ tại Iran đang "diễn ra nhanh hơn tiến độ", nhưng nhà đầu tư vẫn lo ngại về khả năng xung đột kéo dài bất chấp những phát biểu này.

Cuộc tấn công quy mô lớn được phát động vào đêm 28/2 (giờ địa phương) sau khi Iran từ chối các yêu cầu của Mỹ về việc kiềm chế chương trình hạt nhân. Các quan chức Iran đã tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ, làm dấy lên lo ngại xung đột có thể lan rộng trong khu vực.

Giá dầu thô Mỹ tăng 8% trong phiên giao dịch đầu ngày, khi nhà đầu tư lo ngại cuộc đối đầu có thể leo thang thành một cuộc chiến rộng lớn hơn làm gián đoạn nguồn cung. Iran hiện là nhà sản xuất dầu lớn thứ 4 trong OPEC, và hiện vẫn còn nhiều bất định về việc ai sẽ là người điều hành đất nước trong bối cảnh khoảng trống quyền lực.

Đà leo thang địa chính trị này càng làm trầm trọng thêm bối cảnh vốn đã mong manh của thị trường cổ phiếu. Chỉ số S&P 500 đã giảm điểm vào phiên 27/2 và kết thúc tháng 2 ngập trong sắc đỏ, đặc biệt trong bối cảnh biến động diễn ra ở các cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) và phần mềm.

"Nhìn chung, chúng tôi cho rằng tác động trong ngắn hạn, nhưng không thể loại trừ khả năng ma sát kéo dài đối với thị trường cổ phiếu", các chiến lược gia cổ phiếu của Citi cho biết trong một báo cáo gửi khách hàng về tác động từ Iran.