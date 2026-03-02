Giá bạc trong nước đã vượt 100 triệu đồng/kg

Căng thẳng quân sự giữa Mỹ - Israel và Iran leo thang đang kích hoạt tâm lý trú ẩn an toàn, kéo giá vàng bạc tăng mạnh ngay đầu tuần, đưa giá bạc trong nước lên vùng giá cao nhất nhiều tháng.

Giá bạc trong nước tăng theo giá thế giới. Ảnh: Việt Linh.

Trong bối cảnh giá bạc thế giới duy trì đà tăng mạnh từ cuối tuần trước, thị trường trong nước cũng mở cửa tuần mới bật tăng đồng loạt ở các phân khúc.

Cụ thể, giá bạc miếng Phú Quý 999 hiện giao dịch ở mức 3,53 triệu đồng/lượng (mua) và 3,639 triệu đồng/lượng (bán), tăng 134.000 đồng/lượng so với phiên cuối tuần trước.

Tương tự, bạc miếng Ancara niêm yết cùng mức giá 3,53 - 3,639 triệu đồng/lượng, nhưng chỉ tăng hơn 20.000 đồng/lượng so với phiên liền trước.

Tại Sacombank (SBJ), sản phẩm bạc miếng Kim - Phúc - Lộc SBJ 999 tăng 156.000 đồng/lượng ở chiều mua lên 3,648 triệu/lượng, trong khi giá bán không biến động nhiều, hiện giao dịch quanh vùng 3,75 triệu/lượng.

Tập đoàn DOJI hiện niêm yết giá bạc miếng ở mức 3,541 - 3,65 triệu đồng.

Ở phân khúc bạc thỏi, diễn biến phân hóa rõ nét hơn.

Bạc thỏi Phú Quý 999 hiện giao dịch quanh 94,16 - 97,07 triệu đồng/kg, tăng hơn 1 triệu đồng/kg. Bạc thỏi Ancarat 999 tăng hơn 2 triệu đồng/kg, lên mức 94,13 - 97,04 triệu/kg.

Trong khi đó, SBJ gây chú ý khi tăng mạnh hơn 4 triệu đồng/kg ở cả hai chiều, lên 97,28 triệu/kg mua và chạm mốc 100 triệu đồng/kg bán, hiện là mức cao nhất thị trường trong nước. Tính trong một tuần qua, giá bạc trong nước đã tăng khoảng 9 triệu đồng/kg, tương đương gần 8%.

Đà tăng của bạc trong nước chủ yếu được hỗ trợ từ thị trường quốc tế. Giá bạc thế giới giao ngay hiện lên mức 94,32 USD /ounce, tăng 1% kể từ khi mở cửa giao dịch.

Tính theo tuần, giá kim loại trắng đã tăng gần 8%, và tăng hơn 21% trong một tháng, cao hơn 59% trong vòng 3 tháng gần nhất.

Theo các chuyên gia quốc tế, yếu tố địa chính trị leo thang là động lực chính thúc đẩy giá bạc. Trong bối cảnh môi trường toàn cầu ngày càng bất ổn, kim loại quý vẫn giữ vai trò tài sản trú ẩn. Nhà đầu tư có xu hướng tận dụng các nhịp điều chỉnh để gia tăng vị thế, thay vì rút lui khỏi thị trường.