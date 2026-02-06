Nhà đầu tư vàng, Bitcoin 'thở phào'

Trong phiên 6/2 (giờ Mỹ), giá vàng, bạc và Bitcoin hồi phục trở lại sau cú lao dốc mạnh, trong khi các chỉ số chứng khoán cũng tăng điểm trở lại.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra ngày 6/2 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng một mạch 173 USD lên 4.943 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Thị trường kim loại thế giới hồi phục khi cả vàng và bạc đều tăng mạnh. Diễn biến này đáng chú ý sau khi các kim loại quý có cú sụt mạnh trong các phiên trước đó, theo Kitco.

Giá vàng áp sát ngưỡng 5.000 USD /ounce

Trong phiên giao dịch đang diễn ra ngày 6/2 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng một mạch 173 USD lên 4.943 USD /ounce. Như vậy, so với giá chốt phiên trước đó, kim loại quý đã tăng hơn 3,4%. Hiện, hợp đồng vàng tương lai giao tháng 4 tại Mỹ tăng 11,2 USD , lên 4.900,9 USD /ounce.

Sau khi đạt đỉnh ở vùng 5.600 USD /ounce trong phiên giao dịch cuối tháng 1, giá vàng thế giới đã bị bán tháo mạnh và rớt một mạch về vùng 4.400 USD /ounce. Tuy nhiên, đợt giảm giá đã kích hoạt dòng tiền bắt đáy mạnh mẽ đổ vào vàng, kéo giá kim loại quý tăng ngược trở lại lên vùng 5.090 USD /ounce, tương đương tăng gần 16%, trước khi suy yếu về dưới 4.900 USD hiện tại.

Không chỉ vàng, giá bạc cũng tăng 8,4% lên 76,77 USD /ounce và có thời điểm tăng sát vùng 77 USD . Tuy nhiên, giá bạc giao tháng 3 lại giảm 3,22 USD , xuống 73,47 USD /ounce.

Thị trường nhận định việc giá bạc khó lấy lại mốc 90 USD /ounce và giá vàng thất bại trong nỗ lực tái chinh phục ngưỡng 5.000 USD /ounce trong các phiên gần đây đánh dấu một bước ngoặt kỹ thuật quan trọng, cho thấy rủi ro giảm giá vẫn còn hiện hữu.

Trong khi đó, khảo sát của Kitco cho thấy mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe mua là đưa giá đóng cửa vượt vùng kháng cự mạnh tại 5.250 USD /ounce.

Còn với chứng khoán, thị trường Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch 6/2, đặt ra kỳ vọng về việc khép lại một tuần giao dịch đầy biến động với sắc xanh.

Cụ thể, chỉ số Dow Jones Average tăng 758 điểm (+1,6%), nhờ sự khởi sắc của nhóm cổ phiếu công nghiệp như Caterpillar và cổ phiếu tài chính như Goldman Sachs. Chỉ số S&P 500 tăng 1%, trong khi Nasdaq Composite nhích 0,7%. Sau diễn biến trong phiên, S&P 500 đã quay trở lại vùng tăng tính từ đầu năm 2026.

Dù vậy, tính chung cả tuần, S&P 500 giảm khoảng 1%, Nasdaq giảm khoảng 3%, trong khi Dow Jones vẫn tăng hơn 1% so với thời điểm đầu tuần.

Giá Bitcoin hồi phục

Không chỉ vàng, giá Bitcoin cũng đã hồi phục sau chuỗi ngày đối mặt với làn sóng bán tháo dữ dội từ nhà đầu tư. Dữ liệu từ Binance cho thấy vào tối 6/2 (giờ Việt Nam), Bitcoin bật tăng mạnh hơn 9% lên trên 69.000 USD . Đà phục hồi xuất hiện trong bối cảnh làn sóng thanh lý vị thế tiếp tục gia tăng, quét sạch các khoản giao dịch sử dụng đòn bẩy đã tích tụ trong suốt tuần giảm điểm trước đó.

Động thái này dường như cũng đã thu hút lực mua trên thị trường giao ngay, khi mốc 60.000 USD đóng vai trò là ngưỡng tâm lý quan trọng mà giới giao dịch đã theo dõi sát sao trong nhiều tuần qua.

Ông Damien Loh, Giám đốc đầu tư của Ericsenz Capital, nhận định đợt phục hồi cho thấy lực hỗ trợ mạnh quanh vùng giá này, song cảnh báo tâm lý thị trường vẫn rất mong manh trong bối cảnh bức tranh chung của các thị trường toàn cầu đầy biến động.

Đáng chú ý, đà tăng của Bitcoin cũng đã kéo giá giao dịch của các altcoin nhích nhẹ. Cụ thể, giá Solana (SOL) tăng 0,9% và Dogecoin (DOGE) tăng 1%.

Chỉ trước đó một ngày, Bitcoin đã giảm xuống khoảng 60.033 USD , thậm chí trong phiên có lúc sụt đến 13%, mức giảm mạnh nhất trong một ngày của Bitcoin kể từ tháng 11/2022.

Thị trường tiền mã hóa được cho là đang bị chi phối bởi đòn bẩy nhiều hơn là niềm tin dài hạn. Ảnh minh họa: Reuters.

Thị trường tiền mã hóa nói chung đã trở nên "dễ tổn thương" kể từ sau một loạt đợt thanh lý hồi tháng 10/2025, làm xói mòn niềm tin của nhà đầu tư. Đợt sụt giảm mới nhất càng bị khuếch đại bởi biến động mạnh trên các thị trường tài chính toàn cầu, nơi giới đầu tư đang ồ ạt thoát khỏi các tài sản mang tính đầu cơ cao.

Dù đã có nhịp phục hồi trong phiên hiện tại, các nhà giao dịch cho rằng thị trường vẫn đang bị chi phối bởi đòn bẩy nhiều hơn là niềm tin dài hạn.