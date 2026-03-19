Giá dầu thô vượt 110 USD/thùng, giá LNG cũng tăng mạnh

Giá dầu thô và LNG tăng mạnh sau khi Iran tấn công một số cơ sở năng lượng trên khắp Trung Đông, nhằm đáp trả vụ không kích vào mỏ khí đốt South Pars của nước này.

Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch 18/3 (giờ Mỹ), giá dầu Brent chuẩn toàn cầu tăng mạnh 4% lên 111,9 USD /thùng, trong khi giá dầu WTI chuẩn Mỹ tăng 1,3% lên 97,5 USD /thùng. Hợp đồng tương lai dầu Brent và WTI cũng lần lượt tăng mạnh lên 112,7 USD thùng (+5%) và 98,9 USD /thùng (+2,67%).

Trước đó, giá dầu Brent đã chốt phiên tăng 3,8%, trong khi WTI gần như đi ngang. Đáng chú ý, dầu WTI đang giao dịch với mức chiết khấu lớn nhất so với dầu Brent trong 11 năm qua do Mỹ xả kho dự trữ chiến lược và chi phí vận chuyển tăng cao. Trong khi đó, các cuộc tấn công mới nhằm vào cơ sở năng lượng ở Trung Đông đã hỗ trợ mạnh mẽ cho giá dầu Brent, theo Reuters.

Mới đây, Qatar Energy cho biết các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm vào Ras Laffan, nơi đặt các hoạt động xử lý LNG cốt lõi của Qatar đã gây ra "thiệt hại nghiêm trọng" đối với trung tâm năng lượng này. UAE cũng đã đóng cửa một số hoạt động năng lượng sau các sự cố tại cơ sở khí đốt Habshan và mỏ dầu Bab do mảnh vỡ từ các tên lửa bị đánh chặn rơi xuống.

Bộ Nội vụ Qatar viết trên X rằng lực lượng Phòng vệ Dân sự đang khống chế một vụ cháy tại khu công nghiệp năng lượng Ras Laffan, trung tâm khí đốt tự nhiên "mang tính sống còn" đối với nền kinh tế nước này, sau khi bị Iran tấn công.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Qatar cho biết cuộc tấn công này là một bước leo thang nguy hiểm, vi phạm trắng trợn chủ quyền quốc gia và là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh quốc gia cũng như sự ổn định khu vực.

Tình hình trên cũng khiến giá LNG giao cho châu Á trong tháng 4 tăng 3,94% lên 20,1 USD /MMBtu. Tại châu Âu, hợp đồng tương lai mua bán khí tự nhiên chuẩn Hà Lan (TTF) cho năm 2026 cũng tăng vọt 6% lên 54,6 USD /MMBtu.

Trong khi đó, Arab Saudi cho biết họ đã đánh chặn và phá hủy 4 tên lửa đạn đạo nhắm vào thủ đô Riyadh, đồng thời ngăn chặn một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một cơ sở khí đốt.

Iran đã đưa ra cảnh báo sơ tán trước khi tiến hành các cuộc tấn công vào một số cơ sở dầu mỏ tại Saudi Arabia, UAE và Qatar, trong bối cảnh nước này chuẩn bị trả đũa các cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của mình ở South Pars và Asaluyeh.

South Pars là phần mỏ khí đốt thuộc Iran trong trữ lượng khí tự nhiên lớn nhất thế giới mà Iran cùng khai thác Qatar ở phía bên kia Vịnh.

Theo Tina Teng, chiến lược gia thị trường tại Moomoo ANZ, giá dầu nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng cao khi các cuộc tấn công mới của Iran nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng Trung Đông làm gia tăng căng thẳng khu vực, trong khi chưa có dấu hiệu hạ nhiệt xung đột hay khả năng sớm mở lại Eo biển Hormuz.

Reuters trước đó đưa tin chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc triển khai hàng nghìn binh sĩ Mỹ để tăng cường chiến dịch tại Trung Đông, khi Washington chuẩn bị cho các bước tiếp theo trong chiến dịch đối phó Iran.