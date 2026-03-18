Giá dầu thô thế giới chưa 'hạ nhiệt'

Giá dầu thô thế giới có giảm nhẹ sau khi các nguồn tin dẫn số liệu từ Viện Dầu khí Mỹ cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ tăng lên, tuy nhiên, giá hàng hóa này vẫn dao động quanh 100 USD/thùng.

Trong phiên giao dịch 17/3 (giờ Mỹ), giá dầu thô Brent chuẩn toàn cầu ghi nhận xu hướng giảm nhẹ 0,8% xuống 102,6 USD /thùng, trong khi giá hợp đồng tương lai giảm 0,67% xuống 102,73 USD /thùng. Tương tự, giá dầu thô WTI tại Mỹ giảm 1,4% xuống 94,8 USD /thùng, còn hợp đồng tương lai loại dầu này cũng giảm 1,26% xuống 95 USD /thùng.

Dù ghi nhận xu hướng giảm nhẹ trong phiên gần nhất, tính từ đầu tuần đến nay, giá dầu Brent và dầu WTI vẫn liên tục trồi sụt quanh mốc 100 USD /thùng, là vùng giá cao nhất kể từ giữa năm 2022 đến nay.

Diễn biến mới của giá dầu thô thế giới liên quan đến việc các nguồn tin thị trường cho biết tồn kho dầu thô của Mỹ đã tăng 6,56 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 13/3, theo Reuters.

Về nguồn cung, Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq cho biết hôm 17/3 rằng chính phủ nước này và chính quyền Khu vực Kurdistan đã đạt được thỏa thuận nối lại xuất khẩu dầu sang trung tâm năng lượng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 18/3 (giờ địa phương). Dự kiến, dòng chảy dầu từ cảng Ceyhan sẽ bắt đầu vào lúc 10h sáng (giờ địa phương)

Trong khi đó, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya cho biết dòng chảy từ mỏ dầu Sharara đang dần được chuyển hướng qua các đường ống thay thế sau khi xảy ra một vụ hỏa hoạn, đồng thời khẳng định hoạt động sản xuất vẫn được duy trì và không có thương vong.

Mặt khác, Iran xác nhận người đứng đầu lực lượng an ninh Ali Larijani đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel.

Một quan chức cấp cao Iran cũng cho biết lãnh đạo tối cao mới của nước này đã bác bỏ các đề nghị "hạ nhiệt" căng thẳng do các quốc gia trung gian chuyển đạt.

Quân đội Mỹ tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào các địa điểm dọc bờ biển Iran gần eo biển Hormuz, do các tên lửa chống hạm của Iran gây rủi ro đối với hoạt động vận tải biển quốc tế tại khu vực này.

Mingyu Gao, Trưởng bộ phận nghiên cứu năng lượng và hóa chất tại China Futures, nhận định cái chết của nhân vật có ảnh hưởng Larijani và các cuộc không kích của Mỹ vào các vị trí ven biển Iran gần eo biển Hormuz đã làm dấy lên hy vọng rằng xung đột có thể sớm kết thúc hơn, từ đó tác động tới một loạt thị trường tài chính và hàng hóa toàn cầu.