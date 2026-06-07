Con cái các 'ông chủ' ngân hàng dần nắm vị trí quan trọng

Từ ACB, SHB, OCB, TPBank đến Sacombank, ngày càng nhiều gương mặt thuộc thế hệ F2 xuất hiện trong bộ máy quản trị, điều hành các ngân hàng.

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy là mẫu "người thừa kế" điển hình trong ngành ngân hàng. Ảnh: ACB.

Từ ngày 4/6, bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh và ông Nguyễn Xuân Thái - hai con của Phó chủ tịch Thường trực HĐQT Sacombank Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) chính thức đảm nhận các vị trí trợ lý Tổng giám đốc và trợ lý HĐQT thuộc văn phòng quản trị ngân hàng. Diễn biến tiếp tục thu hút sự chú ý tới thế hệ F2 tại các gia tộc ngân hàng Việt Nam.

Trong khi một số người kế nhiệm đã đảm nhận những vị trí lãnh đạo quan trọng từ nhiều năm trước, không ít gương mặt mới chỉ bắt đầu xuất hiện trong bộ máy quản trị hoặc được thị trường biết đến thông qua vai trò cổ đông tại các tổ chức tài chính.

Những người thừa kế đã bước lên tuyến đầu

Nhắc đến câu chuyện chuyển giao thế hệ trong ngành ngân hàng, ông Trần Hùng Huy là trường hợp tiêu biểu nhất. Ông là con trai của ông Trần Mộng Hùng, một trong những người sáng lập Ngân hàng Á Châu (ACB). Sau khi hoàn thành chương trình học tại Australia, ông tham gia hoạt động tại ACB từ khá sớm.

Năm 2006, ông Trần Hùng Huy được bầu vào HĐQT ACB, trước khi chính thức giữ vị trí Phó tổng giám đốc từ năm 2008. Đến năm 2012, ông được bầu làm Chủ tịch HĐQT ACB.

Hơn một thập kỷ qua, ông gắn liền với quá trình phát triển của ngân hàng này và trở thành một trong những lãnh đạo ngân hàng nổi bật trên thị trường tài chính.

Một trường hợp khác là ông Đỗ Quang Vinh, con trai cả của Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển). Sau thời gian học tập và làm việc ở nước ngoài, ông Vinh trở về tham gia các hoạt động trong hệ sinh thái doanh nghiệp của gia đình trước khi đảm nhiệm vai trò tại SHB.

Năm 2021, ông Đỗ Quang Vinh được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc SHB. Hiện ông đồng thời giữ vị trí Phó chủ tịch HĐQT SHB và Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán SHS.

Hay tại OCB, bà Trịnh Thị Mai Anh - con gái Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn - đang là một trong các thành viên HĐQT ngân hàng nhiệm kỳ 2025-2030.

Từ tháng 4 vừa qua, bà Đỗ Quỳnh Anh, được biết đến là con gái ông Đỗ Anh Tú, cựu Phó chủ tịch HĐQT TPBank, cũng được bổ nhiệm vào vị trí Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Thế hệ kế cận bắt đầu lộ diện

Bên cạnh những người đã nắm giữ vai trò lãnh đạo cấp cao, thị trường cũng đang chứng kiến sự xuất hiện của lớp kế cận trẻ tuổi hơn.

Mới đây nhất, Sacombank bổ nhiệm bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh (sinh năm 2001) giữ chức trợ lý Tổng giám đốc và ông Nguyễn Xuân Thái giữ vị trí trợ lý HĐQT, đều thuộc văn phòng quản trị ngân hàng. Cả hai đều là con của ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy), hiện giữ chức Phó chủ tịch Thường trực HĐQT Sacombank.

Trước khi gia nhập ngân hàng, bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh được biết đến với vai trò Tổng giám đốc ThaiSpace và Chủ tịch CLB Bóng đá Ninh Bình.

So với những trường hợp như ông Trần Hùng Huy hay ông Đỗ Quang Vinh, sự xuất hiện của bà Mỹ Anh và ông Xuân Thái được xem là những bước đi đầu tiên trong quá trình tham gia vào hoạt động quản trị ngân hàng.

Trước khi tham gia SHB, bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh từng được biết đến là Tổng giám đốc ThaiSpace và Chủ tịch CLB Bóng đá Ninh Bình. Ảnh: CLB Ninh Bình.

Trong khi đó, 3 người con của tỷ phú Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT Techcombank - là ông Hồ Anh Minh, bà Hồ Thủy Anh và bà Hồ Minh Anh mặc dù đều sở hữu lượng lớn cổ phiếu TCB, thuộc trong nhóm những người trẻ tuổi nắm giữ khối tài sản chứng khoán đáng chú ý trên thị trường, nhưng đều chưa tham gia các vị trí chủ chốt tại ngân hàng. Tuy nhiên, ông Hồ Anh Minh hiện là Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Masterise Group.

Dù xuất phát điểm và mức độ tham gia khác nhau, sự xuất hiện ngày càng rõ nét của thế hệ F2 cho thấy câu chuyện chuyển giao tại các gia tộc ngân hàng Việt không còn nằm ở tương lai mà đã bắt đầu diễn ra.