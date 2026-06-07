Con gái bầu Thụy gia nhập Sacombank

Nguyễn Ngọc Mỹ Anh, con gái bầu Thụy, vừa được bổ nhiệm làm trợ lý Tổng giám đốc Sacombank. Nữ doanh nhân Gen Z từng điều hành ThaiSpace và làm Chủ tịch CLB Ninh Bình.

Mỹ Anh từng là một trong những chủ tịch câu lạc bộ trẻ nhất của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam khi mới 24 tuổi. Ảnh: CLB Ninh Bình.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc - Sacombank (HoSE: STB) vừa bổ nhiệm Nguyễn Ngọc Mỹ Anh, sinh năm 2001, giữ chức trợ lý Tổng giám đốc thuộc văn phòng quản trị ngân hàng kể từ ngày 4/6. Đây là một trong những nhân sự trẻ tuổi nhất xuất hiện trong bộ máy điều hành của nhà băng này thời gian gần đây.

Nguyễn Ngọc Mỹ Anh là con gái lớn của ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy), Phó chủ tịch Thường trực HĐQT Sacombank.

Cùng đợt bổ nhiệm, em trai cô là Nguyễn Xuân Thái cũng được giao giữ vị trí trợ lý HĐQT thuộc văn phòng quản trị ngân hàng. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 4/6.

Trước khi gia nhập Sacombank, Mỹ Anh được biết đến với vai trò lãnh đạo tại nhiều doanh nghiệp trong hệ sinh thái gắn với gia đình bầu Thụy.

Năm 2021, khi ThaiSpace được thành lập với vốn điều lệ đăng ký ban đầu 26.688 tỷ đồng và theo đuổi tham vọng phát triển du lịch vũ trụ tại Việt Nam, Mỹ Anh sở hữu gần 2.669 tỷ đồng vốn góp, tương đương 10% vốn điều lệ doanh nghiệp. Sau đó, cô đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của ThaiSpace khi mới ngoài 20 tuổi.

Theo các tài liệu công bố gần đây, Mỹ Anh hiện sở hữu 5% vốn điều lệ tại ThaiSpace. Bên cạnh đó, cô còn là cổ đông lớn của Công ty Chứng khoán LPBank (LPBS), nắm giữ hơn 190 triệu cổ phần, tương đương 15% vốn điều lệ. Với mức giá chào bán 30.000 đồng/cổ phiếu trong đợt IPO của LPBS, lượng cổ phần này có giá trị ước tính khoảng 5.700 tỷ đồng .

Không chỉ tham gia lĩnh vực tài chính và đầu tư, Mỹ Anh còn gây chú ý trong làng bóng đá. Tháng 8/2025, cô được giới thiệu giữ chức Chủ tịch CLB Ninh Bình trước mùa giải 2025-2026. Khi đó, ở tuổi 24, Mỹ Anh trở thành một trong những chủ tịch câu lạc bộ trẻ nhất của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Về học vấn, Mỹ Anh sang Mỹ học tập từ năm 2013. Trong thời gian theo học tại Forest Ridge School of the Sacred Heart ở bang Washington, cô từng nhận giải thưởng Honors Award for Diligence dành cho những học sinh có thành tích học tập và tinh thần học tập nổi bật.

Việc bổ nhiệm Mỹ Anh vào vị trí trợ lý Tổng giám đốc diễn ra trong bối cảnh Sacombank liên tục kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao sau khi ông Nguyễn Đức Thụy chuyển từ LPBank sang ngân hàng này và đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc từ tháng 3 năm nay.