Sacombank giảm gần 2.800 nhân sự sau 3 tháng

Sau khi ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) gia nhập ban điều hành, Sacombank đã thực hiện đợt tinh giản nhân sự quy mô lớn, đưa số lượng nhân viên về mức thấp nhất trong nhiều năm qua.

Theo báo cáo tài chính quý I/2026 vừa công bố, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc - Sacombank (HoSE: STB) ghi nhận biến động mạnh về quy mô nhân sự.

Tại thời điểm 31/3, tổng số nhân viên trên báo cáo hợp nhất (bao gồm ngân hàng mẹ và các công ty con) chỉ còn 14.080 người, giảm tới 2.736 nhân sự so với hồi đầu năm. Nếu tính riêng ngân hàng mẹ, quy mô lao động cũng giảm 2.570 người so với cuối năm 2025, kết thúc quý I ở mức 13.281 nhân sự.

Tính tới thời điểm hiện tại, đây được xem là đợt giảm nhân sự lớn nhất toàn ngành ngân hàng trong quý đầu năm 2026.

Động thái diễn ra ngay sau biến động ở thượng tầng ngân hàng. Cuối tháng 12/2025, ông Nguyễn Đức Thụy đã từ nhiệm vị trí Chủ tịch LPBank để gia nhập Sacombank với vai trò Quyền Tổng giám đốc.

Phía Sacombank cho biết chỉ sau hơn 2 tháng cầm trịch, ông Thụy đã quyết liệt triển khai hàng loạt thay đổi về cấu trúc vận hành như tinh gọn bộ máy xuống còn 9 khối nghiệp vụ, chuyển đổi mô hình quản lý theo ngành dọc từ ngày 22/1. Mục tiêu trực tiếp là giảm chi phí vận hành thông qua việc tinh lọc bộ máy lao động.

Nhìn lại giai đoạn 2019-2020, Sacombank từng duy trì quy mô nhân sự khá lớn, dao động từ 18.000 đến 19.000 người. Tuy nhiên, kể từ năm 2020 đến nay, ngân hàng này liên tục thực hiện các đợt cắt giảm để cải thiện hiệu quả hoạt động.

Với con số hiện tại (hơn 14.000 nhân viên trên báo cáo hợp nhất), đội ngũ của Sacombank đã thu hẹp đáng kể so với thời điểm hoàng kim cách đây nửa thập kỷ, cho thấy chiến lược ưu tiên hiệu suất thay vì quy mô số lượng.

Đáng chú ý, ngoài tinh giản bộ máy nhân sự, kể từ cuối năm ngoái đến nay, Sacombank cũng đã thực hiện một loạt thay đổi lớn, như đổi tên từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc. Nhà băng này cũng thay đổi logo và bộ nhận diện thương hiệu, đồng thời công bố đại sứ thương hiệu mới.

Năm nay, Đại hội đồng cổ đông Sacombank đã thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu lợi nhuận trước thuế 8.100 tỷ đồng , tăng 6% so với năm 2025.

Mục tiêu tổng tài sản năm 2026 là tăng 10%, qua đó đưa quy mô tài sản vượt mốc 1 triệu tỷ đồng . Dư nợ tín dụng tới cuối năm nay dự kiến đạt 699.400 tỷ đồng (+12%) hoặc theo hạn mức tăng trưởng tín dụng do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giao; tổng huy động dự kiến đạt 921.300 tỷ đồng (+10%); tỷ lệ nợ xấu nội bảng dự kiến giảm xuống dưới 5%.

Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết kết thúc quý I/2026, dư nợ tín dụng đã đạt gần 627.000 tỷ đồng . Lợi nhuận trước thuế đạt 3.572 tỷ đồng , tương đương hoàn thành khoảng 41% kế hoạch cả năm.