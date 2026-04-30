Lợi nhuận Sacombank bất ngờ giảm

Chi phí dự phòng rủi ro tăng mạnh kéo lãi trước thuế quý I của Sacombank giảm sâu so với cùng kỳ và thấp hơn khoảng 40% so với con số từng công bố tại phiên họp cổ đông vừa qua.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (HoSE: STB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, cho thấy bức tranh lợi nhuận có sự chênh lệch đáng kể so với số liệu từng công bố trước đó tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính, lợi nhuận hợp nhất trước thuế quý I của ngân hàng chỉ đạt 2.106 tỷ đồng , giảm 43% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên, ban lãnh đạo ngân hàng cho biết lợi nhuận trước thuế quý I ước đạt 3.572 tỷ đồng , tương đương hoàn thành khoảng 44% kế hoạch cả năm.

Đây từng được xem là kết quả tích cực, đặc biệt trong bối cảnh Sacombank vừa ghi nhận khoản lỗ 3.360 tỷ trong quý IV/2025 do đẩy mạnh trích lập dự phòng rủi ro tín dụng.

Như vậy, so với số liệu công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ, lợi nhuận trước thuế thực tế trên báo cáo tài chính thấp hơn khoảng 1.466 tỷ đồng , tương ứng thấp hơn khoảng 41%.

KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA SACOMBANK TRONG MỘT THẬP KỶ QUA Nguồn: BCTC NH. Nhãn 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Kế hoạch 2026 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 156 1492 2247 3217 3339 4400 6339 9595 12720 7628 8100

Báo cáo tài chính hợp nhất cho thấy nguyên nhân chủ yếu khiến lợi nhuận của Sacombank sụt giảm mạnh là do nhà băng này tiếp tục gia tăng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng. Trong quý I, ngân hàng đã trích lập dự phòng tới 2.023 tỷ, cao hơn 10 lần so với cùng kỳ năm trước (là 195 tỷ đồng ).

Khoản dự phòng lớn đã “ăn mòn” đáng kể kết quả kinh doanh cốt lõi, kéo lợi nhuận thực tế giảm sâu so với ước tính ban đầu. Đồng thời, khoản thu nhập lãi thuần cũng giảm 12% so với cùng kỳ, mang về 6.042 tỷ đồng .

Trước đó tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2026, vấn đề tái cơ cấu và xử lý nợ xấu tiếp tục là mối quan tâm lớn của cổ đông. Giải đáp thắc mắc này, ông Phan Đình Tuệ, Thành viên HĐQT, cho biết Sacombank đã triển khai nhiều biện pháp xử lý tồn đọng tài chính và đến nay đã trích lập đủ 100% dự phòng. Tuy nhiên, để hoàn tất đề án tái cơ cấu, ngân hàng cần xử lý dứt điểm số cổ phần liên quan đến ông Trầm Bê.

Theo ông Tuệ, việc xử lý phần cổ phần này là điều kiện quan trọng để đảm bảo tỷ lệ nợ xấu xuống theo mức quy định và đưa ngân hàng trở lại trạng thái hoạt động bình thường. Hiện tại, tỷ lệ nợ xấu của Sacombank đang ở mức 5,01%.

Lãnh đạo ngân hàng cũng cho biết phương án xử lý 32,5% cổ phần liên quan đến ông Trầm Bê đã được trình Ngân hàng Nhà nước từ năm trước, song đến nay vẫn đang chờ phê duyệt do có nhiều thay đổi về chính sách và tính chất phức tạp của quy định pháp lý.

Gặp áp lực lớn từ chi phí dự phòng, nhưng nếu bỏ yếu tố này sang một bên thì nhiều mảng hoạt động kinh doanh của Sacombank trong quý I vẫn ghi nhận kết quả khả quan.

Trong đó lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 10% lên 339 tỷ; lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư đạt hơn 75 tỷ, cải thiện đáng kể so với mức hơn 1 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Hoạt động kinh doanh khác cũng mang về 324 tỷ, trong khi cùng kỳ lỗ tới 104 tỷ đồng ; thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần đạt hơn 8 tỷ, trong khi cùng kỳ không ghi nhận đồng nào từ khoản mục này. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng tiết giảm chi phí hoạt động 13%, xuống còn 3.408 tỷ đồng .

Tính đến ngày 31/3, tổng tài sản của Sacombank đạt 859.572 tỷ đồng , giảm hơn 6% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 626.960 tỷ, gần như đi ngang, trong khi tiền gửi khách hàng đạt 600.789 tỷ, cũng giảm nhẹ so với đầu năm.