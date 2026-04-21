Ông Nguyễn Đức Thụy ứng cử HĐQT Sacombank

Sacombank dự kiến trình cổ đông bầu bổ sung ông Nguyễn Đức Thụy vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra vào ngày mai (22/4).

Ông Nguyễn Đức Thụy, cựu Chủ tịch LPBank, được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Sacombank từ ngày 3/3. Ảnh: LPB.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (HoSE: STB) vừa bổ sung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến diễn ra ngày 22/4, với nội dung đáng chú ý là kế hoạch bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022-2026.

Theo đó, ứng viên được đề cử là ông Nguyễn Đức Thụy, hiện giữ chức Tổng giám đốc Sacombank. Trước khi đảm nhiệm vị trí này, ông Thụy rời ghế Chủ tịch HĐQT LPBank và được bổ nhiệm làm quyền Tổng giám đốc Sacombank từ ngày 23/12/2025. Đến ngày 3/3 năm nay, ông chính thức được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận giữ chức Tổng giám đốc của Sacombank.

Hiện HĐQT Sacombank có 7 thành viên, do ông Dương Công Minh làm Chủ tịch và ông Phạm Văn Phong giữ vai trò Phó chủ tịch. Các thành viên còn lại gồm bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, ông Phan Đình Tuệ, ông Nguyễn Xuân Vũ cùng hai thành viên độc lập là ông Vương Công Đức và bà Phạm Thị Thu Hằng.

Cũng tại đại hội lần này, Sacombank sẽ trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, sau khi bà đã có đơn từ nhiệm và rời vị trí Tổng giám đốc ngân hàng từ tháng 6/2025.

Ông Nguyễn Đức Thụy sinh năm 1976, quê quán Ninh Bình, tốt nghiệp Đại học Bang Colorado (Mỹ). Ông là doanh nhân có nhiều năm kinh nghiệm, từng tham gia điều hành và đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo cấp cao tại nhiều doanh nghiệp và tổ chức tài chính lớn như: Chủ tịch HĐQT các doanh nghiệp; Thaigroup; CTCP Thaiholdings; CTCP chứng khoán Xuân Thành; CTCP Du lịch Kim Liên; đồng thời là Phó chủ tịch các dự án điện mặt trời Xuân Thiện Đắk Lắk.

Từ tháng 4/2021, ông Nguyễn Đức Thụy chính thức gia nhập ngành ngân hàng với cương vị Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) và được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT ngân hàng này từ ngày 9/12/2022.

Trước đó Sacombank cũng đã điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên. Đáng chú ý, HĐQT quyết định bãi bỏ tờ trình số 25/2026/TT-HĐQT ngày 18/3 liên quan đến việc xin gia hạn thời gian thực hiện đề án tái cơ cấu sau sáp nhập.

Tại đại hội diễn ra vào ngày mai, Sacombank cũng sẽ trình cổ đông nhiều nội dung quan trọng. Trong đó có kế hoạch đổi tên ngân hàng từ “Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín” sang “Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc”, đồng thời điều chỉnh tên viết tắt tiếng Việt và tên giao dịch. Đáng chú ý, tên tiếng Anh dự kiến chuyển từ “Sacombank” sang “SACOMBANK”.

Ngoài ra, ngân hàng cho biết trụ sở chính hiện chưa nằm trong khu vực lõi của Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM, do đó việc xem xét thay đổi địa điểm đặt trụ sở được đánh giá là cần thiết nhằm phù hợp với định hướng phát triển và nâng cao nhận diện thương hiệu trong giai đoạn mới.

Từ cuối năm 2025 đến nay, Sacombank ghi nhận nhiều thay đổi đáng chú ý, từ nhận diện thương hiệu đến nhân sự cấp cao. Ngân hàng đã công bố logo và bộ nhận diện thương hiệu mới.