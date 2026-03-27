Cựu CEO SeABank sang làm sếp Sacombank

Tổng giám đốc Sacombank Nguyễn Đức Thụy trao quyết định bổ nhiệm cho ông Loic Faussier. Ảnh: STB.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Loic Faussier - cựu Tổng giám đốc SeABank - giữ chức Phó tổng giám đốc kể từ ngày 27/3. Ông Loic Faussier sẽ phụ trách các mảng Quản trị rủi ro, Pháp chế và Tuân thủ.

Sacombank kỳ vọng việc bổ sung nhân sự sẽ góp phần đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu, củng cố nền tảng an toàn tài chính và hướng tới tăng trưởng bền vững.

Trước khi gia nhập Sacombank, ông Loic Faussier từng đảm nhiệm vai trò Cố vấn cấp cao Ban điều hành tại LPBank trong năm 2024, giai đoạn ngân hàng này triển khai tái cơ cấu dưới sự tham gia của ông Nguyễn Đức Thụy với vai trò Chủ tịch HĐQT.

Sinh năm 1972 tại Pháp, ông Faussier tốt nghiệp ngành Kinh tế tại Đại học Paris Assas, ông có bằng Thạc sĩ Tài chính của Đại học Paris Dauphine và Thạc sĩ Luật kinh doanh tại Học viện Chính trị Paris. Ông có hơn 27 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, từng nắm giữ nhiều vị trí lãnh đạo tại các tổ chức lớn ở Pháp, Hong Kong (Trung Quốc), Nhật Bản và Việt Nam.

Trong quá trình công tác, ông từng giữ các vị trí như Giám đốc HSBC Việt Nam, Phó giám đốc HSBC Nhật Bản, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Quốc tế (VIB), Tổng giám đốc SeABank, đồng thời có thời gian làm việc tại Citibank Paris và giữ vai trò Phó tùy viên tài chính tại Đại sứ quán Pháp ở Bắc Kinh.

Với sự bổ sung của ông Faussier, Ban tổng giám đốc Sacombank hiện có 12 thành viên, do ông Nguyễn Đức Thụy làm Tổng giám đốc. Trước đó, bà Nguyễn Thị Kiều Anh cũng đã rời vị trí Phó tổng giám đốc LPBank để gia nhập Sacombank từ cuối năm 2025 và hiện kiêm nhiệm vai trò Người quản trị công ty kiêm Công bố thông tin.

Song song với việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo, Sacombank cho biết đang triển khai các sáng kiến cải tiến mô hình hoạt động theo hướng hiện đại, linh hoạt. Ngân hàng đã tinh gọn cơ cấu còn 9 khối nghiệp vụ, chuyển đổi mô hình quản trị theo ngành dọc từ ngày 22/1, đồng thời định hướng tỷ lệ nhân sự front - back ở mức 80% - 20% nhằm nâng cao hiệu quả vận hành.

Trong kế hoạch kinh doanh mới công bố, Sacombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 8.100 tỷ đồng , tăng 6% so với năm 2025. Tổng tài sản dự kiến tăng 10,2%, vượt mốc 1 triệu tỷ đồng vào cuối năm 2026, qua đó gia nhập nhóm ngân hàng tư nhân quy mô “triệu tỷ” cùng MB, VPBank, Techcombank và ACB.

Bên cạnh đó, dư nợ tín dụng được kỳ vọng đạt 699.400 tỷ đồng , tăng 11,7% hoặc theo hạn mức được Ngân hàng Nhà nước giao; tổng huy động vốn dự kiến đạt 921.300 tỷ đồng , tăng 10,2%. Ngân hàng cũng đặt mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu nội bảng dưới 5%.