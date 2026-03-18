Sacombank muốn đổi tên, chuyển trụ sở chính

Sacombank trình cổ đông loạt nội dung thay đổi lớn liên quan đến chiến lược, tổ chức và xử lý nợ xấu trong giai đoạn tới.

Ngân hàng Sacombank vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Ảnh: Thảo Liên.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (HoSE: STB) vừa công bố tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025. Đại hội dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 9 đến 22/4, thời điểm cụ thể sẽ được thông báo sau.

Đề xuất đổi tên

Nội dung đáng chú ý trong tài liệu trình cổ đông xem xét là kế hoạch thay đổi tên ngân hàng. Theo tờ trình, "Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín" là tên gọi từ khi thành lập đến nay. Tuy nhiên, trong bối cảnh chuyển đổi và cải tiến mạnh mẽ, việc thay đổi tên được kỳ vọng tạo bước ngoặt trong chiến lược phát triển, nâng cao hình ảnh và vị thế.

Cụ thể, Sacombank dự kiến đổi tên thành "Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc", tên đầy đủ bằng tiếng Anh là "Saigon Treasure Commercial Joint Stock Bank". Tên giao dịch, tên viết tắt bằng tiếng Anh được đổi thành "SACOMBANK".

ĐHĐCĐ được đề xuất giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện việc đổi tên, đồng thời triển khai các thủ tục liên quan như xin phép Ngân hàng Nhà nước, sửa đổi giấy phép thành lập và hoạt động, cũng như thực hiện các thủ tục với các cơ quan liên quan.

Trong quá trình triển khai, HĐQT được toàn quyền chủ động điều chỉnh, thay đổi tên gọi mới nếu cần thiết hoặc theo ý kiến của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, cũng như quyết định sửa đổi điều lệ ngân hàng tương ứng mà không cần trình lại ĐHĐCĐ.

Theo dữ liệu công bố từ Cục Sở hữu trí tuệ, Sacombank đã nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu mới vào cuối năm 2025. Trước khi đề xuất đổi tên như trên, nhà băng này đã thay đổi nhận diện thương hiệu vào cuối tháng 12/2025, chỉ hai ngày sau khi bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy làm Quyền Tổng giám đốc (nay đã trở thành Tổng giám đốc).

Logo mới có nền xanh dương, chữ màu vàng ánh kim. Nhà băng này gọi việc đổi logo lần thứ 6 kể từ khi thành lập là "bước đi chiến lược".

Nhận diện thương hiệu mới được Sacombank công bố vào cuối tháng 12/2025. Ảnh: STB.

Chuyển trụ sở chính

Ngoài thay đổi tên gọi, HĐQT Sacombank dự kiến trình đại hội thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính.

Trụ sở chính hiện tại của Sacombank đang đặt ở số 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM. Ngân hàng cho biết địa điểm này không nằm trong vùng lõi của Trung tâm Tài chính Quốc tế của TP.HCM. Việc này được đánh giá chưa phù hợp với định hướng phát triển trong giai đoạn mới và mục tiêu nâng cao nhận diện thương hiệu.

Từ đó, ngân hàng trình cổ đông thông qua chủ trương chuyển địa điểm trụ sở chính sang địa điểm khác trên lãnh thổ Việt Nam, phù hợp với định hướng phát triển trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

ĐHĐCĐ được đề xuất giao và ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định các nội dung liên quan đến lựa chọn địa điểm cụ thể, đảm bảo các điều kiện hoạt động theo quy định của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền; thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để được chấp thuận việc thay đổi trụ sở chính.

Ngân hàng cũng sẽ thực hiện việc sửa đổi giấy phép hoạt động và các giấy tờ pháp lý liên quan.

Gia hạn đề án tái cơ cấu đến năm 2030

Liên quan tới việc tái cơ cấu, Sacombank cho biết trong thời gian qua đã triển khai nhiều giải pháp theo đề án tái cơ cấu đã được phê duyệt. Trọng tâm là xử lý, thu hồi nợ xấu và tài sản bảo đảm, rà soát và khắc phục các tồn tại theo kết luận thanh tra, từng bước tái cấu trúc hoạt động kinh doanh, kiểm soát rủi ro và lành mạnh hóa tình hình tài chính.

Trong quá trình thực hiện, ngân hàng đã đạt một số kết quả nhất định, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn. Trong đó, công tác xử lý và thu hồi nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm của các khoản nợ tồn đọng còn phụ thuộc vào quá trình xử lý pháp lý. Một số tài sản bảo đảm có tính pháp lý phức tạp, cần thêm thời gian để hoàn thiện thủ tục.

Sacombank muốn xin ý kiến cổ đông cho gia hạn thời gian thực hiện đề án tái cơ cấu đến hết năm 2030. Ảnh: Nam Khánh.

Bên cạnh đó, việc khắc phục triệt để các tồn tại theo kết luận thanh tra cần gắn với quá trình củng cố hệ thống quản trị, quy trình nghiệp vụ và tổ chức bộ máy. Sacombank cho biết đang tiếp tục đẩy mạnh tái cấu trúc toàn diện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực quản trị và kiểm soát rủi ro.

Đáng chú ý, ngân hàng đánh giá tỷ lệ nợ xấu hiện vẫn ở mức cao, cần tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp theo lộ trình đã đề ra. Do đó, việc gia hạn thời gian thực hiện đề án được xem là cần thiết nhằm hoàn thành các mục tiêu một cách thực chất và bền vững.

Các mục tiêu sau khi gia hạn bao gồm xử lý dứt điểm các khoản nợ xấu và tài sản tồn đọng, hoàn thành việc khắc phục các tồn tại theo kết luận thanh tra, đồng thời đảm bảo quá trình cơ cấu lại được thực hiện toàn diện, góp phần nâng cao an toàn hoạt động của ngân hàng.

Trên cơ sở đó, HĐQT trình cổ đông thông qua việc gia hạn thời gian thực hiện đề án tái cơ cấu đến hết năm 2030. Đồng thời, đề nghị giao và ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định thời điểm, nội dung xin phê duyệt gia hạn, hoàn thiện hồ sơ và triển khai các công việc cần thiết để đạt mục tiêu của đề án sau khi được gia hạn.

Trước đó, Đề án tái cơ cấu Sacombank được NHNN giao hoàn thiện trong 10 năm. Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, cựu Tổng giám đốc Sacombank, là người dẫn dắt ngân hàng tái cơ cấu sau sáp nhập trong nhiều năm. Nhà băng này từng kỳ vọng hoàn tất việc tái cơ cấu muộn nhất vào 2025.