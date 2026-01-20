Logo Sacombank xuất hiện tại 'đại bản doanh' của Thaigroup

Logo của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa chính thức xuất hiện tại tòa nhà ThaiSquare The Merit - “đại bản doanh” của Thaigroup - thay thế cho logo LPBank.

Logo mới của ngân hàng Sacombank được đặt tại tòa nhà ThaiSquare The Merit. Ảnh: Thảo Liên.

ThaiSquare The Merit tọa lạc trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Sài Gòn, TP.HCM. Theo đơn vị thiết kế, thi công, việc lắp đặt logo Sacombank bắt đầu từ ngày 19/12 và đến nay gần như đã hoàn tất.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Sacombank cho biết hiện chưa thể chia sẻ thêm thông tin liên quan đến sự thay đổi này.

Theo tìm hiểu, ThaiSquare The Merit mới được đưa vào hoạt động trong thời gian gần đây, là nơi tập trung các đơn vị thành viên của Thaigroup.

Trước đó, tòa nhà này từng là địa điểm đặt Văn phòng hội sở phía Nam và chi nhánh TP.HCM của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank). Công trình có quy mô 19 tầng nổi, với tổng diện tích sàn văn phòng khoảng 12.000 m2.

Theo đơn vị thiết kế, thi công, việc lắp đặt logo Sacombank bắt đầu từ ngày 19/12 và đến nay gần như đã hoàn tất. Ảnh: Thảo Liên.

Ở chiều ngược lại, trong các tài liệu công bố mới nhất, LPBank cho biết ngân hàng này sẽ chuyển văn phòng khu vực phía Nam và chi nhánh TP.HCM từ ThaiSquare The Merit sang tòa nhà trên đường Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa, TP.HCM kể từ ngày 10/1. Động thái này diễn ra song song với việc LPBank đổi trụ sở chính từ Hà Nội về Ninh Bình.

Những thay đổi trên diễn ra trong bối cảnh Sacombank bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy vào vị trí quyền Tổng giám đốc kể từ ngày 23/12/2025. Cùng với ông Thụy, một số nhân sự chủ chốt từ LPBank cũng được ghi nhận chuyển sang làm việc tại Sacombank, trong đó có bà Nguyễn Thị Kiều Anh - Phó tổng giám đốc LPBank - chuyển sang giữ chức danh tương đương.

Cũng trong ngày 23/12/2025, LPBank công bố đơn từ nhiệm chức Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Đức Thụy, đồng thời bổ nhiệm Phó chủ tịch thường trực Hồ Nam Tiến giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Đáng chú ý, chỉ hai ngày sau khi bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy làm quyền Tổng giám đốc, Sacombank cũng thông báo thay đổi logo, đánh dấu một loạt động thái nhân sự và nhận diện thương hiệu trong thời gian ngắn.